“Habrá menos jefes, pero las tareas seguirán haciéndose”

El intendente Pablo Petrecca anunció una serie de medidas que afectarán al plantel de personal que trabaja en la Municipalidad, como la reducción de horas extras, viáticos y gastos en combustible, como así también una reducción de secretarías, subsecretarías y direcciones, que en este último caso, se estima que afectarían a los puestos jerárquicos y políticos.

Gabriel Saudan, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín, al ser consultado por Democracia, se manifestó en desacuerdo con aquello que significa reducir el salario de los trabajadores municipales, aunque sí con hacer una revisión de todo.

“Las horas extras son para las áreas que más necesita el Municipio y hay viáticos, en algunos sectores, que ya están acordados por convenio colectivo y no se pueden tocar”, advirtió.

Por otra parte, Saudan, tras mencionar que “esto se veía venir”, recordó que hacía tiempo el gremio le pidió al Ejecutivo que hubiera una reducción de los gastos en espetáculos y que todo ese dinero fuera dirigido a los salarios del personal municipal. “Entendíamos que había una erogación importante en ese rubro, más allá de que el gobierno provincial aportara principalmente para algunos espectáculos. Pedíamos que si había que recortar gastos se empezara por esas cosas, pero no fuimos escuchados”, acotó.

“Ahora, no me extraña que luego de escuchar al presidente de la Nación, Petrecca venga a hacer reformas, incluso en los convenios”, apuntó.

El gremialista anticipó que ya habían pedido una reunión con el Ejectivo municipal, pero todavía no hablamos. “Seguramente habrá una reducción importante en algunas cuestiones salariales. Nosotros no sabemos de eso, nos enteramos por las noticias. No hemos tenido una charla formal con el Ejecutivo”, dijo.

Respecto a la reducción de direcciones, unas 10 las iría a eliminar, si esto afectaría al personal municipal que trabaja en las mismas, Saudan opinó: “Supongo que van a continuar haciendo su trabajo o les darán para hacer algún otro tipo de tareas. No van a afectar su sueldo. Entiendo que va a ser así: habrá menos jefes (jerárquicos), pero las tareas seguirán haciéndose”.

Horas extras

“En cuanto a las horas extras, también será un tema a tratar con el Municipio, pero sabemos que se pueden quitar”, acotó.

Cabe agregar que existe un acuerdo salarial vigente para enero del 2024, de un incremento salarial del 30 por ciento. Como ha sido expuesto por Democracia, el Municipio de Junín anunció fuertes medidas de reducción de gastos para “enfrentar la crisis económica”.