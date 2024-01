Comerciantes e industriales de la Región en alerta por la brusca caída del consumo

El panorama económico de las industrias, comercios y empresas asoma complicado ante la suba en los servicios, la inflación, el aumento de los costos de producción y la baja del consumo en toda la Región. Así, si bien desde el sector esperan que se estabilice y se recuperen las ventas, la mayoría coincide en que al menos hasta mitad de este año la situación será difícil.

Al respecto, Marianela Mucciolo, presidenta de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), comentó que, si bien las expectativas a largo plazo son buenas, la mayor preocupación actual es la caída del consumo. “Venimos de una pandemia que para el comercio significó una recesión terrible y es muy similar a lo que estamos viviendo, a lo que estamos acostumbrados a pasar lamentablemente. Nuestro mayor problema es la recesión del consumo”, señaló.

Según datos que compartió Mucciolo con Democracia, a raíz de una encuesta realizada en enero en la ciudad de Junín para la fecha de Reyes Magos, donde las ventas suelen dispararse por la compra de regalos para los más chicos, en estos días “el consumo fue del 26% menos que el del año anterior, y el 76% de los comercios no cumplieron con las expectativas de ventas”. En ese sentido, afirmó: “Estamos ante un panorama complejo, entendiendo que el comercio mensualmente debe cumplir con las erogaciones naturales de un negocio”.

Desde la SCIJ planean algunas estrategias para sobrellevar la situación. “Ahora estamos trabajando para conformar una mesa de trabajo, para adoptar medidas paliativas que nos ayuden a acompañar la reactivación del consumo. La mesa estará compuesta por gente de Junín y la zona”, explicó.

Asimismo, Mucciolo anunció que trabajan en conjunto con el Gobierno de Junín planeando acciones para febrero y para el fin de semana largo de Semana Santa con el objetivo de fomentar las ventas: “Creemos que el trabajo mancomunado es la única salida”, agregó.

Ante estas situaciones que se repiten de forma cíclica en la Argentina, Mucciolo aseguró que el sector es resiliente. “Estamos acostumbrados a atravesar momentos difíciles.

Somos el sector más importante de la economía, representamos el 80% del trabajo genuino”, añadió. Ante la pregunta de si hubo casos de cierres de empresas, comercios e industrias, la representante del sector expresó que “no hay datos concretos de negocios que estén cerrando sus puertas”.

A largo plazo, las expectativas para el sector no son malas. “Estamos esperanzados con que la situación mejore y que realmente se piense en el sector más productivo del país, que genera riquezas y puestos de trabajo. Los que levantamos al país somos los emprendedores, las pymes. Llegó el momento de pensar en este sector, de que trabajemos todos juntos en sacar al país adelante, entendiendo que hay personas que la están pasando mal. Estamos esperanzados con que exista un cambio en beneficio del sector”.

“Muy preocupados”

Desde la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense (FNENB), compuesto por 35 cámaras de la Región, el secretario Dardo Dameno comentó que recientemente tuvieron la primera reunión de la Comisión Directiva donde se mostró “una gran preocupación por la situación de todas las cámaras de las distintas localidades que se vienen arrastrando desde el año pasado. Están todos muy preocupados por la incertidumbre y por el futuro. Estamos viendo que cayeron muchísimo las ventas minoristas”, indicó.

Según el representante, las bajas son del 14% en las ventas minoristas, 27% en las ventas en las pymes, 32% en las ventas industriales y el 21% en turismo en la comparación del 2023 contra el año anterior. “Son números que venimos charlando y nos tienen preocupados. Porque vemos que el 2023 fue un año donde mes a mes bajó el consumo y crecieron los reclamos de los comerciantes”, agregó.

Dameno explicó que el Nucleamiento se conforma, mayormente, por comerciantes y algunas empresas grandes de ciudades como Junín, 9 de Julio, Chacabuco y Olavarría. “En el resto de las localidades hay pymes y comercios donde se ha visto una baja muy significativa en el consumo. Eso nos tiene en alerta y nos llevó a pedir acciones por parte del gobierno tanto nacional como provincial en el transcurso del 2023. Ahora estamos trabajando para poder obtener beneficios para las pymes, las empresas y las industrias a fin de que puedan remontar. Estamos sufriendo muchísimo la crisis”.

En el noroeste de la provincia de Buenos Aires, según datos de Dameno, algunos comercios y pymes cerraron sus puertas, “pero lo que más se ve son reclamos de las pymes e industrias que no están pudiendo trabajar, porque al necesitar materia prima importada y no estar abierta la importación es imposible trabajar. Se dan dos situaciones en las dos puntas del ovillo: por un lado, no se consiguen las materias primas para poder producir y, por otro lado, el comercio no tiene consumo. Así, fueron cerrando algunos comercios y, sobre todo, pymes”, enfatizó.

En cuanto a las estrategias para poder afrontar la situación, desde el Nucleamiento esperan noticias sobre el programa Ahora 12, desde Nación, y sobre Cuenta DNI del Banco de la Provincia de Buenos Aires. “Ambas son una ayuda importantísima para los comercios”.

Desde Nación, el programa Ahora 12 pasó a llamarse Cuota Simple y se espera que entre en vigencia el 1° de febrero, con lo cual los consumidores podrán comprar en cuotas productos de fabricación nacional, con una Tasa Nominal Anual del 85%. La iniciativa tendrá alcance nacional y podrá ser usada tanto en tiendas físicas como virtuales que se encuentren adheridas.

