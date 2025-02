La tarifa de la VTV se pagará cuando se solicite el turno online

Desde la VTV Noroeste, el ingeniero Pablo Aguiar, responsable técnico de la planta que dicha empresa tiene en Junín, hizo referencia a distintas situaciones que se plantearon en el 2024 y las expectativas para el 2025.

En cuanto a los cambios que se avizoran para este 2025, el ingeniero Aguiar mencionó que se empezará a cobrar online. El pago se debe hacer cuando se saca turno. “Eso hace que la gente cumpla mucho más con el turno. Antes algunos sacaban el turno para circular y le decía al policía que lo paraba que ya tenía turno, que generalmente era para después del viaje”.

Respecto al vencimiento de la VTV, el directivo señaló que continuará el mismo sistema. El vencimiento coincide con el número de terminación de patente, a excepción de enero. Por ejemplo, si uno tiene patente 9 y no verificó en septiembre, si saca turno ahora se lo dará para febrero pero el vencimiento es en septiembre, es decir, va a tener una verificación por menos tiempo y mucha gente se queja por esto. Aparentemente la Provincia hizo este sistema para impulsar a la gente a tener la VTV al día.

Generalmente en los controles viales solicitan carnet de conducir, seguro y VTV.

Haciendo un balance del 2024, en cuanto a cantidad de vehículos revisados técnicamente en la planta de la VTV Noroeste en Junín, el entrevistado dijo que se mantenía más o menos igual que en años anteriores. “Se mantuvo y en algunos casos se redujo, se ha notado un poco la crisis económica parece. En algún momento hubo versiones de que se levantaba la VTV, que no era necesaria tenerla, pero vale decir que el Estado nacional no tiene nada que ver con la provincia de Buenos Aires”, apuntó.

Un servicio

El ingeniero Aguiar consideró que la gente tiene que ver a la verificación técnica como un servicio. “Las plantas de VTV llevan su calibración, la empresa concesionaria tiene su inversión y escuchamos mucho últimamente que dicen que ‘el 90 por ciento de los accidentes es por causas humanas’. Los que hablan así, muchos de ellos políticos, los que legislan, lo hacen con desconocimiento de lo que es el accidente. Es muy difícil que el accidente se produzca por una sola causa, sí tiene una causa principal, que en el 70 por ciento de los casos es el factor humano, pero siempre están presentes las causas técnica y la del medio”, advirtió.

“Para que se dé el accidente se alinean varias causas, si se saca una quizás el accidente no ocurre. Por ejemplo, si uno va en ruta con asfalto mojado, las cubiertas lisas, otro vehículo invade la mano y entonces uno se tira a la banquina y clava los frenos. Las causas humanas son del que te invadió la mano, uno que entra a la banquina y frena. Si la banquina hubiera estado en buen estado y el coche no hubiera tenido las cubiertas lisas, quizás el accidente no hubiera sucedido”.

“El factor técnico es el más barato, porque para el Estado reparar todas las rutas es carísimo, necesita mucha inversión en infraestructura. El cambiar la conducta humana es muy difícil, se va cambiando con educación vial pero a los chicos, como vemos con el cinturón de seguridad que los más chicos se lo ponen automáticamente, y quizás los grandes no”, comentó.

“Por todo eso -siguió diciendo Aguiar- la gente tiene que ver a la VTV como el medio más barato de prevención de accidente, dentro de todo. La VTV te da ‘una foto’ de cómo está el vehículo, y el mecánico lo complementa. En el caso de los frenos, de las pastillas de freno, es el mecánico que te dice como están”.

Más detectada

Según lo dicho por el entrevistado, en la verificación técnica vehicular, la deficiencia mecánica más detectada se daba en los frenos. “Como muy pocos mecánicos tienen frenómetro, en la planta sí se detecta el problema. El más común se da en los frenos. Además está la deficiencia de luces, de todo lo que es tren delantero”, acotó Aguiar.

Nuevos valores

Como anticipó Democracia, a partir del 1 de febrero, aumentó la VTV en la provincia de Buenos Aires en casi un 18 por ciento. Se trata del tercer tramo de la suba acordada en septiembre.

La Resolución 220/2024 que firmó el Ministerio de Transporte bonaerense en septiembre pasado, este sábado 1º de febrero se aplicará el tercer y último tramo de la suba para el trámite de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad, la cuota de aumento es del 17,9%.

Desde la cartera que desde principios de enero conduce Martín Marinucci se informó que el aumento que se aplicará llevará el costo del servicio para la categoría de los autos de hasta 2.500 kilos de los $53.819,26 actuales a $63.463,30 con IVA incluido, mientras que los autos de más de 2.500 kilos pasarán a pagar $114.233,94. Asimismo, las motos de más de 50cc y hasta 200cc pagarán $25.385,32 a partir del mes que viene, mientras que las motos de más de 200cc y hasta 600cc tendrán una tarifa de $38.077,98 y las de más de 600cc abonarán $50.770,64.

En tanto, los remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kilos tendrán una tarifa de $38.077,98 y los remolques que superen los 2.500 kilos pagarán $57.116,97.

Quiénes están exentos de la VTV en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, todos los vehículos con más de dos años de antigüedad deben realizar la VTV. Los autos 0 km deben pasar la verificación a los 24 meses de su inscripción.

Al igual que en CABA, existen excepciones para ciertos grupos sociales que no tienen que abonar el trámite:

-Vehículos destinados a servicios municipales.

-Autos de bomberos.

-Personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

-Jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos de hasta dos haberes previsionales mínimos.