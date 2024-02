Kelly: “No es nada fácil la situación que hoy atraviesan las subdistribuidoras”

José Luis Kelly, presidente del Instituto de Subdistribuidores de Gas en la República Argentina, mantuvo ayer un encuentro con representantes del Concejo Deliberante de nuestra ciudad.

El fin de la reunión, según señalaron, fue para “informar sobre la difícil situación que atraviesan las subdistribuidoras de Gas Natural, como Grupo Servicios Junín, en todo el país”. Asimismo, se refirió a las gestiones que vienen realizando ante organismos nacionales.

Kelly destacó el compromiso asumido por los ediles de realizar gestiones de manera conjunta con otros Concejos Deliberantes ante organismos nacionales.

“No es nada fácil la situación”

Luego de la reunión, Kelly consideró que “fue un encuentro muy positivo donde pude, de alguna manera, informarles de la situación particular de la subdistribución de gas en la Argentina".

En ese sentido remarcó que "no es nada fácil la situación que hoy atraviesan las subdistribuidoras, justamente porque con los últimos años se ha ido relegando el aumento a la mayoría del tipo de cliente que tenemos las subdistribuidoras".

Kelly explicó: "Las subdistribuidoras vendemos o distribuimos el servicio a los usuarios residenciales y pequeños comercios. La gran industria compra el gas fuera del ámbito de la subdistribución, y tampoco tenemos subdistribuidora en pueblos donde hay mucha industria, como en el conurbano".

Para graficar esta situación, señaló que "en los años ´90, cuando nació la subdistribución -como, por ejemplo, Grupo Servicios Junín-, en los primeros 10 años la ecuación daba que le quedaba cerca del 40% de la venta de gas, de la factura, digamos, a la subdistribución. Hoy no llega al 12%. Esa exigua cantidad es la que obliga, lamentablemente, a la subdistribuidora a deberle al proveedor -en este caso, Camuzzi-."

Gestiones

El presidente del instituto que representa a todas las empresas subdistribuidoras de gas natural del país, dijo que "lamentablemente hoy, la mayoría le debe al proveedor y hay muchas subdistribuidoras en la misma situación en la que está Junín, inclusive por más plata que Junín, hablando proporcionalmente” y aclaró: “Porque estamos hablando de que la deuda de Junín, no es de mucha cantidad de facturas, sino que son las facturas de invierno, que es lo que pasa siempre. Además, con la particularidad de que, como decía recién, somos una pequeña parte del sistema y tenemos la contra de que Camuzzi le debe mucha más plata porcentual a los productores de gas, a quien les compra el gas, que lo que Junín le debe a Camuzzi".

Por eso, indicó Kelly: “Pensamos que es injusto que se recaiga como se lo está haciendo sobre las subdistribuidoras. Lo que nosotros decimos es que, de la misma forma que se está dejando pasar la deuda que Camuzzi tiene, se deje pasar la de las subdistribuidoras hasta poder ver cómo acomodamos esto".

Consultado sobre si se va camino a un entendimiento, aseguró que “la semana pasada tuvimos una reunión con el flamante interventor de Enargas y entendió la problemática y se comprometió a gestionarlo. Hay que tener en cuenta que lo que hace Camuzzi, en realidad, se lo permite la regulación. Pero lo que no entiende es que las subdistribuidoras no están pagando porque no les alcanza la plata".

Para finalizar, Kelly destacó que los concejales se hayan comprometido, "y creo que por eso fue muy útil el encuentro, a hacer una gestión conjunta a nivel regional, con los Concejos Deliberantes, ante las autoridades nacionales de Energía, para que se vea esta invisibilizada situación que atraviesan hoy las subdistribuidoras".