Los chicos del programa “Envión” comenzaron las prácticas de natación

En el predio del CEF N°55, concurren casi 45 jóvenes y adolescentes que participan del programa “Envión” ya disfrutan de un lugar de aprendizaje en el agua, como así también un espacio de recreación entre compañeros. Desde el programa se destacó el trabajo en conjunto entre las diferentes instituciones en pos de brindar esta oportunidad a los jóvenes, ya que la mayoría de los chicos que asisten a Envión no tienen la posibilidad de acceder a un club o complejo que cuente con pileta.



Al respecto, Melina Fiel, secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno de Junín, expresó: “Desde la gestión acompañamos a Envión que hace años viene trabajando con jóvenes en situaciones vulnerables y otras no tanto, pero que sin duda hacen una ardua labor social, hoy ver en la pileta a tantos chicos es una alegría, porque da cuenta de cómo eligen las oportunidades que se les presentan”.





“Nicolás (Di Marco) es un gran coordinador de este espacio, y a través de las diferentes oportunidades que se presentan debemos articular todas las áreas para trabajar en conjunto con un mismo fin, y eso hacemos, en pos de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes y de la población en general”, sostuvo.



Para cerrar, la funcionaria valoró la actividad y afirmó que “este es un espacio recreativo, vamos a bregar para que todo el verano todos los chicos de Junín tengan la posibilidad de tener piletas, ya sea a través de Envión en esta articulación o en las Escuelas de Verano también, es lo que nos pide el intendente de Pablo Petrecca y en eso estamos trabajando todos para que sea un verano de posibilidades para todos”.



A su vez, Nicolás Di Marco, coordinador del programa Envión, manifestó: “Con los chicos que participan del programa todos los años realizamos alguna actividad en esta temporada, este va a ser el cuarto verano que se nos da la posibilidad de usar las instalaciones del Complejo Santa Paula para desarrollar natación, estamos muy contentos y agradecidos a todos los que forman parte de esta articulación



En cuanto a la planificación, contó que “son cerca de 50 chicos los que durante todo el verano van a aprender natación, están divididos en dos comisiones diferentes, un grupo viene los días martes y el otro los días jueves, articulando al mismo tiempo con los profesores de educación física que fueron seleccionados a través de acto público sumado a los profesores del programa que vienen a acompañar y estar con los jóvenes de Envión”.



“Esta posibilidad que se le brinda a los chicos es muy gratificante, ya que la mayoría de los que asisten al programa no tiene la posibilidad de ir a otra pileta, club o complejo, algunos de los chicos se anotaron en otros programas que van a estar comenzando a la brevedad, pero por la mañana estamos asistiendo al Complejo Santa Paula para que tengan la oportunidad de hacer agua, de poder nadar, de aprender técnicas y a flotar, eso tal vez desde Envión no tenemos las herramientas durante el año para poder llevarlo a cabo y hoy acá en el verano se disfruta y se aprende”, afirmó Di Marco sobre la iniciativa.



Por su parte, Paula Pedrozo, inspectora de la modalidad de Educación Física, hizo referencia al trabajo articulado y dijo: “Es muy importante poder llegar a coordinar acciones en común, ya hace varios años que lo venimos haciendo sobre estas propuestas, desde la Dirección de Educación Física una de las líneas de trabajo es la articulación con distintos programas y esto son los resultados”.



“Con Nicolás (Di Marco) trabajamos de manera continua y la oportunidad de tener una práctica acuática siempre nos parece muy importante, siempre tuvimos a disposición este natatorio, que nosotros lo tenemos todo el año y que le brinda a los chicos la posibilidad en una ciudad como Junín, que tiene espejos de agua propios, el conocimiento básico para poder disfrutar de un lugar como puede ser cualquiera de las lagunas, y en este sentido, desde la Jefatura y la Inspección, siempre estamos abiertos a la articulación”, subrayó.



Para finalizar, Jorgelina Castro, directora del CEF 55 declaró que “para el CEF es sumamente relevante poder ceder no solamente las instalaciones, sino que ofertar profesores para que puedan ser los encargados de dar estas prácticas acuáticas y que los alumnos, en este caso del programa Envión, así como también nuestros alumnos propios y los de otras instituciones puedan venir a aprender a nadar en el verano dentro del programa de Acciones de Verano propias del CEF, como lo es la enseñanza de natación”.