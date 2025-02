El Consejo Superior de la Unnoba declaró la emergencia presupuestaria

En línea con la situación de otras universidades nacionales, el Consejo Superior declaró a la Unnoba en emergencia presupuestaria hasta tanto el Congreso Nacional sancione la Ley de presupuesto 2025.

El rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, fue el primer orador de la jornada en la que participaron también los representantes de la comunidad universitaria en el Consejo Superior (docentes, no docentes, estudiantes y auxiliares docentes), y asistieron integrantes de distintas áreas y departamentos de la Universidad.

“Esta es una situación inédita. El Congreso no sancionó un presupuesto para 2024 y tampoco lo hizo para 2025. Esto lleva a que el Poder Ejecutivo asigne los fondos de manera discrecional, que haya menos presupuesto para funcionamiento de las universidades y que haya una pérdida importante del poder adquisitivo en los salarios de docentes, no docentes, investigadores”, señaló el rector.

Tamarit también se refirió al esfuerzo realizado por todos los integrantes de la Universidad para sostener la calidad educativa durante 2024. Sin embargo, advirtió que “esto no es consistente en el tiempo”.

“Apuntamos a seguir garantizando la calidad educativa que hemos construido. Esto supone también la calidad en la remuneración de todos los trabajadores”, advirtió, y luego añadió: “La falta de presupuesto tiene consecuencias y no es irrelevante”.

Consideró, no obstante: “Nuestra obligación es que la universidad funcione, que esté abierta y que no pierda calidad. Pero también, tenemos que ser responsables ante la sociedad al decir que la situación por la que estamos atravesando no se sostiene en el tiempo”.

Puntualmente, la declaración del Consejo Superior, aprobada por unanimidad por sus integrantes, declara la emergencia presupuestaria de la Unnoba, hasta tanto el Congreso Nacional sancione el presupuesto 2025.

En relación a las actividades universitarias, la declaración propone que “se implementen las medidas que permitan garantizar el normal funcionamiento de la Unnoba durante 2025”.

La declaración del Consejo también se dirige a las autoridades de la Unnoba y del Consejo Interuniversitario Nacional para que encomienden al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo la efectiva sanción de la ley de presupuesto 2025 para las universidades, con el objeto de garantizar las funciones de docencia, investigación y extensión. En particular, alerta sobre la necesidad de asignar fondos tanto para ciencia y tecnología, como para recomponer los salarios universitarios atrasados frente a la inflación.

Otro de los oradores de la jornada fue el profesor Pablo Petraglia, consejero y director de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas, quien señaló: “Esta emergencia presupuestaria que declaramos desde el Consejo Superior de la Unnoba ocurre porque el Congreso no cumplió en tiempo y forma con la sanción de presupuesto, lo que conlleva la imposibilidad de realizar una planificación razonable en materia educación”.

“Esto no es un problema de la Unnoba, este es un problema de la comunidad del noroeste. Por eso, exigimos que esta situación se revierta en beneficio de la sociedad que bregó por la existencia de esta universidad y que, actualmente, se desarrolla gracias a ella”, instó Petraglia.