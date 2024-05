Comunicado de intendentes del Pro

Tras la reunión mantenida por el gobernador Axel Kicillof con intendentes bonaerenses, de la cual no participaron representantes del Pro, dirigentes de este partido emitieron un duro comunicado contra el gobierno provincial.

El mensaje, que fue compartido en las redes sociales por el intendente de Junín Pablo Petrecca, manifiesta que la reunión fue innecesaria y reclama por el pago del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal.

Al respecto, el comunicado dice: "Le solicitamos que cumpla la ley 15480 y que haga efectivo el pago comprometido en el artículo 32. La segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal se debió haber depositado el 30 de abril, por tanto ya existe una demora de dos semanas. No consideramos necesario concurrir a ningún acto político ni firmar ningún convenio para depositar los recursos comprometidos por ley. De hecho, la primera cuota vencida en febrero fue efectivizada sin mediar ninguna firma".

Asimismo, resalta que "Incluso nos hacen saber otros municipios que en varios casos los fondos ya fueron depositados, pero no es el caso de municipios gobernados por el PRO. Creemos firmemente que no es momento de distraernos en posicionamientos políticos partidarios, sino de gestionar a favor de los bonaerenses. Y de todos los bonaerenses, no solamente de aquellos que viven en distritos gobernados por el oficialismo. Esperamos que cumpla lo previsto en la ley a la brevedad".