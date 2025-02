"Si Macri se va con La Libertad Avanza, no creo que el radicalismo lo acompañe"

En la última semana, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto que suspende las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el proceso electoral de 2025. La propuesta original buscaba la eliminación definitiva, pero ante la falta de consenso, se optó por avanzar con una suspensión temporal.

La medida refleja un intento de responder al descontento social con el sistema político, pero también evidencia las tensiones internas en los principales bloques legislativos.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto deberá ser tratado ahora en el Senado, donde se espera que las discusiones sean igualmente intensas.

Por lo pronto, esa suspensión temporal, podría marcar un precedente significativo en el panorama electoral argentino, con implicancias que aún están por definirse.

La decisión plantea interrogantes sobre el impacto que esta medida tendrá en el sistema electoral, en la dinámica política del país y en el armado de listas en cada uno de los municipios.

En Junín, los partidos que conforman a Juntos por el Cambio (PRO, UCR y Coalición Cívica) están expectantes sobre qué sucederá a nivel nacional, cuestión que impactará de lleno por estas tierras, a días de presentarse los frentes ante la Justicia Electoral.

En este contexto, Democracia entrevistó a Carlos Mansur, uno de los principales referentes del radicalismo, y también a Juan Fiorini, presidente del Concejo Deliberante y voz fuerte en el PRO (ver página 5). Ambos hablaron sobre la actualidad de cada partido y de el rol que ocupada cada uno dentro del frente Juntos por el Cambio.

"La Unión Cívica Radical estaba partida en mil pedazos, eso siempre sucede porque cuando la representatividad es escasa no hay liderazgo. Y hoy a la UCR le sucede eso", explicó.

El dirigente radical consideró que "a pesar que el partido cuenta con cinco gobernadores y más de 500 intendentes, los medios hablan más de la Coalición Cívica". Y sumó: "Un radical se mira contra el espejo y está dudando de qué está enfrente. O sea, están todos peleados. Así no vamos a avanzar nunca como partido".

En cuanto a la administración nacional del presidente Javier Milei, Mansur remarcó que "hay que darle herramientas para que pueda llevar a cabo su plan de gobierno", aunque reconoció que "muchos pueden estar de acuerdo, otros no, pero desde lo legislativo hay que darle las herramientas y discutirlas".

El expresidente del comité local destacó que "hay que ser honesto con los ideales y con los principios del partido", aunque aclaró que "la gobernabilidad es otra cosa". "Es lo que nunca le dieron a los últimos presidentes radicales. Y los responsables fueron los que están desde el año 45. Ellos son los que pusieron piedras en la rueda y espero que eso no pase ahora", advirtió.

En cuanto a lo que sucede a nivel local, respecto al frente político que integra la UCR, el entrevistado dijo que "en Junín las cosas están tranquilas, pero a nivel nacional es todo más complicado". "Macri se equivoca en buscar alianza con La Libertad Avanza. Él ya tiene una alianza y debería cuidarla y reflotarla. Esa debería ser la alianza de centro que va a pelear el voto con Milei. Si Macri se va con La Libertad Avanza, no creo que el radicalismo lo acompañe", adelantó.

En un contexto donde en Argentina hay dirigentes que cambian de partido y de espacio, Mansur cree que esas personas "dejaron los principios e ideales". "Estoy disconforme con Milei, no me gustan sus formas, cómo se expresa y cómo ataca a las libertades que dice defender", consideró. De todos modos, dijo: "Hay algunas otras cosas veo que están bien, como descentralizar organismos que eran para recaudación propia del partido de turno. Me parece que está bien sacarle de encima la burocracia al argentino".

En cuanto a la suspensión de las PASO, el radical aseguró: "Me parece bien que las internas se las paguen los partidos políticos. Es más, de hecho, habría que abrir los aportes empresarios, como hay en otros lugares del mundo, para que blanquear ese tema".

Sobre la alianza a nivel local, el entrevistado aclaró que no forma parte ni del Poder Ejecutivo y Legislativo, para luego opinar que "la reacción no es mala, por el contrario, diría que es buena, de consenso y la idea es seguir sosteniéndolo así". "Después hay acuerdos que se hacen en lo macro que hay que ver si los podemos saltar para seguir manteniendo esa unidad en lo local", advirtió.

Y respecto al andar del partido, Mansur sostuvo que "la Unión Cívica Radical en Junín está bien". "Podemos tener diferencias de pensamiento y con algún liderazgo, pero nosotros discutimos puertas adentro. Normalmente nos terminamos poniéndonos de acuerdo en lo principal", valoró.