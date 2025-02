En Junín, el ladrillo hueco aumentó sorpresivamente su valor un 50%

En los últimos días, los dueños de los corralones de materiales para la construcción se vieron sorprendidos por los incrementos en los precios de lista de los ladrillos huecos.

Al principio no sabían a qué atribuir semejante cambio, ya que en los últimos meses los valores estaban estables, quizás por la baja en las ventas que se da en varios comercios del rubro.

Algunos reaccionaron remarcando precios entre un 40 y un 50 por ciento, teniendo en cuenta la nueva lista de precios que mandaban las ceramistas.Otros decidieron no dar precios al ser consultados, no vender hasta saber realmente a qué valor les convenía hacerlo y con la esperanza de que el impacto no fuera tan fuerte.

Tampoco faltaron aquellos que aseguraron que "la suba es producto de la especulación de las fábricas", pensando que en el 2025 se ponían en marcha los créditos hipotecarios para impulsar la construcción.

“No tenemos precios de listas. El pallet estaba a 65 mil, pero ahora no sabemos. Al parecer los precios de fábrica subieron terriblemente”, señalaron desde un corralón de avenida República.

En el mismo sentido, desde otro comercio de calle Libertad, que se dedica a la venta de materiales para la construcción, explicaron: “Los precios de los ladrillos huecos estaban estable desde hacía unos cuantos meses, y ahora de 64 mil el pallet subió a 83 mil”.

Y desde una empresa de venta de materiales de nuestra ciudad ubicada en Ruta Nacional 188 apuntaron: “Las ladrilleras se pusieron de acuerdo para aumentar entre un 40 o 50 por ciento de golpe. De 70 mil se incrementó a 120 mil el pallet de ladrillo hueco de primera marca”.

Gran sorpresa

Hugo Cieri, de la Cámara de Corralones Unidos y Afines del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Cuanoba), al ser consultado por Democracia, hizo referencia al notable aumento de precios de los ladrillos huecos de un 50 por ciento promedio.

Según lo expuesto, los precios estaban bastante estables en los últimos meses a raíz de la baja en las ventas que estaba atravesando el sector de la construcción, del 50 por ciento menos aproximadamente, por la situación económica de la gente. Por eso, “nos llamó la atención el aumento dispuesto por las fábricas de ladrillos cerámicos huecos", manifestó.

Cieri explicó que son seis las empresas que manejan el mercado en la provincia de Buenos Aires que, aparentemente, se sentaron y se pusieron de acuerdo. "Dijeron que no podían seguir trabajando igual, que estaban stockeadas terriblemente con ladrillos. Los productos de ellos estaban baratos, pero tienen que entender que tampoco había muchas ventas al público en los corralones. Lo cierto es que se pusieron de acuerdo para aumentar el ladrillo hueco en un 50 por ciento comparado con la lista que nos estaban dando”, consideró Cieri.

“Si un pallet de ladrillos de seis o nueve bocas, del 12, estaban 65 mil pesos, hoy lo estamos vendiendo a 90 mil. Y hay negocios que, según de qué fábrica están comprando, la remarca hace que se venda a 100 mil pesos el pallet, el doble prácticamente de lo que se estaba vendiendo”, advirtió.

Además aclaró que el incremento era solamente para ese producto, el ladrillo hueco, pero impactaba directamente en el bolsillo de la gente.

Hizo referencia también a que las ventas de materiales para la construcción habían bajado en el 2024. “Nosotros nos estamos manteniendo con mi negocio, teniendo poco personal y trabajando mi señora y yo. Está complicado nuestro sector como también otros, como el de electrodomésticos, porque la gente no tiene plata”, dijo.

Hugo Cieri también apuntó a un problema que afrontaban actualmente aquellos que tenían mercadería vendida para entregar ahora, ya que perdían plata porque no podrían reponer al mismo precio.

Lo cierto es que según varios corralones consultados por Democracia, según la fábrica de cerámicas que vende ladrillos huecos, los precios oscilan entre los 83 mil pesos el pallet que proviene de Rosario, hasta los 120 mil de Fanelli. Dependiendo de la calidad, es el precio del pallet, que contiene 144 ladrillos.

Incluso se vio que algunos corralones decidieron no vender ladrillos, esperando que el precio se estabilizara, en tanto que otros estaban apuntando las consultas a otras fábricas ladrilleras para ver si podían vender el producto más barato.

En Provincia

Desde el sector de la construcción en la provincia de Buenos Aires se advierte que el fuerte incremento podría incidir en el valor del metro cuadrado.

En las últimas horas, desde los corralones de materiales para la construcción avisaron que el precio del ladrillo hueco registró un incremento exponencial del 70%.

La construcción es una de las actividades que más viene sufriendo la recesión en la economía y aún no logra encauzar su reactivación. En este difícil contexto, desde la Asociación de Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (Acimco) manifestaron su rechazo al aumento del 70 por ciento en el precio de los ladrillos huecos.

Por medio de un comunicado se indicó que esta disposición empresarial no hace más que “volver a traer desconcierto e incertidumbre tanto a los empresarios del rubro como a las familias que sueñan con su casa propia”.

El informe de la Asociación Pymes de la Construcción (Apymeco) sobre los costos del sector en el Gran La Plata, a través del cual se mide la variación mensual que experimenta el costo de la construcción privada de edificios destinados a vivienda, indica que durante el 2024 la evolución del índice registró un aumento del 66,21%. “El valor más bajo desde junio de 2022”, se indicó.

El indicador engloba diferentes ítems que inciden en el precio de la construcción. Entre esos, la mano de obra y los materiales, movimiento de suelos, mampostería, revoques, cielorrasos, contrapisos, revestimientos, carpintería, instalación sanitaria, de gas, eléctrica, pintura, carpetas, amueblamiento de cocina, proyecto, dirección, tasas y permisos.

A su vez, según referentes del sector, el impacto del ladrillo en el metro cuadrado depende del tipo y del espesor que se utilice y de las características que tenga cada proyecto. “En promedio, la incidencia de este material en el presupuesto alcanza entre un 15 a un 20%”, se explicó.

Rodolfo Molinari, presidente de Asociación de Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (Acimco), expresó a los medios su preocupación y aseguró que “el aumento puede impactar muy mal en el sector, porque la industria de la construcción está parada. No es el momento de aplicar un incremento intempestivo así”.