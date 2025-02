Entre la transparencia y la proscripción: voces encontradas por la ley de Ficha Limpia

El pasado miércoles 12 de febrero, la Libertad Avanza y el PRO, con ayuda de bloques aliados, dieron media sanción, en la Cámara de Diputados de la Nación, al proyecto de Ficha Limpia, presentado por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa, incluida por el Gobierno de Milei en las sesiones extraordinarias, busca impedir que personas condenadas por delitos de corrupción accedan a cargos públicos. En ese sentido, el bloque del PRO ya había propuesto en 2024 un proyecto similar, que logró dictamen de mayoría, pero no progresó por falta de quórum.

En esta oportunidad, se generó un amplio debate en el recinto y hubo división entre los legisladores. Los diputados del bloque de Unión por la Patria denunciaron un intento de proscripción y, durante la sesión, hubo cruces encendidos.

Más allá de la definición de los diputados por mayoría absoluta - el proyecto se aprobó en la cámara baja con 144 votos afirmativos, 98 negativos y las abstenciones de Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot (Encuentro Federal) - todavía falta el tratamiento en el Senado.

Al respecto, el concejal y referente de la Coalición Cívica, Rodrigo Esponda, dialogó con Democracia y aseguró que “es muy importante que aquellos que hayan cometido hechos de corrupción no participen de las listas o aspiren a gobernar y estar en lugares donde se toman decisiones importantes para los argentinos”.

Por otro lado, recordó que en el mismo momento donde se estaba dando media sanción a Ficha Limpia en Diputados, La Libertad Avanza presentaba el dictamen en el Senado para que Ariel Lijo sea juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Por un lado estamos hablando de transparencia, de idoneidad, de honestidad y por el otro lado estamos llevando a la Corte Suprema a un juez que no cuenta con ninguna de esas virtudes. Entonces existe la preocupación de que no esto no sea una estrategia de La Libertad Avanza para lograr que Lijo entre a la Corte mientras estamos tratando otras cosas”, indicó.

“Una persona que roba, que nos estafa, que le roba el futuro a los argentinos, más allá de ninguna ley no debería ni siquiera presentarse; la sociedad debería condenarlos a no participar. Porque el que roba debería estar preso, no en una lista electoral”, señaló.

El proyecto que impulsó La Libertad Avanza propone la incorporación de un inciso en un artículo de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

Lo novedoso de este inciso es que no es necesario que la condena sea definitiva, basta con que haya sido confirmada en segunda instancia.

Además, se agrega que, para dar luz verde a una ficha limpia, la condena debe ser confirmada antes del 31 de diciembre del año anterior a las elecciones.

En Junín, el concejal de La Libertad Avanza, Juan Cornaglia Ré, celebró el avance del proyecto y lo definió como “una herramienta fundamental para empezar a devolverle confianza a la política, luego de tantos años de corrupción”.

“Esta votación deja en evidencia el principio de revelación, porque quién podría votar en contra de este proyecto, sino alguien que esté en favor del fraude al Estado, como el kirchnerismo y sus secuaces, que una vez más dejaron los dedos marcados”, aseguró.

Por otro lado, indicó que “demuestra a la ciudadanía que el presidente Milei y La Libertad Avanza cumplen sus promesas”. “El proyecto original, que el PRO no pudo aprobar en 10 años, realmente necesitaba mejoras para no ser utilizado como herramienta de persecución política. Además, el intento de dañar la imagen del Presidente - alegando un pacto con el kirchnerismo - fue una jugada sucia que también falló”, remarcó.

“Acá no se busca proscribir a personas”

Ante la denuncia por parte de Unión por la Patria que definió a esta iniciativa como un intento de inhabilitar a la presidenta del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, para que compita este año, la concejal de La Libertad Avanza, Belén Veronelli, remarcó que “no se busca proscribir a personas, sino a la corrupción”.

“Acá no buscamos proscribir ni a Cristina, ni a Boudou, ni a Lázaro Báez, ni a José López, ni a Insaurralde. Lo que se busca es impedir que funcionarios condenados a segunda instancia por corrupción se postulen a cargos lectivos. El Gobierno lo que propone es que se incluya la prohibición de los condenados por delitos. En este caso pueden ser administración fraudulenta, cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otros tanto”, señaló la edil.

