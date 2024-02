Comenzó el taller de Estudios Universitarios

Ayer comenzaron las actividades del Taller de Articulación e Introducción a los Estudios Universitarios (TAI) de la Unnoba.

La modalidad se extenderá hasta el 12 de marzo y permitirá a quienes se inscribieron para cursar sus carreras en el presente ciclo lectivo, acceder a contenidos propios de las carreras elegidas y tomar un primer contacto formal con las dinámicas de la vida universitaria.

El Taller de Articulación e Introducción a los Estudios Universitarios es obligatorio, no eliminatorio y no requiere de una inscripción particular, sino que, una vez realizada la inscripción a la carrera, se efectúa automáticamente la inscripción a las materias. Está estructurado en el dictado de dos materias, una específica relacionada con la carrera elegida, y otra compartida con todas las carreras.

El módulo intensivo del Taller de Articulación e Introducción a los Estudios Universitarios se desarrollará durante cuatro semanas. La modalidad será presencial para todas las carreras, excepto la oferta a distancia que tendrá un TAI planificado bajo la misma modalidad que la carrera.

La información sobre la cursada (día y horarios de las comisiones asignadas) del Taller estará disponible en Guaraní 3W, previo al inicio de clases, al cierre del procesamiento de las últimas inscripciones. Para acceder a Guaraní 3W, se debe ingresar a login.unnoba.edu.ar con usuario institucional y contraseña.

Las aulas en las que se dictarán las clases presenciales, se publicarán en la web www.elegi.unnoba.edu.ar el día anterior a la fecha de cursada. Los interesados en conocer mayores precisiones sobre el TAI podrán obtenerla en esa misma web. Las consultas pueden efectuarse a través del correo electrónico ingreso@unnoba.edu.ar.