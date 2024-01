Gremios juninenses se suman al paro nacional de 12 horas convocado para hoy

Hoy habrá paro de actividades convocado por la Confederación General de Trabajadores (CGT), CTA y organizaciones gremiales a nivel nacional, que también repercutirá en el orden local.

En el horario de 12 a 24 será la medida de fuerza prevista para hoy, en tanto que la movilización a nivel local, en plaza 25 de Mayo, será a las 19, previéndose una importante concentración. La medida afectará, en dicho horario, los servicios que prestan organizaciones estatales y también a nivel privado, como la atención de la salud, recolección de residuos, oficinas y reparticiones municipales, dependientes del gobierno provincial y nacional, como así también la actividad comercial y a las escuelas de verano.

Si bien en materia de transporte público de pasajeros, los gremios a nivel nacional garantizan el servicio de 0 a 19 horas para facilitar las concentraciones que se den en distintos puntos del país, en el orden local no hubo información al respecto, aunque sí se sabe que algunas empresas particulares que brindan servicio a distintos establecimientos (colonias de verano, por ejemplo), no van a funcionar desde el mediodía.

Al ser consultado por Democracia, Héctor Azil, secretario general de la Filial Junín de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), manifestó que ya habían cursado a todas las empresas las notas correspondientes pidiéndoles que organizaran las guardias mínimas y no estipularan cirugías o estudios programados en esos horarios.

“Hasta las 12 van a funcionar normalmente todas las actividades y, a partir de ahí, cada sector laboral lo hará con sus particularidades. Cuando no hay servicios esenciales puede parar todo el personal, y en nuestro caso, la sanidad, se deja una guardia mínima similar a un domingo o un feriado para que se puedan atender las urgencias y las personas internadas”, aclaró.

Respecto al paro de hoy, Azil opinó: “Las argumentaciones del paro se dieron en su momento cuando el gobierno publica ese DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que prácticamente pretende reformar todo el funcionamiento de lo económico, lo social, lo político. No deja ningún punto sin tocar y a espaldas del Congreso, diciendo que son urgente cosas que no tienen ningún tipo de prioridad. Después a eso se le suma el megaproyecto de la Ley Ómnibus, que también pretende modificar alrededor de 300 leyes y 900 artículos -de lo cual ya tengo entendido que dieron de baja un centenar-, también de manera apresurada, no convocando a todas las comisiones del Congreso para que sea tratado”.

“El movimiento obrero y la dirigencia en general, todos los movimientos sociales, partidos políticos que adhieren y muchos que van a participar de la marcha, lo que piden es una corrección del rumbo, que se tengan en cuenta las instituciones de la Democracia, que tomen en cuenta el Parlamento, y no como desde el día de la jura que se puso de espaldas al mismo. Quiere legislar de una manera autocrática, arrogándose la totalidad del poder. Y también que tenga en cuenta la existencia de un Poder Judicial que tiene que estar atento a un montón de normas que se están transgrediendo”, advirtió.

Bancarios

Por su parte, Abel Bueno, de la Asociación Bancaria Seccional Junín, consultado respecto a si había consenso de parar desde este mediodía en todos los bancos, dijo que sí, que habían estado de recorrida en todas las sucursales.

“Quedó perfectamente establecido que a las 12 se cierran las puertas. Pero si hay algún cliente que quedó adentro obviamente se lo atenderá. El horario es para todos los bancos, sean públicos o privados: a partir de las 12 tendrán sus puertas cerradas”, aclaró el dirigente.

En cuanto al paro de actividades, Bueno opinó: “Por las medidas presentadas por Milei en el Congreso, el megaproyecto de modificaciones de leyes y el DNU, el costo más grande lo estamos pagando los trabajadores. La famosa casta que él decía pasamos a ser los trabajadores y no los que viven a costa del Estado, con prebendas”.

“Me parece bien, y ojalá, Dios quiera, que el paro se cumpla en su totalidad y que las movilizaciones que se van a llevar a cabo muestren la disconformidad que tiene el pueblo trabajador en general sobre las medidas adoptadas”, dijo.

Choferes

Por su parte, Miguel Gauna, secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones y afines, en diálogo con Democracia, confirmó que el paro afectará la recolección de residuos desde las 12 a las 24 de hoy.

“Hoy a la mañana se hace la recolección de residuos y de montículos en los lugares que corresponda. Desde las 12 se corta la actividad hasta las 24. El jueves se retoma la recolección normalmente”, explicó.

En cuanto a los choferes de camiones, Gauna adelantó que se plegarían al paro. “Ya hemos hablado con unas cuantas empresas de camiones de Junín y la zona y hay mucha gente que se va a adherir. En mayo-junio, si la situación no cambia, los que hoy dicen que no adhieren nos van a convocar para que nosotros salgamos a la calle”, dijo.

El dirigente hizo referencia a la situación económica y a lo que llamó el no saber lo que valen las cosas a la hora de ir a comprarlas. “Hay buena repercusión con la gente, así que esperamos que haya mucha en la movilización”, apuntó.

CTA

Una de las organizaciones que nuclea a empleados estatales, la CTA de los Trabajadores Regional Junín, dio a conocer una convocatoria al paro y movilización prevista para hoy.

Al respecto, la secretaria general de esta central gremial, Francina Sierra, expresó la necesidad de que “el Gobierno Nacional escuche, tome nota de los reclamos y cambie el rumbo de sus políticas”. "Esperamos poder hacer oír nuestro rechazo al DNU y la Ley Ómnibus, cuyo avance va en el sentido de vulnerar los derechos de todos los sectores, y que amenaza con ajustes brutales", dijo Sierra.

Otros gremios

Entre los estatales, también se encuentra el Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín, que dirige Gabriel Saudán, que también ha convocado al paro.

En diálogo con Democracia, Saudán manifestó que el gremio adhería al paro de actividades. Ante la inquietud de los trabajadores por si la comuna descontaba el día, el dirigente expresó: “No creo que descuenten el día. Si llega a pasar, tomaremos las medidas que sean necesarias. Se ha convocado a todos los empleados municipales, indiferentemente de si están o no agremiados”.

Respecto a los docentes, principalmente por el tema de las escuelas de verano, se supo que el paro había sido convocado por el Frente Unidad Docente Bonaerense desde las 12 horas, al igual que la CGT y la CTA, según lo afirmado por Cecilia Paolizzi, de UDOCBA Junín, por lo cual esta decisión podría verse reflejada en las distintas sedes, más allá de lo que haga cada trabajador de manera individual en cada uno de los lugares de trabajo. También el Sindicato Empleados de Comercio de Junín, que dirige Federico Melo, confirmó la convocatoria al paro a partir de las 12 y movilización a las 19 desde Saavedra 77 hacia la plaza 25 de Mayo.

“Nos movilizamos en contra del DNU y la Ley Ómnibus, en defensa de los puestos de trabajo, instituciones gremiales, sistema de salud solidario, derechos laborales e industria nacional (comercios y PyMes). El SEC Junín orgánicamente adhiere al reclamo nacional de la CGT y FAECYS”, manifestaron desde la organización gremial, aclarando que se garantizaba la atención médica y farmacéutica de la siguiente manera: farmacias sindicales, de 8 a 14 hs.; consultorios médicos, de 8 a 16 hs.; y Osecac, de 8 a 16 hs.