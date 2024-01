Se puso en marcha el Operativo Sol en Junín

En este inicio de mes, comenzó a funcionar en Junín el Operativo Sol, que cuenta con 22 nuevos efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires que estarán de forma permanente realizando diferentes operativos de seguridad en las zonas turísticas de la ciudad.



Desde el Municipio se destacó la importancia de reforzar la seguridad en todo el Partido de Junín gracias al esfuerzo de los vecinos en lo que respecta al pago de la Tasa de Seguridad. También se recordó que este verano la entrada al PNLG será gratuita y que se seguirá trabajando en generar acciones para que Junín siga potenciandose en materia turística.



Al respecto, Lisandro Benito, Secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, manifestó: “En primer lugar remarcar la importancia que conlleva tener refuerzos de efectivos policiales en esta temporada teniendo en cuenta que nuestra ciudad se ha convertido en un punto turístico importante, por supuesto que va más allá del PNLG y de esta emergencia climática que nos toca”.





“Este lugar de oportunidades que es Junín en todo sentido nos lleva a que hay un montón de sectores de quintas y demás que se utilizan tanto por los juninenses como por muchos visitantes de otras localidades, tanto para descansar como para pasar sus vacaciones, por eso es importante planificar esto, y reconocer al Ministerio de Seguridad para que nos refuerce estos operativos en el marco de la temporada de verano y que nuevamente hayan contado a Junín para eso es gratificante”, afirmó.



Al mismo tiempo, el Secretario de Seguridad destacó que “esto es algo que siempre sostenemos con el intendente Pablo Petrecca, Junín tiene un plus en materia de seguridad y por eso es importante siempre recordarlo, y es que, a partir del pago que todos los vecinos realizan en la tasa complementaria de seguridad, nosotros damos un aporte importantísimo para sostener los patrullajes, el combustible, destacamentos, dependencias, muchas veces ayudando con insumos importantísimos para sostener la seguridad en Junín, creemos que de alguna manera con esto el Ministerio nos devuelve parte de ese esfuerzo que hacemos los juninenses y estamos agradecidos por ello”.



Por su parte, el comisario Pablo Fernández, jefe del Departamento Policial de Junín sostuvo: “Estamos muy contentos de poder estar lanzando un nuevo año del Operativo Sol en la ciudad, agradezco, por supuesto, la gestión del comisario general Gil, superintendente de zona interior oeste II, y al Ministerio de Seguridad, porque la verdad que tengan en cuenta a Junín para este tipo de eventos es muy importante para nosotros”.



“A nivel provincial es una zona donde se concentra gente por el turismo y que lo podamos tener otra vez es de mucha ayuda, es relevante, y en este marco, destacar el acompañamiento del Municipio a través de la Secretaría de Seguridad, porque siempre están predispuestos para lo que nosotros necesitemos”, señaló.



A su vez, el Comisario Fernández se refirió a la temporada y valoró: “Esperamos estar a la altura de las circunstancias y poder abarcar la extensa zona que tiene la parte turística, Junín no solamente se concentra en el PNLG sino también en la zona integrada por quintas que ha crecido un montón en estos últimos tiempos”.



Para cerrar, Manuel Llovet, secretario general del Municipio, expresó: “Agradecemos mucho la presencia del Operativo Sol, muy importante para acompañar las diferentes acciones que lleva adelante la gestión del Intendente Pablo Petrecca para incentivar el turismo”.



“Este 2024 no se va a cobrar la entrada al Parque Natural Laguna de Gómez y vamos a seguir generando, a pesar de la crisis, acciones para que los juninenses y los vecinos de todo el país, se acerquen a Junín a conocer el Parque Natural Laguna de Gómez y los diferentes espacios para disfrutar que tenemos en todo el Partido. El turismo genera mil puestos de trabajo directo en los sectores de gastronomía, hotelería y demás, así que es muy importante para Junín seguir apostando a esto, por eso vamos a seguir generando acciones para todo el verano”, informó sobre la planificación de la temporada.



Por último, Llovet hizo hincapié en la actividad turística y dijo: “Esto lógicamente implica que si vienen más visitantes a la ciudad, las cuestiones que tengan que ver con la seguridad deben ser reforzadas, por eso es importante el Operativo Sol, en una temporada atípica seguramente por la falta de agua y por la situación económica, pero no bajamos los brazos, vamos a seguir generando acciones para que vecinos se acerquen y Junín siga se potenciando como lo viene haciendo en materia de turismo”.