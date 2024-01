“El banco debe restituir el dinero al cliente que sufre un cibercrimen”, aseguró el fiscal Laius

“Los casos de fraude bancario a través del home banking hoy en día tienen una solución pacífica en nuestro país: se da la razón al usuario de esa cuenta bancaria y se le tiene que reponer el dinero sustraído”, informó el titular de la Fiscalía N° 8 de Junín, Martín Laius, durante una entrevista con TeleJunín en la que habló sobre los robos a particulares y empresas a través de plataformas electrónicas.

También explicó que en el caso de los adultos mayores el engaño más frecuente en este universo delictivo se realiza a través de “líneas de teléfono fijas que ellos suelen mantener para comunicarse con sus familiares” y adonde se los llama describiéndoles falsas situaciones de emergencia que impulsan a esas personas a entregarles su dinero a ladrones.Laius -quien además es especialista en cibercrimen- detalló que las entidades bancarias están obligadas a asumir las pérdidas de los clientes víctimas de saqueos de sus cuentas online tanto si estas sufrieron ataques con los llamados “softwares maliciosos” (llamados ransomware), que infectan sus computadoras y logran vulnerar la seguridad del home banking, como en “los casos más comunes en los que la persona cede las claves” a los criminales cibernéticos.

El fiscal contó que existía una “discusión en torno a la voluntariedad o no de la víctima en ceder su clave... y la víctima no cede su clave voluntariamente, sino que está siendo objeto de una maniobra delictiva”, concluyó.

La Inteligencia Artificial, ¿nueva amenaza?

El crecimiento de este tipo de robos a través de plataformas de home banking se da en un contexto “de expansión a nivel mundial del ciberdelito que comprobamos también acá en Junín, dentro de la provincia de Buenos Aires y a través de los datos recabados en otras fiscalías de cibercrimen del país. Es algo sostenido que va a seguir así”, pronosticó el funcionario judicial juninense.

Esto comenzó a manifestarse durante la época de la pandemia -con el auge del trabajo remoto y el crecimiento de la vida online a raíz de la cuarentena- y empezó a incrementarse a la par de los avances tecnológicos, como la Inteligencia Artificial (IA), detalló el fiscal y completó: “Siempre que se desarrolla una herramienta tecnológica como la IA, se presenta con su costado bueno y su costado malo: el que lo quiere usar para el bien y el que lo quiere usar para mal”.

Laius alertó específicamente sobre la inteligencia artificial dado que “está dicho por muchos estudiosos y por sus mismos creadores que fue un gigante que se les fue de las manos porque crece a nivel exponencial su desarrollo y la capacidad de las cosas que puede hacer”.

El titular de la Fiscalía N° 8 contó también cómo se realizan las estafas telefónicas -celulares y de línea- y a través de aplicaciones de chat, como WhatsApp o por correo electrónico. Como se explicó al comienzo de esta nota, Laius dijo que los adultos mayores, que mayoritariamente conservan sus líneas fijas, son vulnerables a llamados en los que “el delincuente se hace pasar por familiar de la víctima y terminan pasando por su casa a llevarse sus ahorros”. La advertencia dada a esas personas es que “por más que escuchen una voz que les diga ser su hijo con cualquier pedido de dinero, o un supuesto funcionario que asegure que los pesos o los dólares van a quedar fuera de circulación, eso los tiene que alertar de que están siendo objeto de una estafa”.

En cuanto a los ataques a través de soportes web-online, Laius aseguró que no hay una edad o profesión que esté exenta de sufrir estos episodios. “Tenemos indistintamente todos los días casos que abarcan a profesionales, no profesionales, chicos de dieciséis años, gente de treinta y de cuarenta”. Para prevenir o directamente evitar la estafa recomendó mantener la calma frente a “la decisión digital que se va a tomar, ante una situación de alarma que se nos plantea, y no dar un clic sin meditar”.

Esto debe tenerse en cuenta aun ante amenazas de que “nos van a suspender la cuenta de Instagram, o con que supuestos empleados de WhatsApp necesitan comunicarse con nosotros para proteger la cuenta, o con cualquier empresa de servicios”, porque esa pretendida alerta es lo que “está alterando o tomando el control de nuestra cuenta”. La misma advertencia aplica si “nos mandan un correo electrónico diciéndonos que hay una situación grave. Ese es el signo de alarma que nosotros tomamos como pauta común a muchos de los casos de ciberdelitos que nos llegan a la Fiscalía”.

También alertó sobre algunas plataformas de venta, como Marketplace, donde las estafas “se dan en un número de casos muy alto porque la gente que vende allí generalmente no es comerciante, sino que vende alguna cosa puntual que tiene en su casa”.

Laius también se refirió a la alerta que hizo el presidente del Colegio de Martilleros Públicos y Corredores de Junín, Daniel Di Palma, en otra entrevista por TeleJunín sobre estafas con alquileres en zonas veraniegas. “Eso también empezó a darse en la oferta de casas en Junín”, aseguró. Los estafadores toman fotos de una propiedad que están publicadas en internet, con ellas “generan perfiles falsos” y así captan a sus víctimas.

A pesar de este panorama amenazante, Laius aseguró que es posible dar con los cibercriminales en una gran proporción de casos. “Como en un crimen común, nosotros como investigadores tenemos la posibilidad de llegar a los responsables de un ciberdelito. A veces tarda más; a veces, menos. Pero en las investigaciones en general siempre surgen rastros que dejan y que nosotros podemos seguir para aclarar el caso”, concluyó.

Cómo se realiza una “sextorsión”

Otra de las estafas frecuentes que se materializan en el universo electrónico es el de la extorsión sexual, contó el fiscal y experto en ciberdelito Martín Laius. “La 'sextorsión' se da cuando una persona visita alguna página de acompañantes o de imágenes sexuales. Los estafadores la contactan diciéndole que son oficiales de la Policía y que el blanco del engaño está siendo objeto de una investigación por la cual le van a allanar la casa. Entonces piden dinero a cambio de frenar la falsa investigación”, detalló el funcionario judicial.

Durante la pandemia estos ataques eran frecuentes desde “unidades carcelarias, pero hoy siguen vigentes a través de delincuentes con conexiones internacionales. Tuvimos casos donde operaban desde República Dominicana y otros países de Centroamérica”, contó Laius a TeleJunín.

Ante la “sextorsión”, el fiscal recomendó la denuncia inmediata. “Cuando la víctima se comunica con nosotros de manera rápida, nosotros ya sabemos cómo se desarrolla esa modalidad y lo podemos asesorar en cómo cortar ese diálogo y frenar el delito”.

Lo mismo -agregó- aplica en cualquier otro tipo de delito en el universo del cibercrimen: “Cuando la estafa está en proceso nosotros le podemos dar herramientas en un intercambio de correos electrónicos, y después pasamos a los teléfonos para que nos llamen o vayan a la comisaría más cercana para concretar la denuncia”.

El mail para las denuncias es denunciasjunin@mpb.gov.ar.