Estos beneficios “son ayudas esenciales para el sector en post de lograr que el comerciante pueda recuperar y dar vuelta la situación, empezar a mejorar, pero sabemos que es algo a largo plazo. Creemos que se vienen meses difíciles. Se habla de una recuperación a partir de mitad de año, estamos esperanzados y vamos a acompañar las acciones del gobierno. Ahora estamos 100% a disposición para poder mejorar la situación y llegar a un buen puerto”, planteó Dameno.

A pesar de la inflación, la suba de los costos y servicios, y la baja del consumo, desde el Nucleamiento no pierden las esperanzas: “Tenemos grandes expectativas. Estamos confiados en que ahora se están tomando medidas que eran necesarias y siempre se habían dilatado. Confiamos en que el gobierno entrante pueda hacer las cosas de manera tal que realmente la economía pueda empezar a caminar, el comercio a vender y la industria a trabajar y exportar. Creemos que el libre mercado, con una lógica intervención del Estado coordinando y poniendo las reglas, tiene un futuro promisorio”.

“Muchísima incertidumbre”

Para el presidente de Capynoba, José Molinari, la palabra que rige en este momento es incertidumbre. “Se vienen dos o tres meses de muchísima incertidumbre, con inflación alta. Si bien va a bajar con respecto a diciembre, lo que estamos viendo y analizando de las consultoras es que va a seguir siendo alta”, destacó.

En esa línea destacó que “están aumentando los costos operativos de las empresas de una forma muy importante. Un caso puntual es que el mes que viene el sueldo básico de un empleado de comercio sube un 31%”.

A su vez, refirió la suba de los servicios que se verá en las boletas venideras, donde “se empezará a sentir la quita de subsidios en gas y luz”.

En el plano operativo, según Molinari, los precios vienen subiendo en todas las áreas. “Los costos operativos de las empresas crecen a un nivel que hoy no lo acompañamos en facturación. El crecimiento es más por inflación que por venta de productos porque estamos estancados con las ventas. El consumo se viene retrayendo y hoy crecen mucho más abruptamente los costos fijos que la facturación”, indicó.

De cara a lo que viene, aseguró: “Estamos esperando a ver qué va a pasar en el próximo trimestre”.

“Menos dinero”

Por su parte, Andrés Capuzzi, CEO de la Cámara de Comercio e Industria de Chacabuco, trazó un panorama similar. “Vemos una disminución de poder adquisitivo, del salario, que puede ser temporal, y un incremento de los costos. Todo esto redunda en una baja de las ventas. Una vez que las personas pagan los servicios esenciales, cada vez les queda menos dinero en el bolsillo para comprar bienes”, aseveró.

La baja del consumo viene acompañada con un incremento de los costos de los comercios, y el combo se vuelve explosivo. “Los costos subieron muchísimo y, al no tener la demanda suficiente que cubra, la relación es complicada. Creemos que se va a mantener así hasta junio o julio, con incrementos inflacionarios mensuales altos, hasta que comience a bajar”, señaló el representante de las más de 300 empresas que nuclea la cámara.

En cuanto a las estrategias que desarrollan para poder afrontar la situación, Capuzzi informó que esperan noticias sobre los planes de pago como Ahora 12 y que se encuentran en comunicación con el gobierno municipal. “Estamos esperando que pase la transición de la nueva gestión para poder establecer líneas de acción”, resaltó.

Siguiendo con Capuzzi, las expectativas a corto plazo no son buenas. “Va a haber cuestiones que sincerar, nuevos incrementos de costos, pero las expectativas están puestas a que a mediano plazo mejore la situación, que haya estabilización de la inflación a partir de agosto o septiembre, lo cual implicaría que se puedan tomar créditos a una tasa relativamente baja”, indicó.

“Lo justo y necesario”

En la misma línea, Pablo Castelli, representante de la Cámara de Comercio de Florentino Ameghino, aseguró que la situación que viven en su zona no difiere de la del resto del país. “Es complicado. En diciembre tuvimos un 25% menos de ventas que en el mismo mes del 2022. Se sintió en las fiestas, cuando en los supermercados se veía mucha gente comprando poca mercadería; gente comprando lo justo y necesario. Las ventas en comercios tampoco fueron buenas. Se nota que el poder adquisitivo es menor y ya el día 7 del mes la gente empieza a regular sus gastos, a hacer las compras para el día a día”, lamentó Castelli.

Siguiendo al referente, las compras grandes con changos de supermercados cargados hasta arriba ya no se ven: “Estamos bastante preocupados. Los aumentos salariales están complicados, los municipios están sin plata”, señaló.

A diferencia de los entrevistados anteriores, Castelli no tiene buenas expectativas a futuro. “Estas son localidades chicas que viven exclusivamente del campo. Se espera una cosecha importante, pero el tema es el mientras tanto. Todavía no se vieron los aumentos de los servicios, el aumento del monotributo es complejo y cada uno lo ve desde su ciudad. Estamos pasando todos por una situación bastante compleja”, comentó Castelli, quien agregó que notaron el cierre de algunos negocios en la zona.

Los esfuerzos del sector para mantenerse en pie son enormes: “Convengamos que enero siempre es un mes complicado, se nota la baja, y febrero calculo que va a ser igual porque allí la gente ya está pensando en la vuelta al colegio. Vamos a tener un año complicado seguramente”, subrayó.

La Cámara de Florentino Ameghino nuclea a unos 170 comercios e industrias y comenzará a reunirse en marzo para ver qué estrategias y líneas de acción abordar con el objetivo de hacerle frente a la situación, pero de momento “muchas soluciones no hay, es más juntarse a hacer catarsis entre todos, ver cómo nos podemos ayudar o qué rumbo tomar. Hay que seguir luchando, seguir estando al pie del cañón y ver qué es lo que sucede, que espero que sea lo más beneficioso para el trabajador”, finalizó.