Oscar Farías destaca su actividad cultural con pueblos originarios y en Derechos Humanos

Oscar Farías, militante por los Derechos Humanos y perteneciente a la Cátedra Pueblos Originarios de Unnoba, se refirió a la intensa actividad que hubo a fines del 2023.

En diálogo con TeleJunín, tras aclarar que había sido despedido de su trabajo en noviembre, en el área Infraestructura Ferroviaria, destacó la actividad social y militante en los tiempos que corren.

“Desde la Casa de la Cultura Popular “Horacio Alonso”, se armó un segundo videoclip con los jóvenes de barrios. Se hizo ‘Mi barrio cumbiero’ el año pasado y antes de finalizar el 2023 lanzamos otro trabajo de artes visuales ‘Campari’, de Fabri Suárez”, mencionó.

Cabe apuntar que Farías en el 2023 participó como perteneciente al área de Derechos Humanos, de la señalización de la Unidad Penitenciaria 13, lugar que sirvió de detención y torturas en la época de la dictadura. “Se había deteriorado mucho el cartel entonces la secretaría de Derechos Humanos de la provincia vino a reponerlo. Acompañamos con familiares y sobrevivientes de la última dictadura”, dijo.

También recordó un emotivo acto cumplido en el Colegio Padre Respuela, donde colocaron una baldosa recordatoria, en homenaje a Adrián Romié (detenido-desaparecido el 17 de diciembre de 1976) y a Ariel De Siervo (fallecido en octubre de 2018), quien fuera detenido el 24 de enero de 1977 y torturado por agentes de la última dictadura militar. Ambos juninenses fueron recordados a través de un trabajo realizado por alumnos de 6to. año del Padre Respuela. Romié fue alumno de dicha institución, y en el caso de De Siervo, fue primer director del Colegio Padre Respuela, junto con el padre Gregorio González.

En la última semana de diciembre, en la Universidad Nacional de San Luis, Oscar Farías de la Cátedra Pueblos Originarios de la Unnoba, participó de una charla sobre canto y sonidos ancentrales, y él brindó sus conocimientos referentes a la medicina indígena, intercultural. Hubo también muestra fotográfica y la actuación de Carina Carriqueo.

Sobre los dichos de Graciela Fernández Meijide de que los desaparecidos reconocidos son 8 mil y no 30 mil como señalan los organismos de derecho humanos porque 20 mil no han reclamado por ellos, Farías los consideró como nefastos. “Cuando se hizo el juicio por la Verdad y la Justicia, en la causa, en el 2007 tuvimos que agregar tres nombres a los más de 35 desaparecidos de Junín. Por otra parte, hay un montón de casos de gente que no le pone valor a la vida de sus hijos, de sus familiares y no reclaman ni han reclamado un resarcimiento económico.

Y discutir, a esta altura, lo que significó la dictadura en Junín, no una sino varias, desde la época de Uriburu, es muy feo, porque lo que hubo fue desaparición forzosa de personas, bebés incluso. Hay más de 500 bebés que no han sido identificados y las abuelas siguen su lucha y año a año van recuperando. Hay mucha basura debajo de la alfombra y lo que hacemos los Derechos Humanos es sacarla para afuera. Y qué importa si fueron 30 mil o 10 mil, o uno, el estado no debe tener ese rol de torturar y desaparecer personas, y mucho menos matarlas y tirarlas por los aviones”, señaló.