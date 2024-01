Asumieron las nuevas autoridades de la Dirección de Educación

El año inició con la llegada de las nuevas directora y coordinadora de Educación del Gobierno de Junín Verónica Ferrarezi y Karina Morales, respectivamente. Hoy por la mañana, ambas profesionales mantuvieron un encuentro con el intendente Pablo Petrecca, quien les dio la bienvenida y les inculcó los principales ejes de gestión en materia educativa para el presente año.



Luego de la reunión en el despacho privado del intendente, Melina Fiel, secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, expresó: “Educación vuelve a la Secretaría de Desarrollo Humano para funcionar de forma integral con las otras áreas que también integran la cartera, como Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Servicio Local, Violencia y Asistencia Crítica”, y destacó sobre Ferraresi y Morales que “incorporamos a estas dos grandes mujeres que vienen con un camino recorrido en la educación y para mí es una felicidad enorme contar con este equipo formado”.



“Queremos mejorar lo que se viene haciendo con el aporte de ellas dos, para sumar más propuestas y optimizar todos los recursos con los que contamos, para valorar a los niños en el caso de los jardines maternales, como también en todos los programas que lleva adelante la Dirección de Educación”, declaró Fiel.



Asimismo, la funcionaria recalcó que “hay un compromiso muy fuerte por parte del intendente Pablo Petrecca en lo referido a la educación, ya lo ha demostrado en todos estos años que lleva de gobierno y hoy seguimos trabajando en el mismo sentido”, y amplió: “No hay margen para la mezquindad política, por lo que debemos articular tanto con Provincia como con Nación”.



En tanto, Verónica Ferrarezi, flamante directora de Educación, indicó respecto a a su trayectoria profesional: “Soy docente y maestra, me desempeñé en distintas escuelas de Junín tanto de gestión privada como pública, también fui directora de dos instituciones educativas y mi último cargo fue como inspectora de nivel primario”. Luego, dijo que “el intendente Petrecca me propuso hacerme cargo de la Dirección de Educación y me gustó la propuesta, así que acepté el desafío y estoy con muchas ganas de hacer”.



“Como bien dijo Melina, vamos a seguir trabajando en todo lo que hace a los jardines maternales municipales, como también en todas las propuestas que tiene la dirección con el objetivo de optimizar los recursos y favoreciendo el desarrollo de todo lo que tenga que ver con lo educativo en Junín”,afirmó Ferrarezi.



A su turno, Karina Morales, nueva coordinadora de la Dirección de Educación, expuso: “Yo soy profesora para la enseñanza primaria, fui directora durante muchos años de la Escuela Primaria N°12, coordinadora de políticas socioeducativas y ahora el intendente me propuso este desafío nuevo y lo acepté con mucha alegría, porque es lo que más me gusta”.



“Voy a ayudar tanto a Melina como a Verónica para ir para adelante y tratar de poner nuestra impronta para innovar en todo lo que se pueda, y hacer cosas nuevas en esta área”, agregó Morales.