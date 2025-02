Renacimiento del mercado automotor de Junín: suba en la venta de 0km y usados

Junín ha experimentado un crecimiento en el sector automotriz durante el último año que terminó siendo el mejor de los últimos seis. Según los datos oficiales, tanto las ventas de autos 0km como las transferencias de vehículos usados han registrado un aumento significativo en comparación con el año anterior.

Los números lo reflejan. En enero de 2025, en Junín se patentaron 342 autos 0km, lo que representa un incremento del 202,7% respecto al mismo mes de 2024. Eso lo ubica como el mejor enero de los últimos 11 años, tan solo superado por 2014.

Este crecimiento se atribuye a diversos factores, como la recuperación económica, el lanzamiento de nuevos modelos y la implementación de políticas gubernamentales que incentivan la compra de vehículos nuevos.

Por otro lado, el mercado de usados también ha mostrado una reactivación. En enero de 2025 se registraron 551 transferencias, lo que representa un aumento del 47,3% respecto al año anterior. En este caso, estamos hablando del mejor enero desde que el Registro de la Propiedad Automotor resguarda sus datos de manera digitalizada. Es decir, desde 1995 inclusive.

Este incremento que catapultó a enero de 2025 como el mejor de las últimas tres décadas, puede estar relacionado con la búsqueda de opciones más económicas por parte de los consumidores, así como con la renovación de flotas.

Varios factores podrían estar influyendo en este auge del mercado automotriz en Junín como, por ejemplo, la estabilidad de la moneda nacional, la disponibilidad de créditos y planes de financiación atractivos que facilitan la adquisición de vehículos tanto nuevos como usados.

Si bien el mercado automotriz de Junín ha mostrado signos de recuperación, es importante aclarar que el sector viene de años muy complicados. Y este veranito, fuerte como la ola de calor, dista mucho de los años dorados. Sin embargo, los datos actuales son alentadores y sugieren que el sector automotriz continuará creciendo en los próximos meses.

Efecto “impuesto interno”

La última decisión del Gobierno nacional de eliminar la escala 1 del impuesto interno y reducir la escala 2 al 50%, fue tomada bien por una parte de los consumidores, aunque hubo dos cuestionamientos que se leyeron en las redes sociales y los apreciaron los vendedores de las concesionarias de autos.

La reducción de precio por el impuesto interno no alcanza a los autos de acceso a un 0km sino a los que tenían un precio superior a los 42 millones de pesos, un 8% del total del mercado, y eso deja sin el beneficio a los autos que están al alcance de la mayoría de los compradores.

Raúl Labrone, gerente Montanari, le explicó a Democracia horas antes de la salida de la nueva lista de precios que la medida no tiene impacto en Ford en todo lo que es la línea Ranger porque es nacional. Lo mismo con la Territory porque no tenía impuesto, ya que no superaba el precio establecido. “Sí seguramente impacte en la Raptor, la Bronco, en la 150, en Kuga y en los Mustang”, dijo Labrone, quien consultado sobre qué es lo que cree que sucederá mañana, dijo que “hasta que no salgan los valores oficiales, nadie sabe lo que va a pasar”.

La segunda fue preguntar por qué si el impuesto de la escala 1 impactaba un 25% en el precio de los autos, al momento de eliminarlo los precios bajaron sólo cerca del 15%.

Javier Pichetti, de Toyota Pichetti, aseguró que “no hay información concreta sobre los precios de febrero”, aunque consideró que “la medida afectará a pocos vehículos de alto valor”. Además, valoró que los híbridos sí verán una reducción de aranceles y destacó que “es positivo”. Esto último, haciendo referencia a que el Gobierno también oficializó la reducción a cero del arancel para la importación de autos electrificados de bajo precio FOB (hasta US$16.000) con la intención de fomentar la llegada de mayor volumen y variedad de vehículos de estas características. La medida no solo apunta a híbridos y eléctricos, sino que también hace referencia a aquellos que porten “un motor a celda de combustible (vehículos a hidrógeno)”.

La medida fue tomada por el gobierno libertario, económicamente hablando, cuando el aumento de precios que se había producido por la devaluación del peso en diciembre de 2023, dejaba a todos los modelos pagando el impuesto al lujo, ya que todos habían subido por encima del tope.

Sobre el segundo cuestionamiento, los agencieros detallaron que“no es lo mismo sumar un impuesto dentro de otros que quitarlo”. Sin embargo, cuando se debe restar el impuesto interno, se está restando solo uno de esos tres componentes esenciales del precio de un auto. En este caso fue el 20% de impuesto real, pero no se restaron ni el 21% del IVA, ni el margen de ganancia del concesionario, que sólo bajó proporcionalmente a la baja del precio mayorista del auto.

Emanuelle Caprisciosi, de Alra Sur, reforzó la idea que recién la semana entrante habrá más novedades. “Hay que ver también a partir de cuándo se empiece a aplicar el tema del descuento de los impuestos internos”, aclaró.

Nicolás Guerreño, de Nico Automotores, explicó a este medio que, en su opinión, “la medida no va a cambiar demasiado el comportamiento del mercado”. “Es todo muy reciente, habrá que ver qué es lo que sucede desde mañana”, sumó.

El es el reacomodamiento de precios que seguirá viéndose en los próximos días, a medida que todas las marcas den a conocer sus nuevos precios de febrero con las bajas en los modelos que ya no pagan el impuesto interno, y pasen a competir con otros que quedarán con el mismo precio, pero con menores prestaciones o confort.