Junín se prepara para festejar su aniversario N° 196

Junín celebrará los 196 años de la ciudad y desde la Subsecretaría de Turismo del Municipio comunicaron que en el evento habrá competencias de autos retro, milonga de tango, baile folklórico, ritmos latinos, arte en vivo, paseo de artesanos y emprendedores, juegos infantiles y actividades para toda la familia.



A partir de las 19 hs del miércoles 27 de diciembre, los vecinos podrán disfrutar la gran fiesta en la que se presentarán en el escenario principal de la fuente del Milenio The Clovers, Melina Salvay y el gran cierre a cargo de Los Reyes del Cuarteto.



Al respecto, Luis Bortolato, subsecretario de Turismo del Municipio, resaltó: “Estamos en las vísperas de un cumpleaños y la idea es festejarlo con todos los juninenses. El propósito es generar una propuesta que invite a todos los vecinos a que vengan a disfrutar de un día de fiesta, donde en la planificación va a haber un continuo de actividades a lo largo de toda la avenida Roque Sáenz Peña, desde la cuesta hasta calle Lebensohn”.



“En todo el recorrido va a haber milongas de tango, baile folclórico con todos los ballet folclóricos de Junín, con la oportunidad de acercarse a aprender y a bailar ritmos latinos, va a haber una muestra de arte en vivo, además estará la propuesta de la Dirección de Educación ‘Juntos a jugar’, para que los más chicos disfruten del espacio, habrá un stand de glitter y un stand 360”, detalló sobre el evento.



A su vez, el funcionario señaló que “la jornada de festejos es con entrada libre y gratuita; el inicio será a las 19 y hasta las 21 los comercios seguramente van a estar abiertos, la gastronomía va a estar a full para prepararse y atender a todas las personas que se acerquen”.



“Por supuesto después será el gran cierre en la cuesta de Sáenz Peña, donde va a estar el escenario principal con números realmente de primerísimo nivel, abriendo con The Clovers, que es un grupo reconocido a nivel nacional de música celta que ha tocado en toda la Argentina y es un orgullo para los juninenses; también va a presentarse Melina Salvay con un espectáculo muy lindo, acompañada de números de danza y músicos invitados”, informó sobre la propuesta musical.



Asimismo, Bortolato sostuvo: “Recomiendo que no se lo pierdan, va a estar Grafito y Dientito haciendo de las suyas, como siempre decimos, haciendo payasadas, divirtiendo y entreteniendo como tiene que ser un cumpleaños y el cierre estelar de una de las agrupaciones embajadoras culturales que tenemos en Junín como los Reyes del Cuarteto”.



Por su parte, “Grillo” Núñez, integrante de los Reyes del Cuarteto, destacó la oportunidad de ser convocados para formar parte del aniversario de Junín y dijo: “Para nosotros es gusto grande, se dio por fin la posibilidad de estar con los vecinos de Junín festejando, mucha gente se preguntaba cuándo iba a haber algo de cuarteto, de cumbia, y acá estamos. El Gobierno de Junín nos convocó, esta vez va a haber cuarteto, vamos a meterle fiesta al cumpleaños de Junín. Siempre los vecinos nos reciben muy bien y eso es gratificante”.



“En cada edición de aniversario hubo diferentes propuestas musicales y eso habla de la apertura que hay en la ciudad, esta vez nos toca a nosotros, vamos a estar recorriendo toda la música de los Reyes, andamos por todo el país, por todas las provincias y donde vamos siempre está el nombre de Junín, la gente sabe que los Reyes del Cuarteto somos de esta ciudad, nos pone realmente felices ser encargados del cierre”, declaró.



Para finalizar, el artista invitó a los vecinos a participar del festejo y afirmó que “hay gente de la zona que ya sabe que vamos a estar presentándonos, es muy lindo que vengan a conocer la ciudad, están todos invitados, queremos que esto sea una verdadera fiesta, como Junín se merece, vamos a bailar, recorrer los diferentes espacios, participar de las actividades que propone el Municipio, es un gran evento para toda la ciudad y para toda la familia”.