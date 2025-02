El precio de la carne en alza: aumentos del 10% en los mostradores de Junín

El precio de los cortes vacunos registran, desde este lunes, un aumento cercano al 10%, según la zona, como consecuencia de los escasos ingresos que se produjeron la última semana al Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG), que superaron levemente las 18.000 cabezas, cuando el promedio de los últimos meses osciló entre 24.000 y 25.000 cabezas de ganado vacuno.

El incremento de precio, según los observadores, estaba previsto para fines de febrero, pero se adelantó luego de que los frigoríficos aumentaran un 7% por una caída en los volúmenes de la hacienda ingresada al Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG); dicha suba se está trasladando, poco a poco, a las distintas carnicerías de nuestra ciudad.

Ante tal panorama, comerciantes locales aseguraron a Democracia que son los clientes y los consumidores “quienes terminan convalidando esos nuevos precios”.

Así lo expresaron desde Carnes Aimar, donde informaron que en sus locales “el aumento ya impactó desde la semana pasada”. “Lo que noto es que los carniceros están aumentando la carne por una cuestión de que no hay venta; estamos muy mal con los márgenes de ganancias. El carnicero que está absorbiendo el aumento está achicando su margen, con costos fijos iguales o mayores todos los meses”, indicaron.

En ese sentido, explicaron que la situación para las carnicerías “está muy complicada” porque se pagan facturas de luz “muy elevadas”. “Lo mismo pasa con las subas en los alquileres; en cambio, los sueldos no aumentaron”, sostuvieron.

“La carne sigue siendo lo más barato por más que digan que aumentó. Y a pesar de esta reciente suba, la gente –el fin de semana pasado– consumió asado igual, que hoy está a 15.000 pesos. Es importante aclarar que sigue valiendo eso porque el carnicero sigue absorbiendo los aumentos y no está trasladando las subas de los precios”, explicaron.

Teniendo como referencia los precios en el mercado de Cañuelas, indicaron que el kilo de carne promedio “tendría que valer entre 13.000 y 14.000 pesos, pero actualmente hay ofertas de dos kilos a 17.000 pesos”. “La carne sigue siendo, a pesar de todo, lo más barato que existe; y ni hablar si tenemos en cuenta que una pizza vale entre 12.000 y 13.000 pesos, que es excelente que la vendan, pero no nos olvidemos que es harina con agua”, detallaron.

“Con un kilo de carne una familia tipo hace dos comidas; después, un kilo de descargado vale 8.500 pesos, contra una pizza que vale 12”, compararon.

Consumo

En 2024 el consumo promedio de carne vacuna llegó a 47,7 kilos por habitante, marcando una caída del 9% respecto a 2023 y siendo el segundo registro más bajo desde que empezó la medición en 1914. Solo en 1920 se observó un nivel inferior, detalla CICCRA.

Esta tendencia había sido reflejada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las entidades indicaron que Argentina se habría consolidado como el segundo país con mayor consumo de proteína animal en el mundo, solo detrás de EE.UU, pero por primera vez desde que existe registro se compró más carne de pollo que de vaca.

No obstante, como es tradición, se sigue ocupando el primer lugar en el ranking de consumo promedio per cápita de carne vacuna.

En ese sentido, en los comercios locales admiten que las carnes de aves y de cerdo han tenido más salida, y que tal situación se debe a una cuestión económica.

“La gente opta por el pollo porque hoy está barato. Un kilo de pollo vale 2.000 pesos. En tanto, un kilo de carne vale como seis kilos de pollo en promedio; mientras que el cerdo es un producto caro que no es de consumo habitual en la familia argentina. El kilo de pulpa de cerdo hoy vale 3.500 pesos, lo cual también es muy barato eso”, señalaron desde Carnes Aimar.

Por su parte, desde carnicería La Blanquita indicaron que el precio del cerdo se mantiene “estable”, mientras que el pollo “es económico”.

En cuanto al aumento del precio de la carne vacuna, aseguraron que la suba “es inminente”. “No creo que nosotros lo vayamos a aguantar mucho más. Sería un 10%, más o menos, lo que se aumentaría. Ya viene de unos días aumentando. Y llega un momento donde no podés estirarlo más porque los costos también aumentan”, explicaron.

En relación a las ventas de enero, señalaron que “al ser un comercio de barrio, se sigue vendiendo más o menos igual”. “Continuamos vendiéndoles a nuestros clientes habituales. Nosotros siempre hacemos muchas ofertas. Por ejemplo, tres kilos de cerdo a 10.000 pesos; mientras que la carne tienen un costo entre 14.000 y 15.000 pesos”, destacaron.

“Aparte, es un producto perecedero; no se trata de un paquete de arroz que lo compro hoy y, si no lo vendo, me da lo mismo. Nosotros vendemos a costa de sacrificar un margen de ganancias, pero esto no puede ser eterno. Tendría que haber un aumento del consumo de la gente, del consumo real, y no que se consuma en mayor cantidad porque se baja el precio. Eso a la carnicería no le va a servir”, aseguraron desde Aimar.

“La gente sigue preguntando por promociones”

Desde Varón Carnes confirmaron el aumento en su negocio; el mismo se concretó esta semana. “Habrá sido de mil pesos más”, aseguraron.

Sobre las ventas durante enero, indicaron que “en esta época siempre baja el consumo, al igual que en febrero, y se retoma un poco con el regreso de las clases”.

Por otro lado, remarcaron que “la gente busca precios”. “Dejan las compras del mes para los días de promoción. Por ejemplo, la promoción que estaba con Cuenta DNI pasó a ser dos veces al mes, mientras que antes era todos los sábados”, explicaron.

Según expresaron, el aumento de precios ya impacta en la demanda. “La gente opta más por el cerdo y el pollo, que no han registrado incrementos recientes”, sostuvieron.