Entre los puntos a destacar, señaló – por un lado – el hecho que “los corruptos no podrán volver al poder, para seguir con la vieja política”; y por otro, “a nivel internacional se podrá mostrar una mayor transparencia y credibilidad a nivel internacional. Esto va a ser un antes y un después para que las inversiones vengan a nuestro país; vamos a mejorar nuestra credibilidad a través de este proyecto de ley de Ficha Limpia, porque los capitales van a estar seguros”, resaltó.

“Es un proyecto incómodo para la clase política”

El Gobierno incluyó este proyecto en el listado de temas a tratar en las sesiones extraordinarias del Parlamento. Una iniciativa similar, pero presentada por el PRO, había obtenido dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados en 2024, pero en dos oportunidades fracasó su tratamiento en el recinto de la Cámara baja por falta de quórum.

Al respecto, la senadora provincial del PRO, Yamila Alonso sostuvo que la media sanción de Ficha Limpia, en Diputados, “es muy importante”. “El PRO viene impulsando el proyecto desde el año 2016, pero creo que terminó siendo un mandato de la sociedad; más del 80% de la sociedad lo pide. Claramente es un proyecto incómodo para la clase política porque pone límites a los políticos para acceder a los cargos públicos y legislativos”, explicó.

Y añadió que “si bien todavía falta que se apruebe en el Senado, ya se dio un paso importante. Desde nuestro espacio ya presentamos el proyecto y seguiremos peleando para tenerlo en la provincia de Buenos Aires”.

“Esto es persecución y proscripción”

Para Gastón Bisio, concejal de Unión por la Patria, lo ocurrido el pasado miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados, puede ser definido como “un nuevo capítulo de judicialización de la política”. “Es entregarle una nueva herramienta a los jueces para que elijan a los gobernantes; un poder que nadie elije y que tiene cargos vitalicios; que a dedo dice quien sí y quien no puede ocupar cargos públicos”, sostuvo.

Para el edil, el único objetivo de este proyecto “es la proscripción de la figura política más importante de esta parte del mundo”, haciendo referencia a la dos veces presidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

“Se preocupan por tener a Cristina en las tapas de los diarios para ‘tapar’ la realidad que estamos atravesando: más de 2.300 obras públicas paralizadas mientras siguen cobrando los impuestos para el mantenimiento y construcción de rutas; el FMI no emite un solo dólar porque entre otras condiciones no le permite que los metan en la timba financiera del ministro Luis Caputo”, aseguró.

“En este momento es importante cuidar la democracia”

Por su parte, el referente local del socialismo, Juan Manuel Sequeira, se refiere a una dualidad donde, por un lado, está la importancia de “poder revalorizar a la política”. “Estoy convencido que es la única herramienta que tiene la sociedad para poder cambiar; la ética en la política”, indicó.

Sin embargo, consideró que “esta ley tiene un nombre y apellido”. “Hubiese sido mucho más válido que esta ley se hubiese puesto en funcionamiento desde 2027. Porque si no sí queda como una proscripción a quien tiene una importancia ante la sociedad por haber sido presidenta, vicepresidenta, senadora, diputada, y legisladora. De esta forma, queda como que está puesto el ojo para que en las próximas elecciones no se pueda presentar”, explicó.

“Me parece que en este momento es importante cuidar a la democracia. Es una herramienta que es valedera pero no a meses de una contienda electoral”, concluyó.

“La Ley solo busca la proscripción de Cristina”

La concejal de Unión por la Patria Junín, Clara Bozzano, también opinó sobre la iniciativa que promueve el presidente Milei y que ya logró la media sanción en la Cámara de Diputados.

“Quedó en evidencia que la Ley de Ficha Limpia solo busca la proscripción de Cristina. Ese es el único objetivo de Milei, de Macri y de quienes temen competir con Cristina en las urnas”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que a la exvicepresidenta “siempre la correr de la cancha”. “Con campañas de desprestigio, con causas inventadas y hasta han querido matarla. Y este proyecto tiene que ver con eso, con otra intención del verdadero poder económico de sacarla de la cancha, de que no compita, porque quizás si compite les puede generar un gran problema para sus negociados”, sostuvo.