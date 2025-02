Expectativa e incertidumbre sobre lo que sucederá con los precios de los autos 0km “más accesibles”

A partir de la medida anunciada por el Gobierno nacional de reducir a partir de mañana el impuesto interno a los autos 0 kilómetros de gama media, se despertó la expectativa en los usuarios, pero también la incertidumbre de los agencieros que esperan con ansiedad la nueva lista de precios.

Por el momento, nadie se anima a decir qué es lo que va a ocurrir realmente con los valores del resto de los autos, es decir, con los “más económicos”, por así decirlo, ya que, en Argentina, cualquier vehículo es costoso (actualmente menos caro es el Fiat Mobi que, entre diciembre y enero su valor de lista pasó de $18.768.000 a $19.181.000).

Por lo pronto, el Gobierno oficializó los cambios mediante el Boletín Oficial a través del Decreto 50/2025 y reafirmó la eliminación de la primera escala del impuesto a partir de febrero. Además, queda efectiva también la reducción de la segunda escala, que impacta a los autos que superen los $75 millones y que deja de ser del 35% (tasa efectiva del 53,85%) para ser del 18%. En ese sentido, la nueva tasa efectiva de ese segundo tramo será del 21,96%.

De esta manera, el mercado se enfrenta a un cambio mayor a lo esperado. Si bien la baja del impuesto interno sólo impacta en el 8% de los autos, hay quienes aseguran que el efecto derrame de la medida podría apreciarse en casi todos los segmentos, aunque esto llevará tiempo.

Del otro lado, están los que creen que la baja del impuesto interno a los autos de gama media no impactará directamente en los autos más accesibles. Pero sí podrá empujar para abajo a un segmento intermedio.

Raúl Labrone, gerente Montanari, le explicó a Democracia que la medida no tiene impacto en Ford en todo lo que es la línea Ranger porque es nacional. Lo mismo con la Territory porque no tenía impuesto, ya que no superaba el precio establecido. “Sí seguramente impacte en la Raptor, la Bronco, en la 150, en Kuga y en los Mustang”, dijo Labrone, quien consultado sobre qué es lo que cree que sucederá mañana, dijo que “hasta que no salgan los valores oficiales, nadie sabe lo que va a pasar”.

Mañana, el “Día D”

Las automotrices deberán evaluar cómo trasladan esta reducción de impuestos a sus listas de precios. En algunos casos, había vehículos que estaban topeados para no superar el umbral impositivo podrían ajustar su valor real.

Javier Pichetti, de Toyota Pichetti, aseguró que “no hay información concreta sobre los precios de febrero”, aunque consideró que “la medida afectará a pocos vehículos de alto valor”.

Además, valoró que los híbridos sí verán una reducción de aranceles y destacó que “es positivo”. Esto último, haciendo referencia a que el Gobierno también oficializó la reducción a cero del arancel para la importación de autos electrificados de bajo precio FOB (hasta US$16.000) con la intención de fomentar la llegada de mayor volumen y variedad de vehículos de estas características. La medida no solo apunta a híbridos y eléctricos, sino que también hace referencia a aquellos que porten “un motor a celda de combustible (vehículos a hidrógeno)”.

Para Pichetti, “la gran cantidad de vehículos que se venden en el mercado no son esos valores (por los superiores a 40 millones)”. “Sí impacta en vehículos que valen 55, 60 millones, pero son vehículos de pasajeros, que son poquitos. Nuestra marca tiene únicamente una sola versión que es la SW4, pero no han dicho nada todavía de cómo va a impactar”, aclaró.

En la actualidad, la industria automotriz tiene un pie enorme puesto sobre su estructura de costos a través de los impuestos. Hasta el año pasado, fabricar un auto tenía una carga impositiva de hasta un 58% y una pick-up de un 25%. Con la eliminación del impuesto PAIS, eso bajó al 54% y el 20% respectivamente.

Otras fuentes del sector afirman que la eliminación a las retenciones de exportación, que son aproximadamente del 2,5%, se podría concretar en las próximas semanas, especialmente ahora que se le ha aplicado una reducción temporal al campo. Pero, además, sacar el impuesto a los débitos y créditos lo antes posible es un objetivo del gobierno para 2025.

