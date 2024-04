La muestra Presente cerró con una actividad abierta

A través de una jornada artística abierta a la comunidad, se dio cierre a la exposición Presente, de Franco Acevedo. La actividad conjunta con la ceramista Agustina Prati contó también con la presencia de Agustina Barbosa, directora de Cultura, quien destacó la importancia que tiene el arte vidriera para los artistas y la respuesta de los vecinos frente a las diferentes propuestas.

Al respecto, Franco Acevedo, artistas local y responsable de la exposición, mencionó que “empecé esta exposición sin tanta expectativa, porque era mi primera vez, dudaba si presentar el proyecto o no, fueron muchas variantes para mí, hasta que me animé, y me recibieron muy bien, y eso es fundamental, es un acompañamiento enorme, fue todo muy grato, incluso este cierre”.

“Como todo artista tenemos dudas y no sabemos cuándo es el momento, todo se terminó dando para que sea la muestra en marzo, y la verdad estoy muy contento, más allá de exponer y que la gente de Junín vea mi arte, recibí mensajes de personas que no conocía y expresaban sus opiniones, eso me fortaleció mucho”, contó.

Por último, Agustina Prati, ceramista juninense, dijo “surgió fusionar estos dos estilos, encontrarnos en el mundo del arte fue hermoso, enseguida nos dieron ganas de accionar, y así fue que decidimos hacer piezas de cerámica e intervenirlas, estamos muy felices por este momento compartido entre toda la comunidad”.