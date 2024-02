Conflicto docente: una semana clave de cara al inicio del ciclo lectivo

A días de que inicie el ciclo lectivo, el comienzo de clases aún no está asegurado. La comunidad docente se encuentra en alerta y entre amenazas de paro. Asimismo, el Gobierno recibirá esta semana a los gremios nacionales en un encuentro que, aclararon, no es de carácter paritario. Sería antes de la reunión convocada por Ctera para el próximo jueves, donde no se descarta llamar a una medida de fuerza.

Si bien la cita aún no tiene fecha, el calendario lectivo apura por lo que se estima que se concretará a mediados de esta semana. En la tarde de ayer, desde los gremios Suteba y Udocba de Junín señalaron que los sindicatos mantuvieron una asamblea para poner a consideración la propuesta de la Provincia, del 20%, realizada en la convocatoria paritaria.

Los secretarios viajarán luego con los mandatos de la asamblea para decidir si se aprueba. Además, señalaron que se podrían definir medidas de fuerza. “Por el momento el gobierno nacional no solo no llama a paritarias, sino que tampoco envió los fondos así que seguramente se está pensando más efectivamente en una medida de fuerza a nivel nacional”, señaló ayer la secretaria de Suteba Junín, María Silvia Velasco.

Varias discusiones

En medio de las tirantes negociaciones que llevó a los dirigentes de Ctera a amenazar con no iniciar las clases, se encuentra la negativa del Gobierno nacional de aportar los recursos de Fonid que las provincias ya se negaron a abonar.

Mientras tanto, a la espera del encuentro de esta semana, desde el Gobierno aclararon con vehemencia que no se trata de una reunión para negociar paritarias sino que será un encuentro para discutir el piso de los salarios educativos.

“No hay paritarias nacionales, lo que se arregla es el piso salarial, después cada jurisdicción si quiere y puede pagar más, lo hace”, señalaron desde la Casa Rosada. “La educación es una responsabilidad provincial”, fue la respuesta que tuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos, al recibir el reclamo de los ministros de Educación de las distintas provincias.

Esa es la línea que siguen con firmeza desde el Gobierno nacional donde insistieron con la responsabilidad de las provincias como empleadores de los docentes y administradores de las escuelas.

Esta misma postura mantuvo el presidente Javier Milei la semana pasada cuando remarcó que se trata de “un problema de los gobernadores de cada provincia. Nosotros tenemos una cuestión, fijar precios mínimos no nos gusta”.

“Antes del jueves”

La secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, afirmó ayer que "antes del jueves" habrá definiciones gremiales sobre el inicio de las clases, aunque advirtió que la situación es "compleja" debido a las dificultades que tienen las provincias para abonar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y la decisión del Gobierno de no convocar a una negociación salarial que abarque todo el país.

"Veo complejo el inicio de clases porque las provincias dijeron que no pagarán el Fonid. Lo han hecho este mes, pero desde el próximo ya no. Nosotros reclamamos que se envíen esos fondos porque están planteados por ley", explicó Alesso.

En declaraciones radiales, destacó que aún es "prematuro" anticipar si el gremio llevará a cabo un paro docente porque entre ayer y hoy se realizarán reuniones paritarias en varias provincias.

Sin embargo, aseguró que "antes del jueves habrá definiciones" acerca de una posible medida de fuerza. Ctera llevará a cabo este jueves, a las 11, un Congreso Extraordinario en la sede del gremio, ubicada en la calle Chile 654, en la ciudad de Buenos Aires, para definir eventuales medidas de fuerza y reiterarle al Gobierno nacional el pedido para que convoque a una paritaria docente nacional, luego de que el presidente Javier Milei insistiera el viernes en que no habrá un llamado formal de ese tipo.

"Esta semana vamos a saber si empiezan las clases. Antes de (que se realice el) Congreso, seguro", dijo la sindicalista y señaló que aún no tienen "información ni indicación concreta" de una convocatoria a paritarias "por parte del Gobierno".

Salarios atrasados

Sobre la situación del sector, Alesso indicó que los docentes todavía perciben los salarios vigentes desde 2023, por lo que destacó la necesidad de "discutir" nuevos montos contemplando el nivel creciente de la inflación.

A ello se suman, indicó, los reclamos por "el pago de la suma de conectividad, de Fonid, del fondo compensador y de otras partidas nacionales que no han sido enviadas a las provincias".

"La paritaria docente siempre se cumplió excepto durante tres años del Macrismo. Creo que es una herramienta fundamental para que haya diálogo y lejos de profundizar sirve para resolver los conflictos", recordó Alesso sobre el recorrido de la negociación que surge del artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo. "Creo que es posible resolver el conflicto, pero no sé si el Gobierno tiene la voluntad política de hacerlo. Hasta ahora ha demostrado que no", sostuvo.

Fondo de Incentivo Docente

Más allá de la responsabilidad de cada jurisdicción a la hora de negociar las paritarias, el Gobierno nacional se encuentra enfrentado a los provinciales por el reparto de fondos que la Nación destina a educación, principalmente por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

El Fonid es un aporte económico que el Ejecutivo Nacional giraba a las provincias para complementar los sueldos docentes, estuvo vigente desde 1998 hasta enero 2024, pero el Gobierno nacional no renovó el decreto que extendía su validez. Este fue uno de los puntos que desató la amenaza de paro por parte de los gremios.

Si bien aún no confirmaron que ocurrirá con el incentivo durante este año, el vocero presidencial, Manuel Adorni sostuvo que “el Fondo de Incentivo Docente no se va a transferir porque consideramos que no tenemos la obligación de hacerlo”.

“Servicio esencial”

Ante los reclamos sindicales que dejaron en suspenso el inicio de clases en más de un distrito, desde el Gobierno nacional se trabaja en un decreto para declarar la actividad como un “servicio esencial” y así garantizar que no se pierdan por completo los días de clases. Se trata de una iniciativa que había sido incluida en el proyecto de la Ley Ómnibus -que terminó siendo retirada de la discusión parlamentaria- y también por medio del mega decreto 70/2023, cuyo capítulo laboral fue judicializado.

Pero desde el Gobierno seguirán con sus intentos de declarar a la educación como esencial. De lograrlo, los días de paro o medidas de fuerza los docentes deberán garantizar una prestación mínima como sucede en otras áreas también esenciales.