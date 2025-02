"Junín es un partido que tiene una extensión de caminos muy significativa"

Mauricio Mansilla, director de Caminos Rurales, fue entrevistado en TeleJunín y habló de los desafíos que enfrenta en su cargo, enfatizando la importancia de la colaboración y la paciencia en la gestión de proyectos de infraestructura y comunicación con los productores.

-¿Es difícil realizar el trabajo que le toca llevar adelante?

-Sí, es difícil. Es muy difícil. Porque siempre digo que uno puede avanzar y llueve y hay que volver a arrancar. Se empieza de cero. Por eso es un desafío que tomé después de un pedido del intendente Pablo Petrecca, a quien le agradezco por haber confiado para ponerme al frente de esta área que es difícil.

-¿Cuántos kilómetros de caminos rurales hay en Junín?

-Son 1.400 kilómetros. Como ir desde Junín a Salta. Recorro todas las mañanas, porque me gusta andar, analizar y ver en qué estado están las máquinas y en los sectores que andan.

También voy visitando los diferentes cuarteles para después comenzar a programar y a diagramar las tareas.

Ahora se está haciendo un camino en las localidades de Fortín Tiburcio y Agustina, que tiene 13 kilómetros. También en un camino que tiene 15 kilómetros, que va desde el Puente Morote hasta la entrada principal a lo que es la estancia de Don Alejandro, en Blandengues. Es un camino muy largo.

-¿En qué consiste reconstruir un camino?

-Cuando hablamos de reconstrucción, hablamos de mayor cantidad de tiempo. Esto es paso a paso, lleva su tiempo, sus horas y sus días. Para el productor que está haciendo un reclamo, que tiene toda la razón, que ve su camino y no le gusta, porque que está en mal estado y que está ansioso por que nosotros lleguemos.

Esa ansiedad que a veces noto en mí, la traslado al productor y es superentendible. Por ejemplo, en Blandengues había estado antes de la fiesta, y le dije a una señora que en enero iba a estar por este sector trabajando en los caminos, fundamentalmente en aquellos que había transitado y consideraba que necesitaban una rápida intervención. Junín es un partido muy grande con una extensión de caminos enorme, con sectores muy distantes de lo que es el centro de Junín, donde tenemos la base que son los talleres municipales.

-¿Cómo viene la planificación?

-Estamos armando un plan de trabajo, vamos a poner más maquinarias en los caminos. Mañana (por el jueves), nos entregan el primer tractor cero kilómetros y la máquina de arrastre cero kilómetros. Y la próxima semana vamos a tener la segunda unidad.

-¿Qué sucede con el Presupuesto Municipal 2025?

-El 55% de lo que el productor juninense paga con la tasa vial está afectado a la red. Eso es para los trabajos que se hacen durante todo el año.

-Había alguna queja de los dirigentes de las agrupaciones agrarias, sobre que necesitaban que se destinen más recursos…

-Sí, estuve presente en la reunión, en ese momento fue la Sociedad Rural que pidió volcar la totalidad del presupuesto para el sector del campo. El Intendente manifestó que hay una decisión política tomada de seguir con el 55% como viene sucediendo. Y la verdad que era mi presentación y yo trataba de separarme para analizar el mismo. Son entendibles las dos posturas. Por un lado el campo defiende lo suyo, quieren tener los caminos rurales cada vez mejores. Pero también es entendible la postura del Intendente, porque no solo tiene que gobernar para un sector, en este caso que es el agropecuario, sino también para toda una ciudad y para los pueblos.

-Este año habrá elecciones, ¿le gustaría estar en alguna lista política?

-Soy agradecido con todos los partidos políticos, porque he tenido y tengo una muy buena relación. Entonces agradezco, porque en definitiva, cuando hay elecciones siempre vinieron a charlar conmigo y me ofrecen un lugar y me ofrecen oportunidades. Pero hoy estoy con este compromiso con el gobierno de Junín, con el intendente Pablo Petrecca, un compromiso extremadamente difícil, muy complejo y que lleva mucho tiempo.