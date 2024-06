Miles de bolsas con hojas quedan en las veredas de la ciudad sin recolección

Desde hace varios días las veredas de la ciudad se ven invadidas de bolsas de residuos conteniendo hojas que generalmente son barridas manualmente por la cooperativa contratada por el Municipio para tal fin en determinadas arterias de la ciudad, en tanto que en otros casos son los vecinos que recolectan las hojas en bolsas.

En pleno otoño, época del año en que caen las hojas de los árboles, además de ser tiempo de poda, las veredas y los boulevard de las avenidas están con bolsas negras llenas de hojas sin recolectar.

El jueves último, llamó la atención una nota de prensa llegada a Democracia, que indicaba que el Municipio sancionará a la empresa Ashira por no cumplir con el contrato firmado respecto a la recolección de residuos barridos por las calles de la ciudad.

El comunicado adelantó que, en caso de continuar con este incumplimiento, se analizará la rescisión del contrato. Apunta que actualmente el Municipio destina mensualmente alrededor de 300 millones de pesos para pagar el servicio que brinda la empresa Ashira, y que por ende, no se permitirá ningún tipo de incumplimiento.

“Uno de los servicios que la empresa debe prestar – señala la nota- tiene que ver, concretamente, con la recolección de todos los residuos en diferentes sectores, incluyendo las bolsas que se generan con el servicio de barrido, ya que las mismas se corresponden con las características de los residuos alcanzados en el contrato”.

“De acuerdo a las inspecciones realizadas en los últimos días del servicio y de las denuncias recibidas por los vecinos, se constató que, el personal de la empresa recolecta una bolsa de montículos y deja sin recolectar otra que está al lado, por estar identificada como del servicio de barrido”, apuntan desde la comuna.

“Este incumplimiento, con los graves inconvenientes que genera en los diferentes barrios de la ciudad, no será permitido por el Municipio, por ende, como se dijo, se decidió sancionar a la empresa y en caso de no corregirse, se avanzará con la rescisión del contrato”, advirtieron.

La discusión

Manuel Llovet, secretario general del Gobierno de Junín, en diálogo con Democracia, explicó la situación de la siguiente manera: “Hay una renovación de contrato con Ashira, que tiene dos servicios, la recolección de residuos domiciliarios en toda la ciudad y en un sector, la recolección de montículos (ramas, bolsas y demás).

“Lo que está en discusión es que las hojas del barrido quedan en bolsas y es lo mismo que montículos. En la zona que le corresponde, Ashira tiene que recogerlas. Es que es lo mismo a las bolsas que saca el vecino de hojas, ramas y demás, la que embolsa la persona de la cooperativa de barrido manual, tienen las mismas características y está más organizado porque está todo en bolsa”, apuntó.

“Ashira no quiere juntar, junta solamente los montículos y no las bolsas del barrido. Esa es la discusión que tenemos. El Ejecutivo le mandó una orden de servicio, exigiéndole que recolecte en la zona que le corresponde, ya que es parte del contrato. Dice que el montículo tiene determinadas características: que no pase determinados metros cuadrados, que sean hojas. Si no cumple el contrato se le hará una multa.

Según lo expuesto por Perla Casella, subsecretaria de Medio Ambiente, en avenida San Martín, por ejemplo, los montículos y las bolsas con hojas de barrido las tiene que juntar Ashira. Y es precisamente en esa arteria donde se ven las bolsas sin recolectar, aunque el problema es general, se ven por muchas veredas de la ciudad.

Renovación de contrato

Por otra parte, según lo constatado por Democracia, el 23 de mayo último, el Concejo Deliberante aprobó licitaciones públicas con la empresa Ashira referentes a la redeterminación de precios Ashira S.A. y la Licitación pública N° 7, respecto a la provisión del Servicio de Recolección de Residuos Reciclables y Montículos en la ciudad de Junín, lo cual indica que la prestación ha sido renovada.

Barrido Manual

En mayo del 2023, el Municipio resolvió que la cooperativa de barredores manuales (Coopnoba) se hiciera cargo del servicio de limpieza en toda la ciudad, reemplazando en la zona céntrica a la empresa Ashira, mientras se anunció que se agregarían camiones para la recolección de montículos hasta lugares donde no se prestaba el servicio.

En aquella oportunidad, el anuncio fue realizado por la subsecretaria de Medio Ambiente, Perla Casella, quien contó que “estamos en la época más difícil para este trabajo, así que tenemos en funcionamiento la aspiradora y con la gente de la cooperativa arrancamos ahora a barrer el centro, probando un nuevo esquema para aprovechar los recursos”.

“Tenemos un gran crecimiento de la ciudad para sectores periféricos, así que tenemos que mejorar los servicios en varios lugares que se fueron extendiendo. Uno de los cambios es que vamos a barrer toda la ciudad con la cooperativa y agregaremos camiones para recolección de montículos en otros sitios donde estamos necesitando”. También en mayo del 2023 Casella decía: “En las últimas semanas tuvimos inconvenientes con las bolsas del barrido, que quedaron sin recoger, pero en estos días se normalizará”, agregó.