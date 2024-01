Vecinos y visitantes disfrutaron de un nuevo “Punto de Encuentro”

Se desarrolló un nuevo fin de semana de “Punto de Encuentro” en el Parque Natural Laguna de Gómez con el fin de promover a los artistas locales e incentivar el consumo de en los distintos paradores, llevó a cabo una nueva presentación, tanto el sábado como el domingo, de la banda de cumbia “Energía Positiva”, el dúo folklórico de “De par en par” y el grupo de rock “Urizen".



En este marco, productores y emprendedores que integran los puestos del Paseo de Artesanos “Las Gaviotas” resaltaron la generación de propuestas culturales para generar movimiento en la Laguna y tener una nueva posibilidad de promoción y venta.



Al respecto de la nueva jornada, Mauricio Torres, del área de eventos del Gobierno de Junín, manifestó: “Estamos muy contentos por ver cada fin de semana como se viene desarrollando esta iniciativa, la respuesta de la gente a esta propuesta implementada por el intendente Pablo Petrecca es muy positiva”.





“Es un espacio que se inició con el objetivo de comenzar a incluir a todos los artistas en los distintos paradores para que la gente que viene a Junín, y los vecinos en sí, tengan una alternativa el lugar, donde haya diferentes clases de géneros en distintos lugares, promover esto para que se conozca y se disfrute el espacio tan lindo que tenemos en el PNLG”, afirmó.



A su vez, Torres contó que “el sábado estuvieron los chicos de “Energía Positiva”, en un lugar re lindo, que es la Rotonda de Los Pescadores, creemos que va a ser un espacio para la cumbia, y en cuanto al domingo, se presentaron en el Paseo de Artesanos “Las Gaviotas”, el dúo folclórico “De par en par”, realmente tuvo mucha convocatoria, la gente bailó, recreó y pasó un momento muy grato; y también se presentó en el parador “La Toscana”, la banda de rock “Urizen”-



“Esto no es solo una apertura para que los vecinos disfruten, sino también para que la gastronomía y los emprendedores puedan tener una nueva opción de comercialización, es también una alternativa para la gente que viene, tener distintos tipos de disfrute y opciones”, destacó sobre el propósito de “Punto de Encuentro”.



Para cerrar, señaló: “Más allá de todo lo que tenemos en el Parque Natural, como la placita, los rincones de parrilleros, los espacios para sentarse a tomar o comer algo, quisimos traer estas propuestas artísticas, las cuales van a seguir estando durante los fines de semana que restan de la temporada”.



“Los días sábado puntualmente vamos a tener cumbia en la Rotonda de Los Pescadores, y los domingos vamos a ir buscando distintas alternativas para que puedan desarrollarse en distintos paradores, el Paseo de Artesanos se orientó mucho por la parte folclore, pero siempre estamos pensando en general, para poder traer propuestas variadas y distintas opciones de géneros artísticos”, concluyó.



Seguidamente, César Vega, representante y cantante de la banda “Energía Positiva”, agradeció al Municipio por la convocatoria y valoró: “Hace un tiempo que nosotros venimos trabajando junto al Municipio, con toda la gente de Turismo Cultura, es una oportunidad que nos brinda apertura, y la verdad que hay que sacarse el sombrero porque están haciendo una gran labor con la posibilidad de darle a los diferentes músicos de Junín la oportunidad de presentarlos y trae nuestra música”.



“Esto es excelente para los que integramos el género musical, a nosotros quizá nos cuesta el doble en comparación de las grandes bandas esto es un gran puntapié para poder tener la posibilidad de trabajar, de mostrarnos y de hacernos conocer, más allá que en el ambiente somos conocidos, hay muchos vecinos que vienen a recorrer la Laguna y se encuentran con esto, además de darle un momento grato, se disfruta”, destacó el músico.



Por otro lado, artesanos, productores y emprendedores que estuvieron presente el fin de semana integrando el Paseo “Las Gaviotas”, se mostraron muy contentos por la posibilidad de contar con un lugar para promocionar y vender sus productos. “Yo soy artista plástico y esto es una apertura enorme en este momento que estamos viviendo, quizá no hay ventas aseguradas, pero si la gente nos conoce, nos pregunta, se interesa por lo que hacemos y eso también es una manera de motivarnos”, señaló Miguel.



Otra de las artesanas, Fernanda afirmó que “este es un lugar especialmente para nosotros, estoy muy contenta porque es una oportunidad de trabajo, esta propuesta que hay de espectáculos es una gran ayuda por parte del Gobierno de Junín, estos eventos que se organizan ayuda a que la gente venga, que nosotros tengamos una salida más, y que ellos disfruten”.



Al mismo tiempo, Gisela, emprendedora local, indicó: “Esto es algo que hace tiempo lo veníamos pidiendo, teniendo un lugar como el PNLG, que a lo mejor no se aprovechaba con estas cosas, solicitamos este espacio, fuimos escuchados y pusieron en valor nuestro sector, y esto cobra mucha importancia, ya que muchos vivimos de la producción artesanal, otros lo utilizan como una entrada más de dinero, la situación económica nos atraviesa a todos, y esto es una manera de sentirnos acompañados”.



“Tener un paseo de artesanos equipado para que podamos venir a mostrar y ofrecer nuestras cosas, sentirnos cómodos, contando con las estructuras y las instalaciones, nos deja a todos muy contentos, realmente estamos agradecidos”, reafirmó.



En tanto, Marta, una vecina juninense que participó de la propuesta, expuso: “Me parece muy bueno esto que han iniciado por parte del Municipio y que esté abierto para todos, de esta manera seguimos fomentando y haciéndole propaganda a la Laguna, que a veces tanto la dejamos de lado”.



Asimismo, Miguel, quien asistió junto a Miranda, indicó que “esto nos encantó, vinimos a pasear y nos encontramos con el evento de folklore, no pensamos que iba a haber tanta gente, está todo muy lindo”.



“Es importante que hagan estas cosas, estamos todos pasando una situación compleja y ofrecer esto gratis también nos da una alegría, porque quizá hay personas que no puede pagar una entrada, entonces llega a la Laguna, se trae el equipo de mate y disfrutan de una tarde en familia, es hermoso compartir entre todos”, resaltó Miranda para finalizar.