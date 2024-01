A buen ritmo se siguen entregando licencias de conducir

La oficina de Licencias de Conducir del Gobierno de Junín, informa que continúan las entregas de licencias de conducir. Actualmente se promedian 75 entregas por día en lo que va de enero. “Viene una persona con la licencia cerca de su vencimiento, pide un turno y prácticamente se le está dando para el otro día”, afirmó Carlos Palma, a cargo del área.



Además, el propio Palma afirmó que por el momento no se registran inconvenientes en la entrega de carnets físicos como sí sucede en otros distritos como consecuencia de la escasez de entrega de los insumos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), aunque de suscitarse esta situación en la ciudad dijo que se procederá a racionar la entrega de licencias impresas a profesionales, adultos mayores y a quienes deban viajar al exterior, mientras que para el resto se les otorgará una licencia digital que funcionará con la aplicación “Mi Argentina” y un certificado de la Provincia de Buenos Aires con todos los datos necesarios para que puedan circular.





En referencia al funcionamiento de la Oficina de Licencias de Conducir, Palma expuso: “La turnera viene funcionando muy bien, se están gestionando bien y con agilidad los turnos para los vecinos, viene una persona con la licencia cerca de su vencimiento, pide un turno y prácticamente se le está dando para el otro día”, y añadió que “por ahí lo que da un poco más de demora son las ampliaciones, pero le recomendamos a la gente que se arrime a la oficina y de a acuerdo a la urgencia del caso se lo acomodamos”.



“Más allá de la gran afluencia de público por el tema de las vacaciones, se viene trabajando bien con la gestión de los turnos”, dijo y destacó que “durante el actual mes de enero estamos en un promedio de unas 75 licencias diarias, con la iniciación de 90 o 100 trámites por día, ya que en el caso de los que lo hacen por primera vez tienen que rendir teórico y práctico y a veces no llegan el mismo día”.



Seguidamente, Palma dijo que “es recomendable que la gente junte toda la documentación que se requiere, ya sea el curso para obtener la licencia por primera vez que se puede hacer a través de la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (www.curso.seguridadvial.gob.ar) o por medio de la Agencia Municipal de Seguridad Vial al WhatsApp 2364664453 para sacar el turno para el curso presencial”.



Por otra parte, Palma también hizo referencia a algunos inconvenientes generados por la escasez de insumos a nivel nacional para la entrega de los carnets físicos y la situación en Junín: “Momentáneamente todavía venimos con un resto de blancos para poder imprimir las licencias, es algo que no corresponde a la Municipalidad sino que depende exclusivamente de la ANSV que es la que nos provee los materiales para imprimir. Según nos informaron, es una situación que está pronto a normalizarse, pero por lo pronto nosotros venimos bien”.



En continuidad, afirmó que “si la semana que viene no recibimos los kits por parte de Nación, vamos a proceder a racionar la entrega de carnets físicos con prioridad a los profesionales, adultos mayores y personas que tengan que viajar fuera del país, mientras que el resto se manejará hasta que nos ordenemos con la licencia digital de la aplicación ‘Mi Argentina’ acompañado de un certificado que nos mandó la Provincia de Buenos Aires en el que van a estar los datos de las personas, vencimientos y todas las categorías que tiene, por lo cual podrán circular por todo el país sin ningún problema”.