Los juninenses ajustan gastos por la fuerte suba de precios en los alimentos

En un sondeo callejero, realizado esta semana por Democracia, a la salida de varios supermercados céntricos, la mayoría de los juninenses consultados coincidió en que achicó gastos en alimentos por la fuerte suba de precios.

Con respecto a los anuncios y al DNU del presidente de la Nación, Javier Milei, muchos vecinos entrevistados se inclinaron en “darle tiempo” al nuevo gobierno para analizar los resultados de las medidas, aunque otros plantearon que la premura y el impacto de las medidas obligan a tomar medidas en el corto plazo para paliar la situación.

Jorge Mariale, de 53 años, afirmó a este diario: "No alcanza la plata, saqué la cuenta y hay que achicar gastos. Por ahora, recorremos para buscar precios. Carne se come menos, se saltea varios días". Sobre las medidas del gobierno, Mariale opinó: "Milei dijo que hay que esperar por lo menos seis meses, porque venimos mal, por lo que nos dejaron".

Por su parte, Laura Herrera, de 45 años, que se dedica a la actividad comercial, manifestó a Democracia: "Una se sorprende porque vas con 10.000 pesos y no compras nada. El arroz vale 2000 pesos el kilo, ya incluso lo más accesible se volvió caro. Además, me dicen que aumentó mucho la carne, no compro mucha porque no soy de comer carne, prefiero las pastas".

Sobre el rumbo del gobierno de Milei, afirmó: "Escuché algo de las medidas, pero no me informé tanto, por eso me cuesta opinar, pero apuesto a que esto mejore. Tengo comercio (ferretería) y se nota la merma, entra menos gente, pero vender se vende, mayormente artículos para el verano".

En tanto, Juan Carlos Guerrieri, jubilado, de 70 años, destacó a este diario: "Dejamos de comprar muchas cosas, gaseosas, imposible, carne, menos. Por mi parte planeo gastar menos, compro lo del día, busco ofertas y opciones".

"Escuché a Milei y creo que hay que aguantársela, un año por lo menos, se va a venir difícil la situación, trataremos de aguantar", expresó. Teresa Barreda, de 73 años, manifestó que atraviesa un momento difícil. "Los precios están caros, para los jubilados es lo peor, los alimentos y alquileres no se pueden sostener.

No se puede vivir sola, no alcanza. Ojalá Milei se dé cuenta cuánto gana un jubilado, yo cobro la mínima y alquilo, por ejemplo, un yogurt cuesta 1000 pesos". Y agregó: "Tengo contrato de alquiler, pero aumentó un 100%, no se puede, aporté 30 años, esto no es justo, no sé cuanto tardará en acomodarse, veremos, un año no se puede esperar".

Gabriel Banegas, de 44 años, afirmó: "Pienso que hay que aguantar, pero hay que apoyar a Javier Milei, yo lo voté y confío en que va a hacer una buena gestión, apoyemos a nuestro presidente. Basta del comunismo y del kirchnerismo que dejó este país así".

Sobre la cadena nacional, dijo: "Lo escuché a Milei y me gustó, apoyo las medidas. Entiendo que la estamos pasando mal, me pasa, pero han destruido este país. Milei nos quiere sacar adelante. La joda de kirchnerismo la estamos pagando. Milei nos va a dar la dignidad otra vez".

“Ya no se puede comprar”

Susana Beatriz Pérez, de 69 años, se quejó por el elevado precio de la carne: "Ya no se puede comprar, todo un desastre, por ejemplo, la carne picada a 4000 pesos". Y añadió: "No miré mucho lo que dijo Milei, habrá que esperar unos años, pero no podemos esperar ni estar mucho peor de lo que estamos".

Por último, otra vecina manifestó: "La situación me parece complicada, habrá que ajustarse por un tiempo, no es fácil y debe ser más difícil en una casa donde hay chicos. En mi casa somos dos y dentro de todo, por ahora. nos podemos arreglar".

“Se nota que se está vendiendo menos”

Roberto Elías, de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó a Democracia: “Siguen llegando listas y aumentos, está todo medio revuelto, porque está el aguinaldo, están las Fiestas, el tema va a ser después de todo esto”.

Y agregó: “Hay un poco de aprovechamiento de algunos mayoristas, los fabricantes están ordenados, están aumentando, pero están ordenados. Y hay una inflación que es real, el tema va a ser en enero, febrero, que se va a frenar el consumo. Se nota que se está vendiendo menos que otros años, se notan los aumentos, la gente lo siente en el bolsillo”.