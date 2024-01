Junín: Destacan el poco uso de pirotecnia en las fiestas

Sin sobresaltos ni heridos, el uso de la pirotecnia en Junín ha perdido fuerza en los últimos años. Las diferentes campañas de concientización, la prohibición y el encarecimiento de los explosivos, ha llevado a que la baja se profundice año a año. La eficacia de los operativos de prevención implementados en conjunto con la Policía Departamental, como también el trabajo del personal de la Agencia Municipal de Seguridad Vial en los controles en los distintos locales bailables que funcionaron en la ciudad.



En cuanto a la planificación del trabajo para el presente 2024, dijo que el hincapié estará puesto en el secuestro de motos de personas que circulen sin casco, como también de quienes utilicen caños de escape antirreglamentarios.



En primer lugar, Olmedo declaró que “a partir del 20 de diciembre arrancamos con los trabajos de fiscalizaciones y controles en los distintos lugares habilitados para la venta de pirotecnia, en respuesta a algunas denuncias que también recibimos al 147 y por parte de la Dirección de Explosivos, luego procedimos a los operativos y cabe destacar que no se encontró ningún fuego artificial prohibido por ordenanza”.



Seguidamente, indicó que “tanto la Nochebuena como el Año Nuevo fueron dos noches con escasa utilización de pirotecnia en toda la ciudad, más allá de quienes se proveyeron de algunas a través de la venta clandestina, para las cuales precisamos muchas veces de una orden de allanamiento para poder ingresar a los domicilios y no las pudimos lograr a tiempo”.



“Considero que fueron dos jornadas muy tranquilas en lo que respecta al comportamiento de la población”, dijo Olmedo y resaltó que “para el 31 se movieron en la ciudad unos 18.000 jóvenes en distintos lugares donde se desarrollaron los eventos y no tuvimos que lamentar ninguna pelea, ni accidente o siniestro vial”.



Asimismo, el funcionario manifestó que “todos los operativos se llevaron a cabo de forma exitosa, por lo cual destaco el gran trabajo por parte de los inspectores de tránsito y de Control Ciudadano que trabajaron el 24 y el 31, como también a la policía de la provincia de Buenos Aires representada en este caso por el comisario inspector Pablo Fernández, que personalmente se puso a cargo de ambas fechas”.



“Se realizaron varios controles en conjunto con la policía bonaerense en diferentes lugares de la ciudad de Junín, en el caso del 31 se diagramó un circuito de tránsito bien señalizado con muchos conos porque tuvimos tres lugares de esparcimiento y hubo que dar respuesta a todos”, afirmó.



Además, el subsecretario municipal señaló que “a lo largo de todo el 2024 vamos a hacer mucho hincapié en la utilización obligatoria del casco en las motos, ya se están secuestrando hoy en día muchas motocicletas por este motivo, como también aquellas que poseen escapes antirreglamentarios. Vamos a profundizar estos controles y secuestraremos todas las motos de quienes circulen sin casco y luego se procederá con el acta de infracción en el Juzgado de Faltas”.