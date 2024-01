Recomiendan bajar el consumo para ahorrar energía eléctrica en el hogar

Algunas cooperativas de servicios que funcionan en nuestra región están avizorando incrementos notables de la facturación por sus servicios, principalmente en lo que respecta a electricidad, en los próximos meses del 2024.

Al respecto, gerentes de cooperativas consultados por Democracia apuntaron que el último cuadro tarifario publicado fue el de los consumos a partir del 28 de noviembre, o sea diciembre, que incluyó un aumento ya previsto y se verá en la próxima facturación, pero acotaron que sobre las tarifas eléctricas de enero no había nada oficial, solo el DNU referido a la emergencia eléctrica declarada.

Recomendaciones

La Cooperativa Eléctrica y OSP Ferré Ltda., una de las tantas que hay en la región, emitió una serie de recomendaciones para regular los consumos de agua y energía, ya que durante el verano aumentan mucho, advirtiendo que su facturación también.

“Aconsejamos consumir responsablemente”, apuntan desde dicha empresa cooperativa.

A continuación, algunos tips de un gráfico publicado por la Cooperativa Eléctrica de Ferré para ahorrar energía:

-Utilizar lámparas Led. Tienen mayor duración, alto rendimiento lumínico y son de fácil instalación.

-Abrir poco la heladera. Es uno de los artefactos que más consume. Abrirla solo lo necesario. Controlar que la puerta cierre bien y si el burlete está deteriorado, cambiarlo.

-Apagar las luces. No mantener encendidas luces ni artefactos eléctricos si no los están utilizando. Además de desperdiciar energía, los equipos sufren un mayor desgaste.

-Regular el aire acondicionado. Graduarlo a una temperatura no menor a los 24 grados centígrados. Mantener cerradas puertas y ventanas y así evitar mayores gastos de energía.

-Desenchufar lo que no use. Al finalizar la carga de la batería de un celular, notebook o tablet desconectar el cargador, porque sigue consumiendo.

-No encender la plancha con anticipación. Utilizarla a partir del momento en que se enchufa y desconectarla antes de terminar, de esta manera aprovechará el calor remanente.

DNU y tarifas eléctricas

Decretaron la emergencia eléctrica y revisan tarifas a nivel nacional. Según una publicación del 18 de diciembre último, se dieron a conocer las medidas que tendrán vigencia hasta diciembre de 2024.

Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno nacional dispuso la emergencia del sector eléctrico en los segmentos de generación, transporte y distribución hasta el 31 de diciembre de 2024, con lo que se dará continuidad a la intervención de los entes reguladores e iniciará el proceso de revisión tarifaria del servicio eléctrico.

Habiendo evaluado la situación en que recibe el sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro, "resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro", destaca el texto en sus considerandos.

La declaración de emergencia y las acciones que de ella deriven "tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024", según sostiene el DNU firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y los demás ministros.

El decreto 55/2023 instruye a la Secretaría de Energía de la Nación a establecer los mecanismos para la "sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías".

En ese sentido, determina a través del artículo 3 el "inicio de la revisión tarifaria" correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de "transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural", y establece que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes "no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024".

Además, se dispone la "intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), a partir del 1° de enero de 2024 y hasta la designación de los miembros del Directorio que resulten del proceso de selección previsto en el artículo 8° del presente decreto".

Al respecto se faculta a la Secretaría de Energía a designar a los interventores de ambos organismos técnicos, quienes tendrán entre sus funciones encomendadas "realizar los procesos de revisión tarifaria" y "evaluar e informar sobre la gestión de Compras y Contrataciones" y eventuales anomalías.

Finalmente, el DNU dispone de un plazo de 180 días para que la Secretaría de Energía inicie el proceso de selección de los miembros de los directorios de ambos entes, de acuerdo con los marcos regulatorios vigentes.