Continúan las obras en el Club Comandante Escribano con el aporte de la comunidad

El Club Comandante Escribano, del Paraje La Agraria, a unos 15 kilómetros de Junín, es un lugar instalado en medio de la pampa, pero muy cerca de una ruta principal de nuestro país como es la Ruta Nacional 7.

Sostenido por un grupo de gente del lugar, mantiene viva la actividad social desde hace 90 años, cuando fue fundado el 12 de octubre de 1933.

Si bien su edificio original fue demolido totalmente cuando pasó por allí la Autopista de Ruta 7, el espíritu de la entidad permaneció en su gente, que decidió construirlo de nuevo. Y así fue.

En diálogo con Democracia, Raúl Dattoli, presidente de la nueva comisión y reconocido conductor del programa televisivo “Homenajeando pueblos”, recordó un poco de la historia del antiguo club. “El edificio estaba bien hecho, a pesar del paso de los años, porque había sido mantenido. Contaba con la cantina atendiendo todos los días, un salón completo para encuentros sociales. Pero tras ser demolido no quedó un solo ladrillo”, aseguró.

Durante todo el 2023 la nueva comisión y varias personas más estuvieron aportando su ayuda y todos han trabajado para que vuelva a ser lo que era, y mucho más. Ya tiene nuevas instalaciones, un galpón con dimensiones importantes, piso hormigonado, sanitarios y hasta un escenario, aunque este último es prestado.

“Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. No es fácil construir un club de la nada, de cero, es terrible. Estamos terminando los baños, ya hicimos el de las damas, si bien no está terminado ya está en uso, nos están faltando algunas cerámicas para el piso. Ahora estamos construyendo los sanitarios para los hombres. Son obras que a lo mejor no se ven porque es instalación de agua, conexiones dentro de las paredes, bajo tierra, instalaciones eléctricas y demás”, describió Raúl.

“Armamos un escenario, estamos concluyendo las terminaciones de las ventanas. Falta el alero de la puerta principal del ingreso, tenemos que colocar el mástil. Hay muchísimas cosas por hacer, pero es todo a pulmón”, dijo el presidente del Club.

En el lugar se organizan cumpleaños y otras reuniones sociales, y de esa manera la comunidad aporta para el sostenimiento de la entidad. “Cuando hacemos una reunión, que generalmente es chiquita, siempre va quedando algo de dinero, pero nunca es suficiente, teniendo en cuenta lo que valen las cosas hoy. Tenemos gente que nos está ayudando, también de afuera, personas que no están en la comisión, pero colaboran y donan mucho; al igual que la gente de la comisión, que trae cosas y ayuda con mano de obra”, explicó Dáttoli.

“Ya contamos con un escenario, muy lindo, con escalera y lo que corresponde, que por ahora lo prestó un amigo de la zona, también del campo. Está la idea de comprarlo más adelante, pero por ahora tenemos escenario gracias a este amigo que también está colaborando”, acotó.

El directivo mencionó que entre las cosas que aún se están haciendo está todo lo atinente a electricidad. “Eso lleva mucho dinero. Hacen falta materiales de electricidad de todo tipo, desde tablero con llaves térmicas, por ejemplo”, dijo.

“Por suerte ya tenemos el piso de hormigón en todo el salón completo y el sueño es verlo con la cerámica puesta. Pero por el momento apostamos a conseguir algo de cerámica para la pista de baile que sería lo principal por ahora. Tenemos que construir la cocina, las parrillas. Faltan cosas, pero seguimos con el club a pesar de que son tiempos muy difíciles. En poco tiempo se hizo mucho, y esperemos verlo, no sé si terminado, pero sí gran parte. Ese es el sueño y creo que lo vamos a cumplir”, aseguró.

Raúl Dáttoli no olvidó de agradecer a todos quienes colaboraron y siguen colaborando con el Club Comandante Escribano de La Agraria. “Quiero destacar la ayuda incondicional de la institución más importante que tenemos en el Paraje que es la Cooperativa Eléctrica, de la mano de Jorge Carena, su presidente, que siempre está colaborando y ayudando en lo que puede. Hay empresas, comercios, gente del campo que siempre nos está donando o aportando algo”, afirmó este entusiasta dirigente que cuenta con un valioso equipo de colaboradores y una comunidad que valora a su club.