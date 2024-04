Vacunarse contra el dengue en Junín cuesta alrededor de 140 mil pesos

En el marco del brote histórico de dengue que continúa afectando al país desde finales de julio de 2023, donde ya se registraron más de 180 mil infectados (de los cuales el 90% corresponden a casos autóctonos) y 129 muertes, la prevención contra la enfermedad sigue siendo la clave, a pesar de la escasez de repelentes.

Según lo informado por la Secretaría de Salud del Municipio, los casos acumulados en Junín suman 249, de acuerdo a los datos que se contabilizan desde enero hasta el último sábado (semana 13).

La vacunación, de acuerdo a los especialistas, resulta ser una herramienta que disminuye la gravedad de la infección y los riesgos de hospitalización.

Desde las farmacias locales refieren que en muchos casos la gente consulta y que también realizaron ya algunas aplicaciones. A su vez señalaron que tiene un costo cercano a los 70 mil pesos y no todas las obras sociales lo cubren.

Más cara

La subsecretaria de Salud del Gobierno de Junín, Gabriela Franchi, indicó a Democracia que “la vacuna no se encuentra en los vacunatorios sino que se adquiere en farmacias ya que todavía no está incluida en el calendario de vacunación oficial. Quienes tienen intención de vacunarse tienen que ir con orden médica”.

Franchi señaló que “no hay en la Región Sanitaria, no hay en La Plata, no hay en CABA. En el circuito público aún no se distribuye la vacuna”.

En ese sentido, costear el valor de las dos dosis se hace algo oneroso. En tan solo cuatro meses -la vacuna llegó a Argentina en noviembre de 2023-, cada dosis pasó de costar 37.500 pesos a 70.842 pesos.

Si bien no hay una confirmación puntual acerca del motivo de la suba, se presume que está relacionado a la devaluación y que se fabrica totalmente en el exterior, indicaron desde algunas farmacias.

En nuestra ciudad, en muchos casos se realiza por encargue, según las farmacias.

“Aumentó mucho el número de personas que se están aplicando la vacuna contra dengue en las farmacias. Sobre todo, aquellos que ya tuvieron la enfermedad o familiares que al ver lo mal que lo han pasado buscan prevenirse con la vacuna y protegerse con el uso permanente de repelente. Por suerte hay stock de la vacuna”, comentó la farmacéutica y licenciada María Isabel Reinoso, ex presidenta del Colegio Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires.

Cobertura de las dosis

Las obras sociales y prepagas que cubren la vacuna lo hacen entre el 40 y 50 por ciento del valor de cada dosis, dependiendo del plan que tenga el afiliado. Es decir, la cobertura es en el porcentaje que la persona o grupo familiar tenga contratado su cobertura de medicamentos. En muchos casos la cobertura es dispar, según se encuentre incluida en la obra social o no.

Según los especialistas, la vacuna es apta para inmunizar contra el dengue tipo 1, 2, 3 y 4 y tiene efecto durante cinco años.

El esquema consiste en dos dosis que deben aplicarse por un intervalo de tres meses, tras lo cual se logra la protección. Se administra mediante una inyección subcutánea, preferentemente en la parte superior del brazo. Salvo que haya alguna contraindicación médica, cualquier persona, a partir de los cuatro años, independientemente de que hayan tenido o no dengue previamente, puede aplicarse la vacuna con receta médica.

Como se trata de una vacuna a virus vivo atenuado, no se recomienda administrarla en embarazadas y en mujeres en período de lactancia al igual que en individuos inmunosuprimidos.

Uso de la vacuna

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó en abril del año pasado el uso de la vacuna contra el dengue desarrollada por el laboratorio japonés Takeda para todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad.

Con el nombre de TAK-003, la vacuna se basa en el virus del dengue 2, al que se añade ADN de los otros tres serotipos para proteger contra cualquiera de los cuatro tipos de dengue.

Una de las grandes ventajas de esta vacuna es que puede aplicarse en las personas que ya hayan cursado la enfermedad de dengue, que son quienes están en riesgo de desarrollar cuadros más severos, ya que cuando alguien se cura de esta enfermedad, es inmune a ese tipo de virus que la infectó, pero no a los tres restantes. El riesgo de contraer dengue grave aumenta si se infecta por segunda vez con otro serotipo que puede causar hemorragia grave.

Escasez de repelentes

Como consecuencia de la creciente demanda, los repelentes en todas sus variantes se agotaron en los comercios juninenses. Los pocos que se consiguen se venden a precios altos (a más de $3500 el aerosol de primera marca, identificado con el color naranja, y a más de $4500 el verde) y muy rápidamente.

Además, también escasean los espirales. Así, varios comercios confirmaron que recién en los próximos días van a recibir más stock de los productos. También en las farmacias hay alta demanda de repelentes.

Cabe destacar que, en el mercado, se pueden identificar tres tipos de repelentes: cremas, aerosoles y spray. Las cremas tienen una efectividad plena de cuatro horas en promedio; los aerosoles de color naranja tienen una efectividad de 8 horas, mientras que los de color verde su durabilidad aumenta a 12 horas.

Por su parte, los spray tienen una duración promedio de 8 horas, pero actualmente es muy difícil conseguirlos.

En el caso de los insecticidas en aerosol, se consiguen, pero a precios muy altos. La marca más popular supera los $8000 y las de segunda rondan los $3500.



Prevención

Desde la Secretaría de Salud local destacaron que sigue siendo elemental la prevención. Evitar la proliferación del mosquito para evitar la enfermedad.

Cabe recordar que la eliminación de los criaderos de mosquitos se realiza en los propios domicilios y en espacios comunes. Para ello es necesario tirar, dar vuelta o higienizar con frecuencia los recipientes que acumulan agua, aunque sean pequeños, tanto dentro como fuera de las viviendas.

También, tapar o cubrir con tela mosquitera los grandes contenedores como tambores o tanques elevados y limpiar canaletas.

Es importante cepillar los bebederos y cambiar el agua diariamente.

Las piletas de natación se deben mantener cloradas y cuando no se utilizan, cubiertas.

La participación de toda comunidad y la constancia en estas tareas es fundamental.

En las áreas donde hay transmisión activa del dengue se recomienda eliminar mosquitos adultos mediante insecticidas para detener y cortar la transmisión.

Esta acción requiere de personal entrenado para que las acciones sean eficaces y a la vez evitar el desarrollo de resistencia del mosquito al insecticida.

Además, se aconseja el uso de repelentes según las indicaciones de los fabricantes, como medida de protección individual permanente mientras continúen los casos.