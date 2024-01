Taxistas juninenses expresaron preocupación por la fuerte caída de los viajes en la ciudad

A la espera de poder tratar una nueva suba de tarifas, desde la Asociación de Taxistas Unidos de Junín (ATUJ) aseguran que buscarán esperar a mediados de febrero debido a la difícil situación económica que impacta en la actividad, como en tantas otras.

“Siempre hay posibilidad de actualizar los valores, pero de momento no tenemos intención de hacerlo, tal vez a mediados de febrero. Y es que no pasa por aumentar sino que no hay trabajo”, manifestó el vocero de ATUJ.

Actualmente la tarifa es de $520 y de $52 la ficha.

Panorama complicado

Desde el sector aseguran que es muy difícil la situación que atraviesan por la caída de los viajes. En ese sentido, un taxista consultado brindó un panorama complicado: “Desde las 7 de la mañana que llegué, el primer viaje lo hice a las 10”.

A la situación se le suma la suba de los costos, con seguros que rondan aumentos del 40% al 60%.

“El monotributo aumentó el 100%, y se viene otro aumento de combustible”, detalló Giapor. “Claro que podríamos ir aumentando, pero la realidad es que no hay nada de trabajo”, agregó.

Si bien asegura que la variación de demanda de coches a veces depende de las diferentes paradas en la ciudad, entiende que “comparando con el año pasado, cayó un 50% en promedio. Y de por sí enero es un mes difícil. Vamos día a día”.

Pero entiende que “hoy la gente no tiene plata. No toman el servicio porque no hay plata. No podemos matarla con el precio, incluso que ahora hay viajes más caros por la arteria cerrada que encarece todo”, destacó sobre las obras en el paso a nivel.