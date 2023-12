“Junín Baila”: Guadalupe Claisse fue elegida como la mejor bailarina

El certamen "Junín baila" se realizó el pasado domingo 17 y contó con 90 coreos de distintas ciudades de la zona. El lugar del evento fue en el complejo San Martín y contó con la presencia de la reconocida bailarina de "Bailando por un sueño" Soledad Bayona, quien hizo de jurado.

Guadalupe Claisse, de 14 años, bailarina de la ciudad de Junín, estudiante del profesorado de Danzas Árabes de la academia Samira de la profesora Antonela Ciampagna quedó seleccionada como mejor bailarina del certamen, elegida entre más de 3000 bailarines. Guadalupe, quién ya ha representado a Junín en diversos certámenes, finalmente ganó el premio a la mejor bailarina del certamen Junín Baila.

Durante la semana Claisse junto a su instructora visitaron los estudios de TeleJunín. "Los premios los pongo en mi pieza. Bailo hace diez años, desde los 4 años. No me lo esperaba, estoy muy feliz de ganar este premio. Llegar a esto fue un trabajo intenso, hubo mucha disciplina, ensayo dos o tres veces a la semana, dos o tres horas en cada encuentro. Mi especialidad es el Profesorado de Danzas árabes", sostuvo Guadalupe.

En tanto, sobre sus entrenamientos, Claisse destacó que "hacer danza árabe me ha formado mucho, por ejemplo, en movimiento de cuerpo en técnica y demás. La formación también es mental además de físicamente", indicó.

Me gustaría llegar a ser profesional o ser como las personas que admiro. Por ahora pienso solo en danza árabe", destacó la ganadora de "Junín Baila" y agregó "quiero agradecer a mi familia que me acompaña siempre, siempre me apoyaron, ellos me aconsejaron y me acercaron al baile a los 4 años, hoy es un estilo de vida para mi".

En tanto que su profesora, Antonela Ciampagna destacó que "hicimos el evento con gente de toda la zona. Academias de diferentes disciplinas estuvieron presentes, fue un evento muy competitivo".

Formación

Y añadió la instructora que "lleva a dos o tres años aprender pasos básicos y luego perfeccionar movimientos. Lleva un tiempo extenso la formación del bailarín".

Sobre la danza árabe, Ciampagna sostuvo que "es una disciplina unisex, la danza árabe la bailan hombre y mujeres, es una danza que incluso se adapta para bailar con personas con diferentes capacidades".

Por último, la instructora destacó que "nuestra danza tiene una disociación con nuestro cuerpo, pero lleva muchos años de poder separar el tronco con la cadera y realizar diferentes movimientos profesionales".