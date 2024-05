Cómo prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Ante las bajas temperaturas que están ocurriendo y el uso de calefactores a gas y demás, la empresa Grupo Servicios Junín hizo saber sobre algunas medidas que la comunidad puede tomar para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

El monóxido es un gas tóxico incoloro e inodoro, y debido a estas características su toxicidad pasa muchas veces desapercibida. Por lo tanto, como la mayoría de los casos de intoxicación ocurren por utilizar formas inapropiadas de calefacción o por artefactos en malas condiciones, se recuerda en forma periódica algunos consejos y métodos de prevención para evitar casos de envenenamiento por la inhalación de este gas.

Las medidas de prevención son:

-No utilizar artefactos que no sean de tiro balanceado en dormitorios y baños.

-Apagar estufas por la noche y cuando no sean realmente necesarias.

-Nunca usar hornallas de cocina o el horno como forma de calefacción.

-Fijarse que la llama esté azul, no de color rojo.

-Verificar que no estén obstruidos los conductos o rejillas de ventilación.

-En lo posible, hacer revisar por un gasista matriculado: las estufas, estufas catalíticas, pantallas infrarrojas y salidas al exterior de calefones, termotanques y calefactores de tiro balanceado.

-Mantener los ambientes siempre ventilados.

Pablo Torres, presidente del directorio del Grupo Servicios Junín, respecto a este tema dijo: “Detallamos también que el monóxido de carbono está presente en materiales como leña, carbón, gas, kerosene, alcohol, gasoil y nafta, entre otros, y que por eso se aconseja no utilizar carbón vegetal o mineral para calefaccionar o cocinar dentro de un ambiente cerrado. Los combustibles sólidos son los que generan mayor cantidad de emisión de monóxido de carbono”.