Los juninenses pagarían el gas entre tres y cuatro veces más a partir de febrero

Las empresas distribuidoras y transportadoras de gas le presentaron al Gobierno un esquema tarifario con aumentos por encima del 350%, para aplicar a partir de febrero de 2024, mientras que en Junín crece la preocupación por el impacto tarifario que tendrán los incrementos.

Los nuevos valores de las tarifas fueron presentados por 15 empresas del sector ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) como parte del proceso de llamado a audiencia pública, fijado para el próximo 8 de enero. Allí se determinará la primera actualización tarifaria del gobierno de Javier Milei. La suba del servicio fue solicitada tanto por las firmas encargadas de la distribución, la que llega a hogares y empresas, como por las que se abocan al transporte y la producción.

En la convocatoria a la instancia participativa, se había especificado que las empresas licenciatarias del servicio debían presentar antes del 22 de diciembre los "cuadros tarifarios de transición" con sus propuestas de actualización.

Las tarifas de gas en el AMBA llevan meses congeladas, por lo que las empresas realizaron sus estimaciones sobre la base del valor al que adquieren el gas, el transporte, la distribución entre los hogares y los impuestos.

En el caso de Metrogas, la recomposición de tarifas debería alcanzar el 376,52%, mientras que para Naturgy el ajuste tendría que ser del 437%. Además, la firma que distribuye gas en la provincia de Buenos Aires, solicitó que necesitará un mecanismo automático de actualización mediante el índice de inflación mayorista que publica el Indec.

Precisamente ese también es uno de los puntos incluidos para el tratamiento en la audiencia pública, junto al costo de transporte de gas licuado, la incidencia de los precios en el gas no contabilizado, y aspectos relativos a la operación del Gasoducto Norte, entre otros. Con el aumento que reclaman las empresas distribuidoras de gas del AMBA, la tarifa mínima en febrero de Metrogas se ubicaría en $4318 en la Ciudad de Buenos Aires y $4335 en Gran Buenos Aires.

Mientras que, para los usuarios de mayor consumo, serían de $19.333 (CABA) y $19.357 (PBA). En el caso de Naturgy, las tarifas se ubicarían entre $4.555 hasta $20.809, de acuerdo con el nivel de consumo.

En el interior del país, las subas en las tarifas que solicitaron las compañías del sector son: Redengas (Entre Ríos): alza de un 481%; Camuzzi Gas Pampeana: aumento del 421% (es la empresa que le vende el gas a Junín); Gasnor (Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán): 438% y 704%; Ecogas (Córdoba, La Rioja, Catamarca): incremento del 126%; Transportadora Gas del Sur (TGS): alza del 567%; Transportadora Gas del Norte: suba del 573%.

Tarifas “atrasadas”

José Luis Kelly, gerente de la Cooperativa de Suipacha y presidente del Instituto de las Subdistribuidoras de Gas Argentina (ISGA), afirmó a Democracia: "Es bastante incierto, las distribuidoras piden un aumento por el atraso que tienen las tarifas. Están prácticamente congeladas desde febrero de 2019. En ese lapso, la inflación hasta hoy fue de 1000%. Las tarifas de gas solo aumentaron en 2021 y en 2022, y hoy están abajo en un 400%, según el índice de precios internos al por mayor (IPIM)".

“Cuánto se le va a otorgar de aumento es un misterio, la negociación va a depender de lo que se resuelva con las ocho distribuidoras del país. Además de sincerar las tarifas, ahora quieren que vaya acompañando a la inflación, que los aumentos sigan de manera bimestral como mínimo", dijo.

"Hay ocho presentaciones de actualización de cada distribuidora, pero solo hablan del precio de la distribución, pero también ha aumentado el gas en su conjunto, por la producción, el trasporte y la distribución", señaló.

"Lo que se hace en audiencia es solo para distribución y trasporte regulado por energías. Y después hay que tener en cuenta el aumento de boca de pozo", indicó. “El aumento significa poner las cosas en su lugar, ya que todo vale mucho más. No se puede gastar lo mismo en el servicio de gas de una familia que en una pizza. Sabemos que para la gente será un golpe bárbaro, pero en algún momento había que comenzar, porque todo lo que no se estaba pagando, lo hacía el Estado, pagando ese precio", consideró. Y añadió: "No hay forma de regalar la energía, el aumento llegará en febrero, y vamos a pagar tres o cuatro veces más que ahora".

“En la Argentina hubo 20 años de congelamiento tarifario, desde la época de Kirchner hasta ahora, sacando tres años de Macri, el resto del tiempo las tarifas estuvieron a precios muy por debajo de la realidad", dijo.