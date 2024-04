Hoy se inaugura la muestra de arte textil “Vigilia”

Este sábado, a partir de las 20, se llevará a cabo la apertura oficial de esta muestra que estará a cargo de las aristas Judith Giani y Liliana Adragna, quienes agradecieron al personal de la Dirección de Cultura por el buen trato recibido y destacaron las comodidades que brinda el MUMA luego de su reciente puesta en valor. Invitan a toda la comunidad a participar de la inauguración de la exposición que estará vigente hasta el 24 de mayo para ser visitada y recorrida.

A propósito de esta nueva propuesta artística, Agustina Barbosa, directora de Cultura municipal, expresó: “Desde el área estamos siempre abiertas a recibir todos los proyectos artísticos, analizamos cada uno de los que nos llegan con la información pertinente y las obras que los comprenden”, y añadió que “en esto cumplen un gran trabajo las chicas del museo, quienes cotidianamente trabajan con los artistas, muchas veces fuera de horario y es para destacar su compromiso”.

Seguidamente, Barbosa dijo que “recibimos distintas propuestas y analizamos cuál puede ser mejor en cuanto a tiempo, en este caso hacía tiempo que no teníamos una dedicada al arte textil en el MUMA y nos pareció que podían convivir las dos artistas a cargo”. Luego, comentó: “Queremos invitar a toda la comunidad a que participe de la inauguración de esta muestra que tendrá lugar el sábado 20 a las 20, y que se mantendrá por un tiempo para que sea visitada por la mayor cantidad de gente posible”.

Una de las artistas a cargo de la muestra “Vigilia” es Judith Giani, proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien manifestó sobre la misma: “Hace tiempo que quería hacer una muestra como esta, la denominamos ‘Vigilia’ y habla sobre la soberanía alimentaria y está hecha con cianotipos”, y amplió: “Por otro lado, también va a estar mi compañera Liliana Adragna que es premio nacional en Arte Textil y va a hablar sobre el agua”.

Además, Giani sostuvo que “recorrí el museo y está buenísimo como quedó, me siento muy halagada por el trato recibido, no conocía Junín y me gusta mucho la ciudad”, y añadió: “Quiero agradecer a las chicas de Cultura porque me recibieron de la mejor manera y me ayudaron a colgar todas las obras”. También mencionó que “me dedico al arte hace ya 38 años en sus diferentes facetas, pero recién hace un año comencé a incursionar en lo textil y también me apasiona mucho”.

Por su parte, Macarena Cobos, integrante de la Dirección de Cultura, expuso: “El MUMA fue renovado hace poco tiempo y estamos muy contentas por las nuevas posibilidades que brinda, las distintas perspectivas que se pueden trabajar para las exposiciones y para cada muestra se modifican y rotan los paneles”, destacó Cobos y ahondó: “La técnica textil en sí misma es súper interesante porque se utiliza de manera muy distinta, con un punto de conjunción para reconocerlas”.

En tanto, Eugenia Herrero, otra de las integrantes del personal permanente del área, informó que “esta muestra tendrá una duración aproximada de un mes, hasta el 24 de mayo”, y valoró que “el nuevo espacio que tiene el museo nos brinda la posibilidad de ser más libres en el montaje de las muestras y las obras, ya que no nos tenemos que adecuar a paredes, estructuras fijas o el techo bajo que tenía antes”.

“Esto permite que vengan los artistas y puedan montar sus muestras de la forma que quieran y les resulten más propicias”, dijo Herrero y concluyó: “Estamos muy contentas por recibir a todos los artistas y más si vienen con buena onda y predisposición como es el caso de Judith y Liliana, a quienes les estamos muy agradecidas”.