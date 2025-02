Mariano Spadano: “Tenemos muy claro que el adversario es el kirchnerismo”

En diálogo con TeleJunín, Mariano Spadano, concejal de Juntos por el Cambio, se refirió a las eventuales alianzas en torno a las próximas elecciones y a la relación del PRO con La Libertad Avanza. Además, recalcó que “el adversario es el kirchnerismo”.

“Desde el PRO creemos que lo mejor es avanzar hacia un esquema de Juntos por el Cambio ampliado – destacó Mariano Spadano-, en el que tendría un espacio La Libertad Avanza, y en el que todos los espacios políticos que estén contra el kirchnerismo podamos confluir, dejar de lado nuestras diferencias, que seguramente las tenemos como en todos los partidos políticos, pero es mucho más importante el objetivo de recuperar la provincia de Buenos Aires, para que sea un lugar lindo, habitable, seguro, con buena educación, buena salud, que hoy es todo lo que no tenemos”.

En cuanto si en el 2025 él pensaba renovar la banca, en las próximas elecciones legislativas, el entrevistado respondió que eso dependía de los acuerdos políticos y como avanzaba el año.

“El cuadro está muy abierto todavía, no sabemos qué es lo que va a pasar a nivel nacional, si va a haber una eventual alianza o no. Nosotros, desde el PRO, en lo local creemos que lo mejor es que confluyan todas las fuerzas políticas antikirchneristas. Tenemos muy claro que el adversario es el kirchnerismo en el país, y en particular en la provincia de Buenos Aires, y el gobernador Kicillof, con el objetivo de ganarle la Provincia en el 2027”, afirmó.

El entrevistado destacó que, durante el gobierno local actual, desde el Concejo Deliberante se pudo acompañar muchos avances de la ciudad. “En ese andar hemos podido ver cómo se mueven los diferentes espacios políticos, y en este caso desde Unión por la Patria, y una parte de La Libertad Avanza vimos que no acompañan los avances de la ciudad, simplemente por el hecho de oponerse”, afirmó, acotando que ellos siempre trataban de conseguir los votos y el consenso.

“Por ahora tenemos mayoría y por eso hemos podido aprobar muchas cosas buenas para Junín. Esperemos poder conservar esa mayoría, para poder seguir avanzando. No sabemos cuál sería el esquema si no tuviéramos la mayoría. Por otra parte, desde la oposición, se ha votado en contra muchísimas mejoras para la ciudad, por ejemplo, en contra del transporte público”, dijo.

Lo que se viene

A la pregunta sobre qué proyectos le gustaría impulsar desde el Concejo, Spadano respondió: “Lo que se viene este año es todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo y económico, puntualmente El Paseo de la Rivera y el Complejo de la Terminal, donde sin dudas el Concejo Deliberante tendrá un rol importante, en una o dos intervenciones, según el caso, este año”.

En cuanto a la migración de dirigentes históricos del PRO hacia La Libertad Avanza, Spadano dijo que era una depuración del partido. “Estos movimientos son normales cuando hay una fuerza política nueva. Todo el discurso del PRO, de 20 años a esta parte, en gran parte es lo que milita el propio Milei, con lo cual hay una coincidencia, pero hay diferencias por ejemplo Milei está en contra del Estado y nosotros creemos en el mismo, que sea eficiente y funcione”, manifestó.

“Yo veo muy mal que dirigentes históricos del PRO se terminen pasando a LLA, pero es parte de la política, de lo que pasa y deja en claro qué busca cada dirigente”, apuntó.