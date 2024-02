Tras 16 años de espera: 30 familias de Junín accederán a un lote con servicios

En abril del 2008, el Municipio de Junín firmó un convenio con el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires para la implementación del Programa Compartir, que implicaba la construcción de viviendas para efectivos de las fuerzas de seguridad. Desde ese entonces, 30 familias vieron postergado ese sueño hasta que, en 2017, por decisión del intendente Pablo Petrecca, se decidió retomar dicho proyecto y tras muchas gestiones se logró que estas familias, al menos, pudieran finalmente tomar posesión de sus lotes con todos los servicios.

Estas 30 familias se reunieron con integrantes de la Agencia Municipal de Tierra y Vivienda para realizar el sorteo de los lotes que le corresponderá a cada una. El acto contó con la presencia del Intendente Pablo Petrecca, quien se dirigió a las familias y expresó: "Primero agradecerles que estén acá presentes, sé y me consta todo el trabajo, el esfuerzo, la paciencia, la angustia, la amargura, el enojo, seguramente por momentos desesperanza, por momentos no creer que finalmente van a tener sus lotes. Este es un proyecto que tiene un largo tiempo y por supuesto correspondía que, como Estado lo pudiéramos resolver".

"No pudimos lograr el objetivo final, que era poder construir las casa, porque no logramos obtener el financiamiento, pero sí claramente pudimos hacernos cargo de las cosas que podíamos como gestión municipal, quizás los tiempos no han sido los más rápidos y la demora tuvo que ver con que siempre buscamos como objetivo final el mejor resultado, que era ese financiamiento para las viviendas".

En este sentido, el intendente de Junín agregó que "frente a ese escenario y todo lo que ya ustedes conocen mejor, es que se avanzó, se avanzó con las obras por parte del municipio, de la red de agua y cloacas, de tendido eléctrico, algo que no fue sencillo pero que pudimos concretar, ya que son obras millonarias pero que van a permitir que ustedes ahora ya puedan contar con sus lotes".

"Se pudo dar una respuesta que creo que, en definitiva, ha sido fruto de mucho trabajo por parte de nuestro equipo, sepan que estaba al tanto de este proceso, sé también la demora que tuvo y los años de paciencia y espera, por eso quería agradecerles la confianza y la espera", añadió.

Por último, Petrecca aseguró sentirse muy satisfecho "por haber llegado a una solución y que cada uno de ustedes se vaya con un número de lote para que puedan a partir de allí, con esfuerzo, con sacrificio, como siempre, ladrillo por ladrillo, poder también construir sus casas".

Una larga espera

En tanto, Juan Mucciolo, titular de la Agencia Municipal de Tierra y Vivienda, explicó que "este plan inició hacia 2008, con la donación de un terreno de un grupo de propietarios que donaron un terreno a la Municipalidad de Junín con el cargo de destinarlo a la construcción de viviendas dentro de lo que era en ese momento el programa de policía distrital con los municipios de la provincia".

"En el proceso sucedieron diversas demoras y contratiempos que impidieron concretar ese objetivo original que incluso había merecido la sanción de una ordenanza especial con el cargo de destinar ese terreno para gestionar las viviendas ante el Instituto Provincial de la Vivienda, además de otros cargos en cabeza del municipio como era el plano de subdivisión y la posterior readjudicación a quien habían resultado donante de estos lotes", detalló.

Mucciolo agregó que "después de un largo periplo, el expediente sufrió diversos contratiempos, tuvo algunas demoras, hasta que, en el año 2017, la Escribanía General de Gobierno nos remite el expediente para darle continuidad. Obviamente y por estricta orden del intendente Pablo Petrecca, lo retomamos, dándole toda la prioridad para gestionar, lo que era el objeto principal, las viviendas".

El titular de la agencia municipal contó que "en este proceso también sucedieron algunas cuestiones como el fallecimiento de algún donante, lo que motivó que hubiera que iniciar sucesiones, hubo también alguna inhibición de bienes de algunos de los donantes que hubo que levantar y zanjar toda esta problemática. En el ínterin, también aconteció el problema de la pandemia".

"El municipio tomó claramente la decisión sobre la que se venía trabajando de preparar la documentación necesaria para poder subdividir jurídicamente el inmueble, de hecho, el plano ya está presentado en la provincia de Buenos Aires a la espera de su aprobación, pero mientras tanto, el municipio lo proveyó de todos los servicios, condición mínima para que cada familia ya pueda iniciar su proyecto de vida. Digamos que en ese aspecto el municipio hizo una importante inversión, dotándolo de la red de agua y cloacas y el tendido para la provisión del suministro eléctrico público y domiciliario", remarcó.

Finalmente, Juan Mucciolo expresó: "Hoy ya tenemos la satisfacción de entregar la posesión de estos lotes con todos los servicios para que cada una de estas familias, obviamente con el esfuerzo personal, ahora podrán generar ya su propio destino familiar, su propia vivienda".

Satisfacción de los vecinos

Representantes de las 30 familias no pudieron ocultar sus emociones y agradecimiento a la actual gestión municipal por todo lo hecho para llegar a la posesión de sus lotes. Uno de ellos, el efectivo policial Juan Pablo Tejedor, manifestó: "Hoy en día es una noticia muy linda, muy contento por llegar a esto, a tener nuestro propio lote, después de años y años de estar esperando. Hoy en día tener nuestro propio lote es un sueño cumplido, para mí y para la familia, obviamente".

"El Municipio hizo un aporte importante para que llegáramos a buen puerto, que sinceramente nosotros por nuestra cuenta no hubiésemos podido llegar sin la intervención del intendente Petrecca y de todo su equipo de gobierno, gracias a eso podemos tener nuestro propio lote", destacó.

Finalmente, Hugo Luis Ochoaizpuro, Policía retirado, también manifestó su agradecimiento al municipio, "que tomó nuestro caso con muchísima responsabilidad e interés y hoy, después de muchos años, estamos concretando un sueño. En mi caso, ya por mi edad, no seré yo quien construya en ese lote, será mi hija y eso es una emoción muy grande. Estoy muy agradecido, como se lo dije recién a Petrecca, a la municipalidad por lo que ha hecho, lo que ha hecho esta gestión ha sido una barbaridad".