Comienzan a aplicarse los cambios en la educación del nivel Secundario

Comienza la implementación de la nueva escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires, a partir de este año.

En este nuevo régimen académico del nivel Secundario en Educación, que involucra tanto a escuelas de gestión estatal como privada, no habrá repetición, los estudiantes solo recursarán las materias que el docente considere que no han sido aprobadas. Se “intensificarán” hasta cuatro materias pendientes de aprobación.

Se contempla un sistema de evaluación estrictamente numérico: la calificación mínima para aprobar cada cuatrimestre es de 7 y para las materias que se intensifican en diciembre o febrero-marzo (finales), es de 4.

Paola Berro, inspectora jefa distrital de Educación, al ser consultada por Democracia, respecto a estos cambios que comienzan a aplicarse este año recordó que “durante el 2024 estuvimos trabajando en la normativa junto con preceptores, directores, profesores, el hecho de poder comprender la actualización del régimen”.

No habrá repitencia

“No hablamos más de repitencia – afirmó Berro-, sino de un régimen parecido al nivel terciario o al universitario, por ejemplo los chicos se pueden llevar hasta cuatro materias, que las siguen ‘intensificando’ en diciembre, febrero-marzo y hasta julio. Si se llevan cinco, intensifican cuatro y les queda una quinta, esta última se recursa, no todo el año completo”.

A la pregunta qué pasaba con los que se llevaban todas las materias, Berro respondió: “Se apunta a que no se lleven todas las materias, hay instancias durante el año de intensificación para que el docente establezca estrategias, una planificación que haga que el alumno pueda ir salvando la materia”.

En realidad la normativa dice que en los casos que un estudiante “registre cinco o más materias pendientes de aprobación y acreditación, cuatro materias podrán aprobarse y acreditarse en los períodos de intensificación de la enseñanza, y las restantes se deberán recursar. Para cada ciclo lectivo, un estudiante no podrá cursar y recursar más de doce materias en total.

“Hay una nueva mirada y una nueva escuela secundaria. No hablamos más de repitencia sino de que el alumno necesita recursar una materia, volverla a pasar durante el año porque no alcanzó los objetivos. No repite todo el año, solo recursa las materias que no pudo salvar, y no puede avanzar en la materia correlativa del año que está cursando. En este punto se hace similar al nivel superior o universitario”, explicó.

Julio

En julio habrá dos semanas para que actúen tanto los chicos que no salvaron determinada materia, y los que sí lo hicieron, para ayudar a los primeros, estos últimos serán una especie de tutores y acompañantes de aquellos que no lo hicieron (que no aprobaron).

“En esas dos semanas es como que se frena el temario del año y se acompaña la intensificación a los chicos que no lograron superar determinada materia”, apuntó Berro para agregar que dicho acompañamiento lo hace el docente, que retoma los contenidos que el alumno no logró aprobar, estableciendo pautas de trabajo, actividades, estrategias, y alumnos que sí salvaron a la materia serán acompañantes de aquellos que no lo hicieron, en lo que son las nuevas actividades dispuestas por el docente. No se avanza en el temario”, reiteró la inspectora jefe distrital.

Calificación

En cuanto a la calificación con la cual aprueban cada materia es numérica: es de 7 a 10 para aprobar el cuatrimestre, y de 4 a 10, para aprobar la intensificación (el final).

Se entregará una ‘valoración preliminar’ a mediados de cada cuatrimestre (mayo y octubre), comunicando de manera fehaciente a estudiantes y a las personas adultas responsables de ellos los avances en los aprendizajes, como así también las situaciones vinculadas a la asistencia y/o discontinuidad de las trayectorias.

Todo esto se informará en un boletín, que serán firmados por alumnos y padres o tutores.

Las materias no aprobadas se intensificarán en diciembre y/o febrero-marzo, siendo la calificación para la aprobación de 4 a 10.

Se considerará como materia pendiente de aprobación y acreditación a la materia cuyos saberes no fueron aprobados al finalizar los períodos de intensificación de la enseñanza y el estudio de febrero/marzo del ciclo lectivo.