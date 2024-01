Seguridad en Junín: reuniones para profundizar el contacto vecinal

El Intendente Municipal, Pablo Petrecca encabezó reunión con el equipo de Seguridad para delinear ejes de acción y profundizar el contacto vecinal. El principal mensaje fue reforzar la presencia policial en el territorio y profundizar el trabajo con las sociedades de fomento, con una escucha permanente a las necesidades de cada uno de los barrios y localidades del Partido.

El secretario de Seguridad, Lisandro Benito, adelantó que se le solicitará una reunión al nuevo ministro de Seguridad bonaerense "para reclamar que la provincia no se siga desentendiendo de la seguridad de los juninenses".

En materia de seguridad vial uno de los ejes fundamentales estará puesto en los controles para la obligatoriedad del uso del casco en las motos, con el secuestro de todas aquellas cuyos conductores no los utilicen, como también de quienes usen caños de escape antirreglamentarios. También se continuarán con las campañas de concientización vial en escuelas, colonia y la posibilidad de llegar también a las sociedades de fomento.



Desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) destacaron el hito de haber llegado a las 500 cámaras en todo el partido de Junín, la continuación de las capacitaciones del programa “Ojos en Alerta” al que ya se adhirieron más de 2.000 vecinos y afirmaron que la idea es continuar con la incorporación de más tecnología aplicada a la seguridad ciudadana.



Una vez concluida la reunión, el Dr. Lisandro Benito, secretario de Seguridad del Municipio, expresó: “A un mes de la asunción hicimos un balance de todo lo trabajado este tiempo en las distintas áreas de la secretaría, como también una proyección para lo que se viene en este año tanto en lo que respecta a seguridad vial con Mario Olmedo, la división de seguridad ciudadana con Miguel Reisenauer y todo el trabajo desde el Centro de Monitoreo a cargo de Raúl Orrico”.



“Vamos a solicitar un encuentro con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, para hacer una serie de peticiones e inquietudes que tenemos para lo que se viene de cara a este 2024”, afirmó Benito.



El funcionario también señaló que “vamos a estar permanentemente con los oídos abiertos para escuchar todos los reclamos, actuar coordinadamente como nexo con las distintas dependencias que trabajan en la seguridad, con el propio Ministerio de Seguridad de PBA y las autoridades judiciales”. En continuidad, aseguró que “los juninenses tenemos un plus para reclamar frente a las demás autoridades provinciales para que se cumpla con la ciudad y se nos brinden las herramientas, equipos y recursos humanos que falten porque Junín aporta muchísimo a partir del pago de la Tasa Complementaria de Seguridad”.



En tanto, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano, indicó: “En la proyección de lo que se venía haciendo en tema del tránsito, vamos a trabajar muchísimo en la utilización del casco y la prohibición de los escapes antirreglamentarios”, y recalcó también que “vamos a seguir con la educación vial con la cual ya estamos trabajando en las distintas colonias de verano”.



Además, Olmedo dijo que “vamos a continuar como siempre con estas charlas en todas las instituciones educativas que las requieran, como también la idea es incorporar a las sociedades de fomento para que podamos llegar con este contenido”. Luego, confirmó que “se continúan con los operativos conjuntos con la policía de la provincia de Buenos Aires, al igual que en la nocturnidad con los distintos controles que venimos haciendo”.



A su turno, Miguel Reisenauer, director de Seguridad municipal, expuso: “Reforzaremos el trabajo articulado con los fomentistas por medio de la Federación de Sociedades de Fomento, a cargo de Julio Miguenz, para que nos transmitan las distintas problemáticas en cada uno de los barrios y podamos actuar como nexo por medio del área de Seguridad con las policías descentralizadas, como Narcotráfico, Investigaciones, etc”.



“Vamos a estar atentos en todo momento a lo que precisen los vecinos por intermedio de las sociedades de fomento, el contacto va a ser permanente y constante como forma de reforzar el acercamiento con el pueblo y la gente”, comentó Reisenauer.



Por su parte, Raúl Orrico, director del COM, declaró: “Hicimos un balance de todo el arduo trabajo que llevamos adelante en el año 2023, donde incorporamos 200 cámaras más a la plataforma que ya teníamos, trabajamos activamente con las sociedades de fomento para la colocación de los Puntos Seguros y las cámaras en sí”.



“Tenemos en mente la incorporación de nuevos dispositivos de seguridad para el 2024 en toda la zona urbana”, dijo Orrico y añadió: “Logramos conectar a todos los pueblos del partido, algo que parecía utópico hasta hace mucho tiempo atrás y lo conseguimos”.



Asimismo, el director resaltó que “todo esto se complementó con la incorporación de nuevas herramientas como ‘Ojos en Alerta’, una decisión acertadísima por parte del Ejecutivo a cargo del intendente Pablo Petrecca, con el cual ya contamos con más de 2.000 registrados y con el que continuamos semanalmente las capacitaciones para incorporar a más vecinos al programa”.