En lo que va de enero, ya se emitieron más de 1.100 licencias de conducir

Restando dos días para cerrar el período de enero 2024, desde la Oficina de Licencias de Conducir se hicieron 1.110 trámites de licencias, incluyendo renovaciones, originales, duplicados y ampliaciones. En diálogo con Democracia, Carlos Palma, quien asumió el 12 de diciembre como jefe de la Oficina de Licencias de Conducir en el Municipio de Junín, se refirió al trabajo realizado, ya terminando el primer mes del año.

“Estamos cerrando el mes de trabajo. Todavía no tengo el dato justo, ya que nos resta martes y miércoles, pero las licencias entregadas son aproximadamente 1.110”, apuntó Palma.

Sobre el cúmulo de trabajo en enero en la Oficina de Licencias de Conducir, Palma apuntó que tenían un promedio de 71 licencias terminadas por día, a lo que había que sumar a los que no terminan el trámite porque tienen infracciones por pagar; a aquellos que tienen problemas médicos, son derivados y tienen que volver a la oficina; y a aquellos que tramitan licencias originales y no alcanzan a rendir todo el examen teórico práctico en el mismo día. “Generalmente en esta oficina se atienden diariamente entre 100 y 110 personas”, destacó.

Asimismo, se refirió al problema de la falta de insumos, que afectó en mayor medida a otros distritos bonaerenses. “Estábamos teniendo un inconveniente. La compra de los kits (rollos de cintas para imprimir y las licencias plásticas en blanco) para renovar licencias es realizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y, por temas de importación, había complicaciones. Desde este lunes (por ayer) me quedaban pocos blancos y los íbamos a empezar a racionalizar. Así, pensábamos entregar las licencias a profesionales, a personas mayores de 70 años y a aquellos que tuvieran que viajar al exterior por vacaciones. Al resto, les íbamos a hacer que se manejaran con la aplicación y a eso le íbamos adjuntar una nota firmada por mí para que pudieran circular, en base a un modelo de nota que nos mandó Provincia”, explicó.

“Pero por suerte este lunes, temprano, recibimos un kit. Así que gran parte de febrero está cubierto para seguir imprimiendo licencias sin ningún inconveniente”, adelantó.

Respecto a esa situación, Palma explicó que, por problemas de importación y demoras en las compras por el cambio de autoridades, en algunas oficinas estaban faltando dichos kits de insumos. En Junín no faltaban, pero ya se estaban terminando cuando ayer llegaron.

Casi 16 mil pesos

Al respecto, recientemente hubo un incremento de valores para acceder o renovar licencias de conducir. Así, la licencia de cinco años cuesta 15.900 pesos, incluido timbrado nacional, provincial y la tasa municipal.

Sin embargo, no todos tienen que pagar 15.900 pesos la licencia, ya que hay otros valores menores según el caso. “A partir de los 66 años y hasta los 70 años, una licencia particular se emite por tres años y es más barato su valor. Lo mismo que el mayor de 71 años que renueva todos los años. Por otra parte, los conductores profesionales hasta 45 años, que pueden sacar por dos años, pagan menos; y a partir de los 45, la licencia profesional es por un año y el pago es menor”, aclaró.

Cabe mencionar que la tasa municipal y la provincial aumentaron en enero del corriente año, pero la nacional todavía no se actualizó. “Nosotros también hacemos antecedentes penales para los profesionales que tienen que sacar la licencia. Y los antecedentes penales nacionales, si bien se hacen en esta oficina, tuvieron modificaciones en el valor”, acotó.

Con relación al procedimiento para las licencias, el jefe de la Oficina explicó que la primera boleta generada era nacional, donde generalmente salía la información de las infracciones cometidas en Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos y Misiones. Si uno tiene multas de esos lugares y no fue notificado, o si efectivamente lo fue y no hizo caso de la notificación, cuando se genera la boleta del timbrado aparece la multa, que si no se abona el total no se puede generar el trámite.

A nivel provincial

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires emitió un total de 2.090.970 nuevas licencias de conducir durante 2023, lo que significa un 33% más que el promedio de los cuatro años anteriores, y comparado con el año 2022 (mayor emisión en los últimos 10 años: 2.231.380) se redujo tan solo en un 6%.

Así, durante 2023, el Ministerio de Transporte bonaerense, a través de la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, mantuvo los altos índices de emisión concretados en 2022. El 70% de las licencias emitidas durante el primer semestre de 2023 correspondió a renovaciones, mientras que un 21,7% se aplicaron para nuevas y nuevos conductores. En tanto, el 3,9% se referenció en trámites de ampliación, el 2,4% en reemplazos y el 2% en duplicados.

Dentro del rango etario 18-50 años se expidió la mayor cantidad de licencias nacionales de conducir. En ese aspecto, hubo 434.014 que correspondieron a personas de entre 18 y 30 años; 424.104 se destinaron a conductores y conductoras de entre 31 y 40 años; y 428.877 al rango etario 41-50 años.

Como contrapartida, la menor cantidad de licencias emitidas fue para menores de 18 años de edad (18.357) y mayores de 80 (46.554). En el medio se ubican los rangos 51-60 años (311.756 licencias), 61-70 (183.991) y 71-80 (243.089).

En cuanto a géneros, se emitieron 1.484.791 (71%) licencias para hombres y 606.135 (29%) para mujeres. Y hubo 44 licencias de conducir emitidas para personas no binarias (0,002%).