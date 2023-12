Informática y Agronomía, las carreras que más crecieron

La Unnoba dio a conocer las carreras más solicitadas por los estudiante para este próximo 2024. De la información suministrada se desprende que hubo un crecimiento sostenido de las carreras de Informática, así como de Ingeniería Agronómica. También se destaca la elección de las carreras del área de Ciencias Económicas, Abogacía y Licenciatura en Enfermería.

En relación a las propuestas del área de Diseño y la licenciatura en Genética, la matrícula se sostiene de manera considerable, al igual que en el año anterior, algo que va mostrando el importante grado de inserción que tienen estas alternativas académicas en la comunidad estudiantil de la región.

Por su parte, la Tecnicatura Universitaria en Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, que se trata de la primera carrera a distancia de la UNNOBA, alcanzó un número significativo de inscripciones. Desde Secretaría Académica aclararon que es la primera vez que se dicta en la región.





El informe preliminar aportado por la Secretaría Académica de la UNNOBA especifica datos porcentuales de inscripción para cada una de las carreras que forman parte de la oferta académica:

Ingeniería en Informática, Licenciatura en Sistemas: 15%.

Abogacía: 13%.

Ingeniería Agronómica: 12%.

Contador Público: 12%.

Licenciatura en Administración: 10%.

Licenciatura en Enfermería: 8%.

Tecnicatura en Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: 5%.

Licenciatura en Diseño Gráfico: 5%.

Licenciatura en Genética: 4%.

Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil: 3%.

Ingeniería Mecánica: 3%.

Ingeniería en Alimentos: 3%.

Ingeniería Industrial: 2%.

Resto de carreras (Tecnicatura en Gestión Pública, Licenciatura en Diseño Industrial, Tecnicatura en Producción de Alimentos, Tecnicatura en Gestión de Pymes y Tecnicatura en Mantenimiento Industrial): 5%



Si bien el segundo llamado a inscripción a carreras para el ciclo lectivo 2024 estuvo abierto hasta el 15 de diciembre, los datos suministrados por la Secretaría Académica de la UNNOBA tienen un carácter preliminar, ya que se sigue recibiendo documentación que permite completar el trámite por parte de las y los aspirantes.



Taller de Articulación



Quienes se inscribieron, comenzarán a cursar sus carreras en 2024, luego de realizar el Taller de Articulación e Introducción a los Estudios Universitarios (TAI).

Como cada año, TAI se dictará en el mes de febrero, y posibilitará no solo el trabajo con contenidos propios de las carreras elegidas, sino un primer contacto formal con las dinámicas de la vida universitaria y las propuestas que se ofrecen a las y los estudiantes desde distintas áreas de la Universidad.



El Taller es obligatorio, no eliminatorio y no requiere de una inscripción particular. Es decir, una vez realizada la inscripción a la carrera, se efectúa automáticamente la inscripción a las materias de TAI.

TAI implica la cursada de dos materias, una específica relacionada con la carrera elegida y otra compartida con todas las carreras.



La fecha de comienzo de TAI es el 14 de febrero de 2024 y culmina el 12 de marzo de 2024.



La modalidad será presencial para todas las carreras, excepto la oferta a distancia.



Las aulas en las que se dictarán las clases presenciales se publicarán en la web elegi.unnoba.edu.ar el día anterior a la fecha de cursada. Desde ingreso@unnoba.edu.ar se envió información preliminar a todos los ingresantes 2024 ya inscriptos.



Los interesados en conocer mayores precisiones sobre el TAI podrán obtenerla en: elegi.unnoba.edu.ar