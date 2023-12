El sector inmobiliario confía en que crecerá la oferta de alquileres en Junín

Representantes del sector inmobiliario de Junín calificaron de auspiciosa la derogación de la Ley de Alquileres y aseguraron que, a futuro, la oferta de inmuebles crecerá. Sin embargo, plantearon dudas sobre el DNU y las aplicaciones prácticas en un contexto sumamente inflacionario como el actual.

Daniel Di Palma, presidente del Colegio de Martilleros de Junín, afirmó a Democracia: "Finalmente, se desreguló el mercado de las locaciones para vivienda, temporario y otros destinos. Se puede hablar de contratos de seis meses, de un año y, si no se pone nada, se presume que es por dos años el de vivienda y, por tres, el de otros destinos". Y agregó: "Se introduce, a su vez, la reforma del artículo 765 del Código Civil y Comercial, en el cual se puede operar con moneda extranjera. Se permite la indexación de los contratos de locación, así que, de no aparecer un nuevo DNU en el que se aclare si ya está en vigencia, el 28 de este mes estaríamos ya en condiciones de realizar contratos con la nueva reglamentación del Código Civil y Comercial, que por este DNU se está reformando y derogando las leyes existentes hasta el momento".

"Creemos que, en principio, va a tener un impacto positivo en los primeros meses, ya que seguramente aumentará la oferta, quitará presión a los contratos de locación por el tiempo, que era un impedimento para negociar precios y era un impedimento para poner inmuebles en locación", dijo.

"Esperamos que se nutra el mercado de muchos más inmuebles en oferta y, de esa forma, la ley del mercado, oferta y demanda, pueda regular finalmente los precios y la oferta. Y, definitivamente, poder empezar a paliar el déficit habitacional en la ciudad", manifestó el profesional.

Por su parte, Hernán Pietrobón, de la inmobiliaria homónima, afirmó a este diario: "En principio, vemos bien, en la comunidad inmobiliaria y también en los propietarios, que se derogue la ley 27.551 y su reforma reciente de octubre de este año. La ley fue nefasta, impulsó a que los propietarios dispusieran sus propiedades en alquiler, y de ahí todo el problema que se generó, la falta de rentabilidad para ellos, la escasez de propiedades en alquiler y un trastorno para los inquilinos cada vez que tenían que renovar o ajustar su alquiler".

Y agregó: "De tal modo que, volver atrás, de alguna manera, nos pone en un escenario un poco más atractivo, con la posibilidad de que las partes acuerden entre sí y con contratos por dos años en el caso de viviendas, regidos solo por el Código Civil y Comercial, que es el que rige todos los contratos y puede ser incluso en dólares. Luego habrá que ver qué pasa con el DNU, si es aprobado por las cámaras, si se declara anticonstitucional, pero todo contrato que se celebre se va a regir por el Código Civil y Comercial. Y eso trae algunos beneficios y algunas contras".

"Visto desde el lado de los propietarios, lo celebran, justamente, porque ellos van a disponer de sus propiedades en alquiler, cosa que ya está ocurriendo. Hoy (por ayer) hemos tenido varias consultas de propietarios que tienen sus propiedades desocupadas y esperan, justamente, algún anuncio".

"Entre los beneficios para el propietario, esperan poder alquilar su propiedad, por ejemplo, en dólares. Es más, pueden cobrar en cualquier otro tipo de productos o commodities, por ejemplo, quien alquila un campo puede cobrar en granos o en ganado, o podría fijar el aumento de acuerdo al precio de la harina o el pan”, afirmó. Y advirtió: “También hay que ver que no haya excesos o abusos, o que estén fuera de la ley, por ejemplo, en caso de que se declare anticonstitucional el DNU y que pueda haber algún reclamo legal”.

"Espero que repercuta de manera positiva en Junín. De hecho, veo buena voluntad en los propietarios, de no sacar provecho de este DNU. Simplemente quieren que su propiedad esté alquilada, que no les esté generando un gasto, y que esté cuidada. Y el inquilino va a honrar el compromiso de pago, claro está, que hay una inflación galopante, los precios se disparan, y el salario, no. Entonces, puede haber una puja de intereses”, señaló.

Dudas

"El decreto genera incertidumbre. Es celebrado que no esté más la ley de alquileres, pero, por otro lado, nos aparecen los interrogantes y decimos, ¿en qué moneda vamos a cerrar los contratos? ¿De qué duración? Si vamos al Código Civil nos aparece que es de dos años. Pero los períodos cómo se ajustan, si tenemos una inflación enorme. Entonces, eso es lo que estamos dirimiendo y vemos, justamente, cómo instrumentarlo”.

En CABA

"El libre pacto de las condiciones de los contratos de locación permitirá a los inmobiliarios trabajar en acercar las partes para concretar los entendimientos", señalaron desde el Colegio Inmobiliario, entidad que agrupa a los Corredores de la Ciudad de Buenos Aires.

"Todas estas disposiciones anunciadas tendrán como respuesta en el aumento de la oferta de los inmuebles para alquiler. Cuanto más rápido se despejen las incógnitas en varios aspectos de la política económica, antes se producirá la recuperación de nuestro sector", agregaron.

En la misma línea, expresaron desde la Cámara Inmobiliaria Argentina: "Es lo que veníamos solicitando. Creemos que va a ser positivo tanto para inquilinos como para propietarios, vamos a tener un mercado más dinámico, con más oferta y con valores más lógicos", explicó a Noticias argentinas Iván Ginebra, presidente de la cámara.

Ginebra descartó que exista la posibilidad de que bajen los precios de los alquileres principalmente debido a la inflación. "No es la solución definitiva. Hay que buscar un mayor incentivo a la oferta para que se construyan más vivienda, haya más oferta y la gente pueda alquilar de manera más accesible. Y por supuesto sigue estando el problema macro que es la pérdida del poder adquisitivo y la inflación", dijo. Aun así, Ginebra indicó: "Estamos mejor que hace unos días".