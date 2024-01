Convocan a instituciones a participar de los talleres de género y diversidad

Ya están en funcionamientos los talleres y charlas para abordar determinadas temáticas como género, violencia, diversidad y estereotipos. Todas las instituciones formales y no formales que deseen contar con estas propuestas pueden comunicarse con el área pertinente al mail violenciafamiliar@junin.gob.ar o al teléfono 2364313412.



A propósito de este llamamiento, Melina Fiel, secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, expresó: “Junto con las chicas del equipo de Violencia lanzamos formalmente la convocatoria a todas las instituciones formales y no formales de la comunidad, principalmente en lo que tiene que ver con la promoción del género, violencia, familia y estereotipos”, y añadió: “Hay un recorrido muy grande en las escuelas con estas charlas, tanto a nivel primario como secundario”.



“El año pasado hubo algunos inconvenientes por los cuales no se pudo concurrir a escuelas públicas, por lo cual esperamos que este año no suceda lo mismo y que los chicos y chicas juninenses puedan acceder a las mismas, para abordar entre todos diversas problemáticas”, afirmó Fiel y amplió: “Esperamos que educación sea uno de los fuertes este año con estas charlas, para prevenir, identificar, trabajar y sobre todo cuidar a todos los niños, niñas y adolescentes”.



En tanto, Milagros Petraglia, directora de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar y Políticas de Género, declaró que “como bien dijo Melina, ya tenemos un importante recorrido con estos talleres que comenzaron dictándose en las escuelas de Junín durante muchos años, siempre para nivel secundario y hace dos años empezamos en las primarias también”. Luego, indicó que “la idea es recorrer todas las instituciones de Junín, acercarnos a los barrios, comedores, clubes y demás entidades porque se trata de temáticas que entendemos que hay que difundir y queremos llegar a todos los lugares posibles”.



“Buscamos salir un poco de la formalidad y la institucionalidad de que tengan que venir hasta el área, para acercarnos nosotras directamente con propuestas para difundir parte de lo que hacemos como forma de prevención y hacia eso apuntamos”, subrayó la directora.



Asimismo, Petraglia dijo que “todas las instituciones que estén interesadas en contar con estas charlas se pueden contactar con nosotras a través del mail violenciafamiliar@junin.gob.ar o al teléfono de contacto del área que es 2364313412”.



A su turno, Antonela Vera, tallerista del equipo de Violencia, aseguró sobre los contenidos de las charlas: “Con el equipo de profesionales buscamos a través de estas charlas profundizar sobre prácticas cotidianas, las cuales atravesamos en los diferentes ámbitos en los que nos encontramos insertos y, desde ahí, proponemos cuestionar o jaquear estos ámbitos para encontrarnos con los estereotipos, roles y funcionamientos existentes en cada uno de ellos”.



“El objetivo fundamental es deconstruir y construir una sociedad un poco más justa e igualitaria, para que en los diferentes ámbitos en donde nos desenvolvemos también podamos ser productores del cambio necesario al que apuntamos”, finalizó Vera.