La Escuela de Patinaje Artístico inició su pretemporada”

El grupo de patinadoras está conformado aproximadamente por 90 chicas de diferentes edades y niveles, quienes van a representar a Junín nuevamente en competencias nacionales e internacionales.



Al respecto, Claudio Yópolo, director de Deportes del Municipio, expresó: “Es muy gratificante ver la cantidad de chicas que vienen a entrenar, esto para mí y para el equipo de Gobierno es un placer, no solo por apoyar el desarrollo de la disciplina, sino por acompañar a Antonella, que la verdad hace un trabajo bárbaro, en muchísimo todo lo que hizo en este tiempo, ahora necesita un espacio para poder entrenar en la pretemporada y abrimos las puertas del Complejo San Martin para que lograran hacerlo”.



“En época de vacaciones el lugar está más despejado, con poca ocupación, y ellas asisten de manera comprometida, es un placer el trabajo que hacen, la dedicación, la responsabilidad que tiene la profesora y después ver en la cantidad de eventos, competencias en las cuales participan, siempre llevando a Junín a lo más alto”, afirmó.



A propósito de esto, Yópolo sostuvo que “estar cerca es fundamental y observar el crecimiento que ha tenido la disciplina, es maravilloso, necesita espacios amplios para poder entrenar, nosotros mientras tanto brindamos esto y eso es un placer”.



Y luego concluyó: “Las chicas hacen un esfuerzo importante para poder competir, para viajar, entrenar, adquirir los elementos y nosotros como Gobierno acompañamos dentro de lo que podemos, es todo mérito y dedicación, es una actividad donde las chicas pueden crecer y apostamos a esto, al crecimiento del deporte”.



Por su parte, Antonella Salomone, profesora de la Escuela de Patinaje Artístico, agradeció al Municipio por el espacio brindado y dijo: “Realmente estamos muy agradecidas, un año más el Gobierno de Junín nos abre las puertas de este gran complejo, contamos con una Dirección de Deportes que nos acompaña, necesitábamos esto, un espacio amplio y cómodo”.



“Es muy importante realizar la pretemporada de verano, ya que las nenas aprenden muchas técnicas nuevas, considerando que estamos en época de receso escolar ellas están mucho más tranquilas y podemos abarcar ampliamente las técnicas de patín”, contó sobre los entrenamientos.



A su vez, Salomone señaló que “durante el año nos abocamos a reforzar lo que venimos preparando durante toda esta pretemporada y dedicarnos de lleno a lo que es el trabajo de reglamento para las próximas competencias, este año el equipo va a estar integrado por 90 alumnas que van desde los 6 hasta los 19 años de edad”.



En cuanto a los torneos, especificó: “Este 2024 va a haber competencias como el año pasado, tanto torneos federados como no federados, y lo que es a nivel nacional, este año se va a realizar en Santiago del Estero, sudamericanos y panamericanos en el caso de que podamos llegar a ese nivel también vamos a participar, estamos todas muy ansiosas y con muchas ganas”.



“Además, contamos con equipos iniciales, que empiezan a partir de los 3 años hasta edad indefinida, porque no hay límite, y es totalmente recreativo, aun no tenemos fecha de inicio ni lugar de entrenamiento, estamos en pausa para planificar la disciplina, estas son la niñas, jóvenes y adultas que trabajan para formar parte de las exhibiciones, encuentros con otras escuelas, también para incentivarlas y motivarlas a conocer la disciplina desde otro lado”, concluyó.