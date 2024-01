Confirmó la CGT que el miércoles habrá una marcha en la plaza principal de Junín

La CGT de Junín realizó, ayer, desde las 19, un plenario general abierto a los partidos políticos, las organizaciones sociales y la ciudadanía en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei, de cara al paro general del próximo miércoles, por el cual habrá, además, una movilización al Congreso Nacional y una marcha en el centro de Junín.

En rigor, la CGT se opone al DNU y a la ley ómnibus que impulsa el gobierno, una medida de fuerza que tendrá un fuerte impacto sobre distintos rubros, como el transporte y los bancos.

Miguel Gauna, líder de Camioneros, disparó: “Este gobierno nos ha transformado en gente pobre. Ya un sueldo de 500 u 800 no alcanza para nada. El 24 tenemos que dar muestra de lo que es capaz el movimiento obrero. Este personaje no tiene ningún plan de gobierno, tuvo la suerte de ganar con la misma política de 2015”. Y agregó: “Los aumentos son terribles, la clase trabajadora va a reventar, va a reventar a la industria nacional”.

“En Davos fue una vergüenza, se le rió todo el mundo. Tendríamos que estar todos en la calle; se apura para votar esto porque, en abril, no lo va a querer nadie”, dijo. “Este loquito si sigue va a entregar todo, el litio, el gas. Al FMI le interesan las riquezas de este país. El 24 tenemos que reventar la plaza del pueblo”, arengó.

Carlos Rodríguez, titular de Smata, planteó: “La propuesta es hacer una marcha por las calles de la ciudad, a las 17, en la plaza 25 de Mayo”.

Ariel Mansilla, secretario general de Satsaid, afirmó: “Queremos tener el compromiso de todos los presentes, no podemos fallar, el miércoles, tenemos que ir todos con amigos y familia. A partir de las 17, vamos a estar concentrando. Vamos a tener muchos dirigentes de la zona, esperemos contar con la presencia de todos ustedes”.

“No nos vamos a arrodillar”

La dirigente y concejal de UxP Francina Sierra expresó: “Agradezco a la CGT por la invitación, queremos convocar a todos los sectores de Junín, a todos los que estamos perjudicados. Sabemos que esto, entre marzo y abril, se va a complicar más. Tenemos que dar muestra en la calle y en los ámbitos de participación para poder demostrar que estamos de pie y que no nos vamos a arrodillar”.

Y ahondó: “Sabemos que, ahora, no están todos los que se van a perjudicar en los próximos meses. Por eso tenemos que seguir con el armado multisectorial. Esta ley y este DNU viene a avasallar los logros de los 40 años de democracia. Viene a romper con todo lo que se logró. No lo tenemos que permitir. Vamos a marchar y a acompañar, no al ajuste y no a la entrega del patrimonio nacional”.

“Puso en remate a la Argentina”

El ex senador Gustavo Traverso afirmó: “Si pasa la ley ómnibus y el DNU vamos a tener serios problemas. Así y todo, como payaso, nos ganó las elecciones y puso de remate a la Argentina en el foro de Davos. Quiere entregar todo. No lo tomemos en joda, esto viene en serio. Vienen por todo y todos, acá van contra los profesionales, contra las pymes, contra todos”.

Y añadió: “Brasil, con Bolsonaro, tuvo algo similar a esto. Hay dos cosas, estar unidos muy unidos. Y vienen por la paz, van a buscar el conflicto. Estemos organizados en la calle, vienen por la democracia con un DNU hecho en un estudio jurídico de las empresas argentinas. Unidad y movilización. Tenemos que revertirlo”.

Cultura

Juan Manuel Pavón, de Trabajadores y Amigos de la Música Independiente (TAMI), afirmó: "Vengo primero a agradecer por la convocatoria. Nosotros somos músicos independientes y es la primera vez que nos invitan a la casa de los trabajadores, así que súper agradecidos de que se nos tenga en cuenta y podamos acá tener una voz en este plenario de asamblea".

Y agregó: “Este DNU y esta ley ómnibus ataca directamente todas las herramientas que tenemos a la hora de generar cultura. Destruye, desregula y desaparece el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, el INTI, Instituto Nacional de Teatro Independiente, todo lo que tiene que ver con las áreas populares y también con el cine. Todo lo que es fomento cultural, música, teatro, cines, pasaría a ser solamente una dirección o una secretaría o un área de asesoramiento técnico-legal dentro del Ministerio de Capital Humano”.

Organizaciones sociales

Ángel Villalba, de Libres del Sur, afirmó: “Nosotros vamos a respaldar, por supuesto, estamos respaldando. Ayer (anteayer) se hizo una movilización a nivel nacional que fue muy importante. Y tenemos una particularidad, nunca dejamos de salir a la calle. Nosotros siempre estuvimos en la calle en momentos de pandemia. Sufrimos la muerte de muchos compañeros porque hacíamos posta de salud y se enfermaban las compañeras y compañeros. Acá en Junín tenemos el fallecimiento de dos compañeros y la región, de veinte compañeros porque hacíamos posta de salud”.

“Desde octubre no están llegando alimentos a nuestros comedores. Sé que es diferente en otras organizaciones, sé que ahora ha cambiado también esa dinámica. Y acá en la región estamos hablando de 650 familias, de 19 ciudades, la cuarta sección, donde no están llegando alimentos, además de 20 comedores comunitarios. Entonces, entendemos que esto es como siempre. Vuelvo a repetir, nuestra organización nunca dejó de estar en la calle, no importa el gobierno”, se diferenció.

“Comprendemos que la calle es importante, es un espacio territorial político importante. Están buenas las oficinas políticas, están buenos los lugares de gobierno, pero la calle es un espacio territorial importante que, como comunidad, como pueblo, como argentino, tenemos que poseer. Si no la poseemos nosotros, la posee el que vende droga, la posee el que está vestido de azul y maltrata. Entonces, como Libres del Sur, y representando acá a Junín, estamos totalmente respaldando esto. Esperábamos esto, sinceramente, nosotros tenemos una organización que dialogamos todos los días, todos los martes a nivel nacional. Las organizaciones sociales también vamos a respaldar eso. Lo hicimos en otro momento y lo vamos a hacer ahora”, manifestó.