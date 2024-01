La exposición “Qué ves cuando te ves” de Silvina Pugliesso ya está abierta a la comunidad, la misma estará disponible para visitas hasta el 17 de febrero y se recuerda que son obras de autor único que se pueden adquirir y así contribuir con el arte de nuestra ciudad.

La autora de la muestra, Silvina Pugliesso, expuso: “Estoy muy agradecida por la oportunidad y me encanta poder exponer en Junín, espero que todos los vecinos vengan hasta el lugar y disfruten y que se animen a participar que es lo más importante para mí”, y añadió: “Pasé por mucho tiempo en el que no me animaba a hacer y esta posibilidad que me dio Micaela (Toscanini) y toda la Municipalidad de Junín es muy buena”.

Acerca de porqué de la denominación de la muestra, Pugliesso sostuvo: “Por mucho tiempo estuve sin tocar ni un pincel, entendiendo que esto para mí es una vocación y sucedieron cosas que hicieron que me vea a mí y ver que podía hacerlo, a pesar de los comentarios de mucha gente que sostenían lo contrario, que no lo iba a lograr y demás cuestiones. Me vi a mí y tomé decisiones, por lo tanto eso también es un mensaje para impulsar a la gente a que se valoren y que hagan lo que más les guste”.

Seguidamente, la artista detalló sobre la exposición: “Las obras están realizadas con espejos para que cada uno cuando se vea, se refleje y pueda verse a sí mismo y descubra qué es lo que cada uno tiene para dar”.

En tanto, Micaela Toscanini, de la galería de arte “Tono Local”, indicó: “Invitamos a toda la comunidad juninense a visitar y recorrer esta muestra de Silvina, y también que tengan en cuenta que son obras para adquirir como obra única de autor, como siempre que se presentan acá en la galería ‘Tono Local’ y, en este sentido, convocamos también a todos los artistas locales a que acerquen sus proyectos y propuestas para este 2024”.

“Los esperamos a todos de martes a sábado de 17 a 20 horas para recorrer y descubrir esta primera exposición de Silvina Pugliesso, artista de nuestra ciudad que se brinda para toda la comunidad”, finalizó Toscanini.