Si bien existe una especulación respecto a que la baja actual del impuesto interno y la baja de precios de los autos de más de $42 millones de pesos pueda empujar todos los precios para abajo, la realidad dice no hay demasiado margen para achicar precio en las franjas inferiores de automóviles.

Así, lo que bajará será el precio de los autos que estaban cerca del impuesto interno, entre 30 y 40 millones de pesos, pero los que estaban debajo de 30 millones no tienen muchas posibilidades de reducir porque ya lo hicieron.

Es que, generalmente, los autos más económicos son los que dejan menor margen de ganancia porque las marcas buscan tener las mejores ofertas para ganar volumen de ventas y sacarle clientes a la competencia.

Por el contrario, las fábricas tienen más utilidades en los autos de gama media y muchas más aún en los segmentos denominados Premium o de alta gama. Por esa razón, aunque baje el precio de los autos medianos, los más chicos no tienen mucho para bajar sin afectar la rentabilidad.

Sin embargo, sí es cierto que, como se detalló, la mayoría de las marcas tienen un margen grande en determinados vehículos y eso les permite bajar precio de otros modelos. El año pasado, durante la crisis que desplomó las ventas hasta el 30% en el primer trimestre, varios ejecutivos confesaron que había modelos con los que estaban perdiendo dinero, pero que, sin embargo, tenían que bajarlos precios para poder vender y sostener la red de concesionarias.

Qué es lo que cambia

Lo que sucederá será que se va a dar la eliminación de la escala 1 del impuesto interno a los automóviles, lo que permitirá que ciertos modelos dejen de tributar. Además, la escala 2 sufrirá una reducción en su alícuota, bajando del 35% al 18%.

La medida, que entrará en vigencia mañana, modificará el esquema impositivo aplicado a vehículos de gama media y alta, con un impacto directo en los precios.

En el caso de la escala 1, la eliminación del impuesto beneficiará a aquellos vehículos que se vendían con valores de entre $41.000.000 y $75.000.000, los cuales hasta ahora enfrentaban una alícuota del 20%. Con este cambio, se espera que el precio de venta de estos modelos disminuya entre un 15% y un 20%.

Por otro lado, la escala 2, que abarcaba autos con precios superiores a los $75.000.000, no será eliminada, pero la alícuota del 35% se reducirá al 18%, lo que también generará una baja en los valores de estos modelos.

El impuesto interno había sido diseñado originalmente para aplicarse a los vehículos de lujo, pero con el tiempo comenzó a abarcar a un gran número de autos de gama media y SUV importados.

Según estimaciones de la industria, la eliminación de la escala 1 y la reducción de la escala 2 harán que los precios de muchos modelos reflejen su valor real, eliminando distorsiones generadas por el esquema impositivo anterior.

Emanuelle Caprisciosi, de Alra Sur, reforzó la idea que recién la semana entrante habrá más novedades. “Hay que ver también a partir de cuándo se empiece a aplicar el tema del descuento de los impuestos internos”, aclaró.

El precio de los autos usados

Entre las cada vez más accesibles opciones de crédito a tasa 0% y la baja de precios que permite la reducción de impuestos, el precio de los autos de segunda mano indefectiblemente deberá bajar, ya que de otro modo los modelos usados más recientes quedarán casi al mismo precio que un 0 km.

Nicolás Guerreño, de Nico Automotores, explicó a este medio que, en su opinión, “la medida no va a cambiar demasiado el comportamiento del mercado”. “Es todo muy reciente, habrá que ver qué es lo que sucede desde mañana”, sumó.

Por otra parte, para el propietario de Nico Automotores, la medida beneficiará a aquellas personas que tienen cierto nivel económico que les permite llegar a los vehículos de alta gama. En cambio, aquellos que ahorran para cambiar su usado y llegar a su primer 0 km. Deberán seguir esforzándose para alcanzarlo porque, esa gama, no tendrá demasiados cambios.

Además, al no haber problemas de demanda, salvo algunos casos en los que todavía queda una demora de entre 50 y 60 días, no existe el sobreprecio del 0 kilómetro sino la oferta a precios más bajos que los que figuran en las listas que publican los fabricantes.

“Las medidas van a impactar en todo el mercado de autos, tanto usados como nuevos. Menos impuestos en un segmento, va a permitir mayor oferta y menores precios en toda la industria. Más autos y más baratos”, dijeron desde Kavak, una de las empresas más importantes del mercado de autos usados.