El Municipio recuerda las principales medidas de prevención del Síndrome Urémico Hemolítico

A raíz del fallecimiento de dos niños en la provincia de Córdoba, como consecuencia del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH). El Municipio recuerda las principales medidas de prevención, entre las que se destacan el uso de agua potable para consumo, lavado y riego de alimentos, separación de productos crudos de los cocidos, higiene de manos antes y después de la manipulación y no dar alimentos que contengan carne picada ni leche sin pasteurizar a menores de cinco años.



Además, cabe destacar que todos estos requisitos y conocimientos se brindan gratuitamente por parte de la Municipalidad a través de los cursos de Buenas Prácticas en la Manipulación de Alimentos (BPMA), en las que se abordan las enfermedades de transmisión alimentaria entre las que se encuentra el SUH.



En este marco, el Municipio anunció la realización del próximo curso de Manipulación de Alimentos para el público en general. Se realizará los días martes 27 y miércoles 28 de febrero de 13 a 17 horas en el Salón de la Llama Olímpica del Complejo Deportivo Municipal Gral. San Martín. Como los cupos son limitados, los interesados deberán inscribirse a través de un formulario online que se encuentra en: junin.gob.ar/inscripcion/cursomanipulacion



Al respecto, Constanza Rebichini, directora de Bromatología de la Municipalidad, explicó en primer lugar: “El SUH es una enfermedad que afecta principalmente a niños menores de cinco años de edad, los síntomas más importantes comienzan con una diarrea común y después se agudizan a diarrea con sangre y deficiencia renal”, y resaltó a continuación que “somos el país que más casos tenemos de esta enfermedad en el mundo y las principales vías de contagio son el agua no potable, o los alimentos contaminados con la bacteria Escherichia Coli”.



Ante este contexto, la funcionaria manifestó que “queremos reforzar en la comunidad las medidas de prevención de este síndrome, entre las que se encuentran fundamentalmente el uso de agua potable para consumo, limpieza y riego de vegetales, lavarse correctamente las manos luego de manipular carnes crudas, de ir al baño o de cambiar pañales”.

Seguidamente, Rebichini expuso que “ahora en época de verano es muy importante realizar una correcta cloración de las piletas para prevenir la propagación de esta enfermedad”.



También destacó la importancia de “la separación en la manipulación de los utensilios como cuchillos, tenedores, cubiertos o tablas en general que se hayan utilizado para carnes crudas, de los que se usen para las cocidas y los vegetales” y amplió: “Es fundamental también no suministrar ningún alimento que contenga carne picada a menores de cinco años de edad, ni siquiera hamburguesas industriales o de cadenas de supermercados, ni tampoco consumir leche o productos lácteos sin pasteurizar”.



En referencia a la importancia de la potabilidad del agua que se consume en los hogares, la profesional bromatológica dijo que “el agua de red pasa por plantas potabilizadoras por lo cual se asegura la potabilidad desde el punto de vista microbiológico, no obstante siempre es importante garantizar la higiene de los tanques en los domicilios”, y añadió: “En caso de contar con agua de pozos, ahí sí se debe proceder a un análisis de potabilidad que puede hacer en el Laboratorio Hidrobiológico de la Municipalidad, antes de consumir dicha agua sobre todo si en casa hay niños o niñas menores de cinco años”.



Asimismo, la directora recalcó que “todas estas cuestiones se abordan en todos los cursos de Buenas Prácticas en la Manipulación de Alimentos, donde hacemos mucho hincapié en la importancia de separar todo lo que es crudo de lo cocido, tanto en la manipulación como en el almacenamiento en las heladeras”. Luego, indicó que “hablamos particularmente del SUH como una de las principales enfermedades de transmisión alimentaria, de la cual se ven muchos casos en nuestro país y que incluso pueden ocasionar la muerte como sucedió lamentablemente con estos pequeños en Córdoba”.