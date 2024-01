Alerta en Junín: hay tres casos confirmados de encefalomielitis equina en personas

Junín está en alerta por una seguidilla de contagios de encefalomielitis equina en personas. En efecto, hay ocho casos registrados en pacientes que están siendo asistidos en distintos centros médicos de esta ciudad, según lo confirmó a Democracia la subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Junín, Gabriela Franchi.

“Nos manejamos -al igual que durante la pandemia de coronavirus- con la información que nos brinda el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA)”, señaló la médica.

Y añadió: “Desde el momento en que empezó a surgir el tema, en diciembre último, tenemos ocho casos declarados, de los cuales tres están confirmados; cuatro son sospechosos; y otro que es muy probable que dé positivo, pero todavía no se lo puede declarar como confirmado”.

“Las personas están internadas en el Hospital Interzonal General de Agudos de Junín y en clínicas privadas de nuestra ciudad. No todas son de Junín. De los confirmados, uno es de Junín, y además hay dos sospechosos juninenses”, indicó.

Con respecto al vecino de la localidad de Fortín Tiburcio, cuyo caso trascendió públicamente, la funcionaria aclaró que figura en el SISA con domicilio en esa localidad del partido de Junín, pero en realidad estaba trabajando en un campo en General Villegas y, aparentemente, contrajo la enfermedad allí. “De Villegas lo trajeron a Junín para internarlo”, señaló.

"Los síntomas de la encefalomielitis equina en humanos son: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y cansancio importante".

Cabe acotar que, si bien la doctora no se refirió al caso directamente, Democracia pudo acceder a información sobre el caso de un conocido fomentista del barrio Villa del Parque que está internado en terapia intensiva y con respirador en el HIGA, desde diciembre, cuyo caso sería uno de los confirmados.

¿Cómo se contagia?

Consultada sobre la propagación del virus, la médica explicó: “El contagio se da a través de la picadura de un mosquito. Ese mosquito tiene que haber picado a un ave, luego al caballo o al hombre y transmite la enfermedad cuando tiene una suficiente cantidad de virus”.

Y amplió: “Las aves infectadas contienen suficiente cantidad de virus como para contagiar a cuánto mosquitos las piquen. No es así con el caballo y el humano, que se consideran reservorio final del virus. Hasta ahora, lo que se sabe es que la viremia que desarrolla el ser humano no es tan alta como para transmitir la enfermedad vía el mosquito a otra persona”.

Sin embargo, advirtió que “como pasó con el Covid, hay verdades que luego pueden ir mutando. Los virus tienen esa capacidad de adaptarse fácilmente, mejorando sus condiciones de supervivencia”.

Internación

“Cuando hay un caso sospechoso se interna y se hacen los estudios pertinentes, incluida la punción para extracción de líquido encéfalo raquídeo. La persona internada enferma no contagia a otra a través de la picadura del mosquito”, aclaró.

Los síntomas de la encefalomielitis equina en humanos son: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y cansancio importante. Se recomienda no automedicarse y hacer la consulta oportunamente. Cuando el médico constata que puede tener una encefalitis, se realizan los diagnósticos y se adoptan las medidas necesarias.

“Se la llama equina porque el mosquito tiene preferencia por los equinos, pero también puede picar al humano. Para prevenir, lo más efectivo son las protecciones individuales. Si uno tiene que estar expuesto al aire libre, ponerse repelente correctamente, cada tanto volver a hacerlo. Si es posible, hacer el trabajo con la mayor superficie del cuerpo cubierta. Tener mosquiteros en los domicilios. Evitar al máximo la exposición a los mosquitos”, recomendó.

Según lo manifestado por la profesional, respecto a la fumigación, no está indicada que se haga en forma continua. “Cuando hay un foco donde hay caballos enfermos, sí es recomendable fumigar”, apuntó.

La vacuna

Franchi aclaró que esta enfermedad no es nueva, sino que no ha habido casos hasta ahora en nuestra zona. “Lo que nos protege es lo que cada uno de nosotros haga y evitar la exposición a los mosquitos. Por otro lado, hay una vacuna para los caballos contra esta enfermedad, pero la tienen que comprar las personas que tienen esos animales. Es verdad que no ha habido en stock hasta mediados de diciembre, pero enseguida empezó la provisión”, dijo.

Hospital

El Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín emitió un comunicado oficial que confirma dos casos de encefalitis equina en pacientes de Junín y Los Toldos, que se encuentran internados en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

Según lo informado por el HIGA, actualmente en la provincia de Buenos Aires hay diez casos confirmados. “Frente a la presencia de los mosquitos conocidos como ‘de las inundaciones’, es necesario tomar medidas de prevención personal y ambiental para evitar picaduras”, dijeron desde el nosocomio.