Olmedo: "Hay 6000 motos retenidas esperando para ser compactadas"

Mario Olmedo, titular de la Agencia de Seguridad Vial de Junín, dialogó con Democracia sobre las próximas medidas y operativos de control, la planificación del área y la aplicación de multas en el casco urbano. “El motociclista tiene 10 días para adquirir un casco, presentarse con la boleta y lograr la devolución de la moto”, manifestó.

A su vez señaló que "hay aproximadamente 6.000 motos secuestradas por diferentes motivos, y en este último tiempo se están secuestrando motos por el tema de no usar casco y escapes antirreglamentarios". Las mismas datan de diferentes operativos realizados desde el 2016 a la fecha, según señaló el Titular de la Agencia de Seguridad Vial de Junín. "Antes de la pandemia, se hizo la última compactación. En el último expediente, muchas también tenían pedido un secuestro y se están sacando para poner a disposición de la justicia, por el tema de que tienen pedido el secuestro por algún tipo de ilícito, que les han robado o hurtado".

Por su parte, Olmedo señaló que "hay un expediente de compactación que ya está en marcha, que se hizo todo como corresponde. Cada expediente de compactación dura seis meses, y ya se cumplieron esos trámites. Ahora estamos esperando para compactar", sostuvo.

"Aquellos que tienen las motos secuestradas tienen que regularizar la situación en el Juzgado de Faltas, presentando la documentación que les falta. Todas las motos tienen que estar registradas", afirmó a Democracia.

Próximos operativos

Según destacó el funcionario, "vamos a seguir trabajando en lo que es el uso del casco y el tema de los escapes antirreglamentarios. Esa es la prioridad que hoy tenemos, los escapes que tanta molestia causan a los vecinos. Y, además, todas las víctimas fatales que hemos tenido en nuestra ciudad, todas fueron por no usar casco".

Por su parte, ante el comentario sobre la gran cantidad de motos que circulan en Junín, Olmedo destacó que "sí, hay muchas motos, aunque tenemos el transporte público que se usa. Pero sé que también es económico andar en una moto, en diferencia hoy con los costos de combustible de un auto".

Sobre los accidentes, Olmedo sostuvo que "pasa en todas las ciudades, porque la problemática está en todos lados. El problema es que somos argentinos, el poco respeto por las normas. Cuando vamos a otro país limítrofe, manejamos como se tiene que manejar, porque se respeta la norma". Y añadió: "Acá nosotros tenemos ese problemita del no respeto. Porque, si no, no tendríamos los ciento y pico de accidentes que tenemos mensualmente en las esquinas, porque ahí nadie respeta la derecha, que es la norma".

Foto-multas, otro sistema de control

Las cámaras de foto-multas que están funcionando son las que están sobre Avenida San Martín. "Estas no miden solamente velocidad, sino que miden la invasión de la senda peatonal en la detención y el cruce de semáforo en rojo", sostuvo. Y aclaró que "a aquellos que van en auto y están con el teléfono se les hace multa. También estamos trabajando con las cámaras de seguridad", sostuvo Olmedo.

Por último, agradeció el trabajo realizado por la agrupación local de Estrellas Amarillas que "viene trabajando con nosotros. Estamos dando clases en las distintas colonias durante todo el verano", finalizó.